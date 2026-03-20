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Loja do Corinthians é furtada na zona leste de São Paulo e prejuízo chega a R$ 200 mil

Os criminosos roubaram cerca de mil peças

Estadão Conteúdo
fonte

Loja do Corinthians (Divulgação)

Uma loja de produtos oficiais do Corinthians, da franquia Poderoso Timão, foi alvo de criminosos na madrugada da segunda-feira, 16, na zona leste de São Paulo. O caso aconteceu na Avenida Dalila, no bairro da Vila Matilde.

Câmeras de monitoramento do local registraram a ação. Pelas imagens, é possível observar o momento em que os suspeitos entram no estabelecimento e recolhem diversos itens, principalmente camisetas do clube, utilizando sacolas para transportar os produtos. Após a ação, eles deixam o local.

Segundo informações divulgadas pelo SBT, os criminosos roubaram cerca de mil peças, o que gerou um prejuízo estimado em cerca de R$ 200 mil. A loja afetada não possui seguro, o que agrava o impacto financeiro causado pelo crime.

Procurada pela reportagem do Estadão, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou, em nota, que o caso está sob investigação. Não há confirmação sobre suspeitos identificados ou detidos.

"A Polícia Civil investiga um furto, ocorrido na madrugada da segunda-feira (16), na Avenida Dalila, Vila Matilde, zona leste da capital. A vítima, representante de um comércio, compareceu à delegacia e relatou que, ao chegar no local, percebeu o interior da loja revirado, sendo que diversos itens foram subtraídos. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como furto no 21° DP (Vila Matilde)."

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