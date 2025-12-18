Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Livro resgata bastidores e conquistas do São Paulo na temporada de 2005

Estadão Conteúdo

O publicitário e jornalista Daniel Perrone lançou, na última terça-feira (16), o livro "2005 - Dias de Glória", que revisita uma das temporadas mais vitoriosas da história do São Paulo Futebol Clube. A obra é licenciada pelo clube e marca os 20 anos das conquistas do Campeonato Paulista, da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes.

Com 94 páginas e mais de 100 imagens, o livro reúne registros históricos dos jogos decisivos e dos bastidores das campanhas vitoriosas. O material inclui fotos inéditas e imagens de acervos reconhecidos, como Rubens Chiri, fotógrafo oficial do São Paulo, além das agências Reuters, Gazeta Press e Getty Images.

Segundo Perrone, a proposta do livro vai além da nostalgia e busca aproximar as novas gerações da identidade do clube. "O objetivo deste livro é mostrar aos torcedores, em especial aos mais novos, o que é o São Paulo Futebol Clube, o que foi e o que devemos resgatar. Quero também compartilhar a felicidade que vivi naquele ano mágico", afirmou o autor.

A publicação tem prefácio de Hilton Malta, conhecido como "Sombra" do programa Estádio 97, e será distribuída pela Z Editora. O livro chega ao público em duas versões: uma edição de luxo, com capa dura e sobrecapa, e uma edição standard, com capa offset. Parte da renda obtida com as vendas será revertida ao São Paulo FC por meio de royalties.

Daniel Perrone é figura conhecida entre os torcedores do clube e possui formação em Gestão de Clubes pela SPFC/ESPM. Ele já lançou outras obras relacionadas à história tricolor, como "TRI Mundial" e "MorumTRI", além de ter produzido o documentário "Copa do Brasil 2023".

