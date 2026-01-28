Los Angeles Clippers derrota Utah Jazz e conquista a nona vitória em dez jogos na NBA Estadão Conteúdo 28.01.26 9h33 O Los Angeles Clippers continua imparável na NBA. Na noite desta terça-feira, no Delta Center, em Salt Lake City, a franquia da Califórnia fez mais uma vítima e superou o Utah Jazz por 115 a 103, conquistando a sua nona vitória em dez confrontos pela temporada regular. A equipe, que iniciou a competição com uma trajetória bastante irregular, agora figura na décima posição da Conferência Oeste com 22 vitórias e 24 derrotas e segue em franca recuperação, ostentando a melhor campanha da liga americana de basquete desde o Natal. Sem conseguir dar sinais de reação, o Utah Jazz é apenas o 13º do mesmo lado, à frente somente de Sacramento Kings e New Orleans Pelicans. Na construção desta vitória, os Clippers tiveram dois pilares: Kawhi Leonard foi o maior pontuador da equipe (21), enquanto James Harden, além dos 16 pontos, ainda pegou 10 assistências. Já o Utah Jazz sentiu o desfalque de seus dois principais armadores: Jusuf Nurkic (debilitado) e Keyonte George, preservado pela comissão técnica diante do calendário da competição. Em uma rodada que contou com um total de sete partidas, o Detroit Pistons venceu o Denver Nuggets por 109 a 107 na Ball Arena em um confronto definido nos detalhes. Autor de 22 pontos, Tobias Harris acertou dois lances livres a dois segundos do fim ajudando a definir o triunfo fora de casa. Os Pistons, que tinham uma vantagem de 11 pontos no início do último quarto, suportaram uma reação tardia do Denver Nuggets e garantiram a vitória fora de casa na noite desta terça-feira. Confira jogos da noite desta terça-feira pela NBA Washington Wizards 115 x 111 Portland Trail Blazers New York Knicks 103 x 87 Sacramento Kings Philadelphia 76ers 139 x 122 Milwaukee Bucks Oklahoma City Thunder 104 x 95 New Orleans Pelicans Denver Nuggets 107 x 109 Detroit Pistons Phoenix Suns 106 x 102 Brooklyn Nets Utah Jazz 103 x 115 Los Angeles Clippers Acompanhe as partidas desta quarta-feira Cleveland Cavaliers x Los Angeles Lakers Indiana Pacers x Chicago Bulls Boston Celtics x Atlanta Hawks Miami Heat x Orlando Magic Toronto Raptors x New York Knicks Memphis Grizzlies x Charlotte Hornets Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves Utah Jazz x Golden State Warriors Houston Rockets x San Antonio Spurs Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Clippers Utah Jazz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Último amistoso da Seleção Brasileira antes do embarque para a Copa do Mundo deve ser no Maracanã Partida era cotada para ser realizada em Belém; CBF negocia com o Panamá para fazer o duelo 28.01.26 9h47 Futebol Remo prevê investimento de R$12 milhões nas obras do CT de Outeiro Clube tenta melhorar o local para receber treinos da equipe profissional e também das categorias de base 27.01.26 16h58 FUTEBOL Entrando na 5ª fase, Remo planeja receber quase R$3 milhões em cota da Copa do Brasil Leão projeta arrecadar próximo de R$3 milhões apenas com a cota da 5ª fase da competição, que pode ser muito mais lucrativa do Remo 27.01.26 16h21 Futebol BID confirma retorno do jovem atacante Thalyson ao elenco do Paysandu Garoto de 19 anos estava no Votuporanguense, onde disputou a Copinha deste ano. 27.01.26 15h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão 28.01.26 7h07 PRA ONDE VAI? Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos 27.01.26 19h41 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 28.01.26 7h00 PRAZER, LEÃO! Atacante argentino é apresentado oficialmente no Leão Formado longe dos holofotes, Rafael Monti construiu sua carreira longe do circuito mais visível do futebol argentino 27.01.26 23h03