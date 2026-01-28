Los Angeles Clippers derrota Utah Jazz e conquista a nona vitória em dez jogos na NBA

O Los Angeles Clippers continua imparável na NBA. Na noite desta terça-feira, no Delta Center, em Salt Lake City, a franquia da Califórnia fez mais uma vítima e superou o Utah Jazz por 115 a 103, conquistando a sua nona vitória em dez confrontos pela temporada regular.

A equipe, que iniciou a competição com uma trajetória bastante irregular, agora figura na décima posição da Conferência Oeste com 22 vitórias e 24 derrotas e segue em franca recuperação, ostentando a melhor campanha da liga americana de basquete desde o Natal. Sem conseguir dar sinais de reação, o Utah Jazz é apenas o 13º do mesmo lado, à frente somente de Sacramento Kings e New Orleans Pelicans.

Na construção desta vitória, os Clippers tiveram dois pilares: Kawhi Leonard foi o maior pontuador da equipe (21), enquanto James Harden, além dos 16 pontos, ainda pegou 10 assistências.

Já o Utah Jazz sentiu o desfalque de seus dois principais armadores: Jusuf Nurkic (debilitado) e Keyonte George, preservado pela comissão técnica diante do calendário da competição.

Em uma rodada que contou com um total de sete partidas, o Detroit Pistons venceu o Denver Nuggets por 109 a 107 na Ball Arena em um confronto definido nos detalhes. Autor de 22 pontos, Tobias Harris acertou dois lances livres a dois segundos do fim ajudando a definir o triunfo fora de casa.

Os Pistons, que tinham uma vantagem de 11 pontos no início do último quarto, suportaram uma reação tardia do Denver Nuggets e garantiram a vitória fora de casa na noite desta terça-feira.

Confira jogos da noite desta terça-feira pela NBA

Washington Wizards 115 x 111 Portland Trail Blazers New York Knicks 103 x 87 Sacramento Kings Philadelphia 76ers 139 x 122 Milwaukee Bucks Oklahoma City Thunder 104 x 95 New Orleans Pelicans Denver Nuggets 107 x 109 Detroit Pistons Phoenix Suns 106 x 102 Brooklyn Nets Utah Jazz 103 x 115 Los Angeles Clippers

Acompanhe as partidas desta quarta-feira

Cleveland Cavaliers x Los Angeles Lakers Indiana Pacers x Chicago Bulls Boston Celtics x Atlanta Hawks Miami Heat x Orlando Magic Toronto Raptors x New York Knicks Memphis Grizzlies x Charlotte Hornets Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves Utah Jazz x Golden State Warriors Houston Rockets x San Antonio Spurs