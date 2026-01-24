Liverpool busca empate após levar 2 a 0, mas perde no último lance contra o Bournemouth O revés acontece após quatro empates seguidos dos Reds; Arne Slot é pressionado Estadão Conteúdo 24.01.26 16h57 O Liverpool teve forças para buscar o empate em 2 a 2 com o Bournemouth neste sábado após iniciar perdendo por 2 a 0, mas sofreu o gol no último minuto da partida no Vitality Stadium e conheceu sua primeira derrota na Premier League em 2026. O revés acontece após quatro empates seguidos. O Liverpool soma 36 pontos, na quarta posição, e pode ser ultrapassado por Manchester United (35) e Chelsea (34), que jogam neste domingo. O Bournemouth chegou aos 30 pontos e subiu para a 15ª posição. O jogo começou com muita movimentação do Liverpool, mas a pressão dos visitantes durou pouco. O Bournemouth acertou a marcação e chegou ao gol aos 26 minutos do primeiro tempo. Senesi lançou alto na área do Liverpool, Van Dijk falhou na tentativa de corte, e a bola sobrou para Scott, que evitou a saída pela linha de fundo e cruzou para o meio. O atacante brasileiro Evanilson se antecipou a Joe Gomez e Alisson para finalizar com precisão e abrir o placar. O time da casa aproveitou o fato de o Liverpool ter um homem a menos (após choque com Alisson no primeiro gol, Joe Gomez recebia atendimento médico) para ampliar aos 32. Hill avançou pela intermediária com espaço fez um lançamento preciso para Jiménez, que chutou rasteiro entre as pernas do goleiro brasileiro. O Liverpool conseguiu diminuir no final do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Van Dijk se antecipou à zaga rival e tocou de cabeça na primeira trave. A partida contra o Bournemouth marcou a volta de Salah ao Liverpool após a disputa da Copa Africana de Nações, e o atacante egípcio teve participação essencial no gol de empate do Liverpool no segundo tempo. Em cobrança de falta ensaiada aos 35 minutos, ele tocou de calcanhar para Szoboszlai, que chutou com categoria e superou o goleiro Petrovic. Quando parecia que o jogo encaminhava para o quinto empate seguido do Liverpool, o Bournemouth conseguiu a vitória no último lance do jogo, aos 50 minutos. James Hill cobrou lateral longo e provocou uma confusão na área do Liverpool. Amine Adli conseguiu tocar na bola para o fundo do gol e marcar o gol da vitória. Na próxima rodada da Premier League, o Bournemouth enfrenta o lanterna Wolverhampton no sábado. O Liverpool busca sua primeira vitória no campeonato em 2026 contra Newcastle também no sábado. Antes disso, o time enfrenta o Qarabag, do Azerbaijão, pela Champions League, na quarta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Bournemouth Liverpool COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00 Futebol Conheça as equipes participantes do Parazão 2026 Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um. 23.01.26 18h00 Futebol Parazão 2026: Conheça o novo regulamento da temporada 2026 Alterações no formato da competição são reflexo do novo calendário do futebol brasileiro. 23.01.26 18h00 Futebol Remo: Tonhão reclama das condições do estádio de Belterra: 'muita preocupação com essa partida' Leão Azul mandará a partida contra o São Francisco, no Estádio Municipal de Belterra, que passa por uma reforma para receber jogos do Parazão 23.01.26 17h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES VAI COMEÇAR! Remo estreia no Parazão com um olho no Bragantino e outro na Série A Com a Série A batendo à porta — o primeiro desafio será apenas quatro dias após a estreia no Parazão —, o técnico Juan Carlos Osorio deve poupar alguns nomes considerados chave para a campanha nacional 24.01.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (24/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 24.01.26 7h00 futebol Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador 23.01.26 11h55 MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00