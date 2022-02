Liga dos Campeões: Uefa anuncia reunião extraordinária para definir a final em São Petesburgo

O presidente da União das Associações Europeias de Futebol (Uefa), Aleksander Ceferin, convocou uma reunião extraordinária para as 6h (horário de Brasília) desta sexta-feira (25), ocasião em que a entidade deverá emitir um posicionamento a respeito da final da Liga dos Campeões, até então programada para ocorrer no dia 8 de maio, no estádio do Zenit, em São Petesburgo (Rússia).

VEJA MAIS

Ceferin declarou que, na condição de organismo dirigente do futebol europeu, a UEFA trabalha para desenvolver e promover o futebol de acordo com valores europeus comuns, como a paz e o respeito pelos direitos humanos, no espírito da Carta Olímpica.

Em nota oficial emitida nesta quinta-feira (24), a entidade condenou o ataque russo e se colocou à disposição do povo ucraniano. "Continuamos resolutos na nossa solidariedade com a comunidade do futebol na Ucrânia e estamos prontos para estender a nossa mão ao povo ucraniano. Estamos lidando com esta situação com a máxima seriedade e urgência", declarou. E informou que o Comitê Executivo da entidade anunciará amanhã as decisões que serão tomadas em relação à final Champions League. Confira:

Segundo a agência Reuters, em matéria publicada hoje, um grupo de parlamentares europeus solicitou à Uefa, por escrito, não só a mudança do local da final da Liga dos Campeões, como também que a entidade deixasse de considerar cidades russas para competições internacionais de futebol.