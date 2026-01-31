Liverpool aproveita ausência de Bruno Guimarães e atropela o Newcastle na Premier League Estadão Conteúdo 31.01.26 19h27 O Liverpool transformou um início instável em uma atuação dominante para vencer o Newcastle por 4 a 1, neste sábado, em Anfield, pela 24ª rodada da Premier League. Após sofrer o primeiro gol, a equipe comandada por Arne Slot reagiu ainda na etapa inicial e construiu uma grande vitória diante de um adversário fragilizado sem Bruno Guimarães. Com o resultado, o Liverpool chegou aos 39 pontos e subiu para a quinta colocação do campeonato. O Newcastle, por sua vez, permaneceu com 33 pontos e caiu para o décimo lugar, ampliando um dado que chama atenção desde a chegada do volante brasileiro. Desde que Bruno Guimarães passou a integrar o elenco, o clube inglês nunca venceu uma partida de Premier League sem o meia em campo. São agora 11 jogos sem o brasileiro, com seis empates e cinco derrotas - sequência que voltou a se repetir em Anfield. Mesmo contando com Salah entre os titulares, o Liverpool iniciou o confronto em ritmo abaixo do habitual. O Newcastle aproveitou o cenário e abriu o placar aos 35 minutos, em jogada construída pela esquerda. Willock acionou Barnes na entrada da área, Mac Allister desviou parcialmente e Gordon apareceu livre para finalizar rasteiro, entre as pernas de Kerkez. O gol sofrido acordou o time da casa. Aos 40 minutos, Wirtz ficou com a sobra dentro da área, venceu no drible curto e cruzou rasteiro para Ekitiké empatar de primeira. Dois minutos depois, o próprio francês virou o jogo após contra-ataque iniciado por Alisson, conduzindo até a área e finalizando de trivela. Na volta do intervalo, o Liverpool passou a controlar completamente a partida. Com linhas compactas e maior presença no campo ofensivo, a equipe de Arne Slot reduziu os espaços do adversário e administrou o ritmo do jogo. A superioridade se traduziu em gol aos 21 minutos do segundo tempo. Wirtz carregou pelo meio, abriu para Salah na direita e recebeu a devolução para bater rasteiro no canto, ampliando o placar. Nos minutos finais, o domínio virou goleada. Já aos 47, após pressão na área, Konaté apareceu como elemento surpresa, finalizou de dentro da área e marcou o quarto gol, fechando a vitória dos Reds diante da torcida. Confira todos os resultados deste sábado da Premier League: Brighton 1 x 1 Everton Leeds United 0 x 4 Arsenal Wolverhampton 0 x 2 Bournemouth Chelsea 3 x 2 West Ham Liverpool 4 x 1 Newcastle Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Liverpool Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 MMA Sport Club Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão 30.01.26 12h13 futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 Carlos Ferreira Molho de pimenta na rivalidade 30.01.26 10h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (31/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 31.01.26 7h00 PARAZÃO Remo joga com um a mais, domina o São Francisco, mas fica no 0 a 0 no Parazão Leão Azul teve superioridade numérica desde o primeiro tempo, pressionou em Belterra, mas esbarrou na defesa adversária e nas condições do gramado 31.01.26 18h02 PARAZÃO 2026 Carlinhos critica gramado após primeiro tempo do Remo: 'Tem que driblar buraco e marcador' Segundo o centroavante azulino, o estado do campo tem dificultado o estilo de jogo da equipe contra o São Francisco, em Belterra 31.01.26 17h15 muay thai Mãe e filha paraenses dividem treinos, dificuldades e o sonho de crescer no MMA em São Paulo Atletas vivem em São Paulo e buscam sonham no MMA 31.01.26 9h00