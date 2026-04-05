Líderes, Avaí e Operário-PR fazem jogo equilibrado e empatam sem gols na Série B Estadão Conteúdo 05.04.26 19h03 Uma partida colocou frente a frente Avaí e Operário-PR, os dois melhores times neste início de Série B do Campeonato Brasileiro. Eles fizeram um jogo equilibrado e empataram sem gols na Ressacada, em Florianópolis (SC), pela terceira rodada. Com o empate, as equipes seguem invictas e muito bem colocadas na tabela de classificação, ambas com sete pontos. O time catarinense leva vantagem apenas no saldo de gols (3 a 2). A primeira etapa foi equilibrada, mas com o Avaí sendo ligeiramente superior. Wallison teve uma oportunidade quando invadiu a área com liberdade após passe de Thayllon, mas bateu mal, para fora. Os paranaenses, aos poucos, contiveram a pressão e se soltaram. Boschilia cobrou falta da intermediária direto no gol e obrigou Léo Aragão a fazer uma grande defesa. Antes do intervalo, os catarinenses até conseguiram abrir o placar, mas o gol foi anulado após três minutos de revisão do VAR. DG levantou a bola na área em cobrança de falta, Baldini desviou de cabeça, e Vagner fez uma ótima defesa. No rebote, Guilherme Aquino apareceu na pequena área para completar, mas ele estava impedido. O segundo tempo começou com o Avaí subindo sua linha de marcação e pressionando bastante. Zé Ricardo perdeu uma grande oportunidade. Thayllon fez boa jogada pela ponta direita e cruzou na medida para o volante, que, na frente do goleiro, cabeceou fraco. Em outro lance, Cristiano bateu uma falta direto para o gol e, graças ao forte vento em Florianópolis, a bola ganhou velocidade. Vagner, mais uma vez, fez uma boa intervenção, mandando a bola para a linha lateral. A partida ficou mais tensa e os catarinenses esbarraram na forte marcação do Operário-PR, que não hesitou em fazer faltas - foram seis cartões amarelos. Com isso, o placar terminou mesmo zerado. As equipes voltam a campo no próximo final de semana pela quarta rodada. No sábado, às 18h, o Avaí visita o Sport, na Ilha do Retiro, no Recife (PE). O Operário-PR joga no dia seguinte, no domingo, às 18h, contra o Cuiabá, no Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). FICHA TÉCNICA AVAÍ 0 X 0 OPERÁRIO-PR AVAÍ - Léo Aragão; Wallison (Wesley Gasolina), Guilherme Aquino, Baldini e DG; Zé Ricardo (Paulo Vitor), Wenderson (Cristiano), Luiz Henrique e Jean Lucas (Sorriso); Thayllon e Avenatti (Wallace). Técnico: Cauan de Almeida. OPERÁRIO - Vágner; Mikael Doka, Cuenú, Miranda e Moraes (Gabriel Feliciano); Matheus Trindade (Índio), Vinícius Diniz e Boschilia; Hildeberto Pereira (Edwin Torres), Pablo (Caio Dantas) e Aylon (Neto Paraíba). Técnico: Luizinho Lopes. CARTÕES AMARELOS - Baldini e Jean Lucas (Avaí). Hildeberto Pereira, Aylon, Matheus Trindade, Miranda, Cuenú e Mikael Doka (Operário). ÁRBITRO - Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL). PÚBLICO - 4.390 presentes. RENDA - R$ 113.058,00. LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série B Avaí Operário-PR COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 está fora! Dorival Júnior não resiste à nova derrota e é demitido do Corinthians Ao todo, Dorival comandou o Corinthians por 63 jogos 05.04.26 23h07