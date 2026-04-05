Líderes, Avaí e Operário-PR fazem jogo equilibrado e empatam sem gols na Série B

Uma partida colocou frente a frente Avaí e Operário-PR, os dois melhores times neste início de Série B do Campeonato Brasileiro. Eles fizeram um jogo equilibrado e empataram sem gols na Ressacada, em Florianópolis (SC), pela terceira rodada.

Com o empate, as equipes seguem invictas e muito bem colocadas na tabela de classificação, ambas com sete pontos. O time catarinense leva vantagem apenas no saldo de gols (3 a 2).

A primeira etapa foi equilibrada, mas com o Avaí sendo ligeiramente superior. Wallison teve uma oportunidade quando invadiu a área com liberdade após passe de Thayllon, mas bateu mal, para fora. Os paranaenses, aos poucos, contiveram a pressão e se soltaram. Boschilia cobrou falta da intermediária direto no gol e obrigou Léo Aragão a fazer uma grande defesa.

Antes do intervalo, os catarinenses até conseguiram abrir o placar, mas o gol foi anulado após três minutos de revisão do VAR. DG levantou a bola na área em cobrança de falta, Baldini desviou de cabeça, e Vagner fez uma ótima defesa. No rebote, Guilherme Aquino apareceu na pequena área para completar, mas ele estava impedido.

O segundo tempo começou com o Avaí subindo sua linha de marcação e pressionando bastante. Zé Ricardo perdeu uma grande oportunidade. Thayllon fez boa jogada pela ponta direita e cruzou na medida para o volante, que, na frente do goleiro, cabeceou fraco.

Em outro lance, Cristiano bateu uma falta direto para o gol e, graças ao forte vento em Florianópolis, a bola ganhou velocidade. Vagner, mais uma vez, fez uma boa intervenção, mandando a bola para a linha lateral.

A partida ficou mais tensa e os catarinenses esbarraram na forte marcação do Operário-PR, que não hesitou em fazer faltas - foram seis cartões amarelos. Com isso, o placar terminou mesmo zerado.

As equipes voltam a campo no próximo final de semana pela quarta rodada. No sábado, às 18h, o Avaí visita o Sport, na Ilha do Retiro, no Recife (PE). O Operário-PR joga no dia seguinte, no domingo, às 18h, contra o Cuiabá, no Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 0 X 0 OPERÁRIO-PR

AVAÍ - Léo Aragão; Wallison (Wesley Gasolina), Guilherme Aquino, Baldini e DG; Zé Ricardo (Paulo Vitor), Wenderson (Cristiano), Luiz Henrique e Jean Lucas (Sorriso); Thayllon e Avenatti (Wallace). Técnico: Cauan de Almeida.

OPERÁRIO - Vágner; Mikael Doka, Cuenú, Miranda e Moraes (Gabriel Feliciano); Matheus Trindade (Índio), Vinícius Diniz e Boschilia; Hildeberto Pereira (Edwin Torres), Pablo (Caio Dantas) e Aylon (Neto Paraíba). Técnico: Luizinho Lopes.

CARTÕES AMARELOS - Baldini e Jean Lucas (Avaí). Hildeberto Pereira, Aylon, Matheus Trindade, Miranda, Cuenú e Mikael Doka (Operário).

ÁRBITRO - Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

PÚBLICO - 4.390 presentes.

RENDA - R$ 113.058,00.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).