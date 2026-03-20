Loja do Corinthians é furtada na zona leste de São Paulo e prejuízo chega a R$ 200 mil

Uma loja de produtos oficiais do Corinthians, da franquia Poderoso Timão, foi alvo de criminosos na madrugada da segunda-feira, 16, na zona leste de São Paulo. O caso aconteceu na Avenida Dalila, no bairro da Vila Matilde.

Câmeras de monitoramento do local registraram a ação. Pelas imagens, é possível observar o momento em que os suspeitos entram no estabelecimento e recolhem diversos itens, principalmente camisetas do clube, utilizando sacolas para transportar os produtos. Após a ação, eles deixam o local.

Segundo informações divulgadas pelo SBT, os criminosos roubaram cerca de mil peças, o que gerou um prejuízo estimado em cerca de R$ 200 mil. A loja afetada não possui seguro, o que agrava o impacto financeiro causado pelo crime.

Procurada pela reportagem do Estadão, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou, em nota, que o caso está sob investigação. Não há confirmação sobre suspeitos identificados ou detidos.

"A Polícia Civil investiga um furto, ocorrido na madrugada da segunda-feira (16), na Avenida Dalila, Vila Matilde, zona leste da capital. A vítima, representante de um comércio, compareceu à delegacia e relatou que, ao chegar no local, percebeu o interior da loja revirado, sendo que diversos itens foram subtraídos. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como furto no 21° DP (Vila Matilde)."