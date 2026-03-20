Loja do Corinthians é furtada na zona leste de São Paulo e prejuízo chega a R$ 200 mil Os criminosos roubaram cerca de mil peças Estadão Conteúdo 20.03.26 18h12 Loja do Corinthians (Divulgação) Uma loja de produtos oficiais do Corinthians, da franquia Poderoso Timão, foi alvo de criminosos na madrugada da segunda-feira, 16, na zona leste de São Paulo. O caso aconteceu na Avenida Dalila, no bairro da Vila Matilde. Câmeras de monitoramento do local registraram a ação. Pelas imagens, é possível observar o momento em que os suspeitos entram no estabelecimento e recolhem diversos itens, principalmente camisetas do clube, utilizando sacolas para transportar os produtos. Após a ação, eles deixam o local. Segundo informações divulgadas pelo SBT, os criminosos roubaram cerca de mil peças, o que gerou um prejuízo estimado em cerca de R$ 200 mil. A loja afetada não possui seguro, o que agrava o impacto financeiro causado pelo crime. Procurada pela reportagem do Estadão, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou, em nota, que o caso está sob investigação. Não há confirmação sobre suspeitos identificados ou detidos. "A Polícia Civil investiga um furto, ocorrido na madrugada da segunda-feira (16), na Avenida Dalila, Vila Matilde, zona leste da capital. A vítima, representante de um comércio, compareceu à delegacia e relatou que, ao chegar no local, percebeu o interior da loja revirado, sendo que diversos itens foram subtraídos. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como furto no 21° DP (Vila Matilde)." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Poderoso Timão loja roubo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol 20.03.26 16h05 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 finalizado Paraense já fez Chuck Norris desmaiar em treino de jiu-jítsu; Hélio Gracie foi referência mundial Hélio Gracie, nascido em Belém, venceu ator em demonstração no Rio de Janeiro. Artista morreu aos 86 anos 20.03.26 15h41 FUTEBOL Vídeo: Torcida do Flamengo provoca remistas no Maracanã: 'Ão, ão, ão Segunda Divisão' Torcedores do clube carioca não perdoaram a situação ruim do Remo na tabela da Série A 20.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os Campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol e Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 20.03.26 7h00 futebol Próximo adversário do Remo, Bahia é o único time que ainda não perdeu na Série A Equipes se enfrentam no próximo domingo (22), no Mangueirão 20.03.26 11h37 FUTEBOL Marlon, do Grêmio, fratura a perna em jogo contra o Vitória na Série A Atleta quebrou a perna e provocou reações dentro e fora das quatro linhas 20.03.26 11h55 futebol Meia do Remo vê pontos positivos contra o Flamengo, mas diz que o time tem que 'começar a ganhar' Vitor Bueno destacou a atuação da equipe e foco em reação diante do Bahia 20.03.26 9h29