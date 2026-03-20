Libertadores: veja datas, horários e onde assistir aos jogos da fase de grupos dos paulistas O primeiro brasileiro a entrar em campo será o Fluminense, que visita o La Guaira, na Venezuela Estadão Conteúdo 20.03.26 20h37 A Conmebol anunciou nesta sexta-feira as datas, horários e locais dos jogos da fase de grupos da Copa Libertadores. O primeiro brasileiro a entrar em campo será o Fluminense, que visita o La Guaira, na Venezuela, no dia 7 de abril, às 19h (de Brasília). A entidade que comanda o futebol sul-americano ainda destrinchou quais emissoras transmitirão cada partida. Palmeiras (rodadas 1, 3 e 5) e Corinthians (rodadas 2, 4 e 6) vão revezar da primeira à sexta rodada na Globo para São Paulo e outros Estados. Demais praças, incluindo o Rio, vão seguir Flamengo (rodadas 1, 3 e 5) e Fluminense (rodadas 2, 4 e 6). VEJA A SEGUIR O CALENDÁRIO DOS TIMES PAULISTAS: Corinthians - Grupo E 09/04 - quinta-feira - 21h - Platense x Corinthians - ESPN e Disney+ 15/04 - quarta-feira - 21h30 - Corinthians x Santa Fe - Globo e Paramount 30/04 - quinta-feira - 21h - Corinthians x Peñarol - ESPN e Disney+ 06/05 - quarta-feira - 21h30 - Santa Fe x Corinthians - Globo e Paramount 21/05 - quinta-feira - 21h30 - Peñarol x Corinthians - ESPN e Disney+ 27/05 - quarta-feira - 21h30 - Corinthians x Platense - Globo e Paramount Palmeiras - Grupo F 08/04 - quarta-feira - 21h30 - Junior x Palmeiras - Globo, ESPN e Disney+ 16/04 - quinta-feira - 19h - Palmeiras x Sporting Cristal - Paramount 29/04 - quarta-feira - 21h30 - Cerro Porteño x Palmeiras - Globo, ESPN e Disney+ 05/05 - terça-feira - 19h - Sporting Cristal x Palmeiras - Paramount 20/05 - quarta-feira - 21h30 - Palmeiras x Cerro Porteño - Globo, ESPN e Disney+ 28/05 - quinta-feira - 19h - Palmeiras x Junior - Paramount Mirassol - Grupo G 08/04 - quarta-feira - 19h - Mirassol x Lanús - Paramount 14/04 - terça-feira - 23h - LDU x Mirassol - Paramount 29/04 - quarta-feira - 19h - Mirassol x Always Ready - Paramount 07/05 - quinta-feira - 19h - Mirassol x LDU - Paramount 19/05 - terça-feira - 21h - Always Ready x Mirassol - Paramount 26/05 - terça-feira - 19h - Lanús x Mirassol - Paramount Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores tabela programação de TV COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol 20.03.26 16h05 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 finalizado Paraense já fez Chuck Norris desmaiar em treino de jiu-jítsu; Hélio Gracie foi referência mundial Hélio Gracie, nascido em Belém, venceu ator em demonstração no Rio de Janeiro. Artista morreu aos 86 anos 20.03.26 15h41 FUTEBOL Vídeo: Torcida do Flamengo provoca remistas no Maracanã: 'Ão, ão, ão Segunda Divisão' Torcedores do clube carioca não perdoaram a situação ruim do Remo na tabela da Série A 20.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os Campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol e Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 20.03.26 7h00 FUTEBOL Marlon, do Grêmio, fratura a perna em jogo contra o Vitória na Série A Atleta quebrou a perna e provocou reações dentro e fora das quatro linhas 20.03.26 11h55 futebol Próximo adversário do Remo, Bahia é o único time que ainda não perdeu na Série A Equipes se enfrentam no próximo domingo (22), no Mangueirão 20.03.26 11h37 FUTEBOL Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição' Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais 19.03.26 18h35