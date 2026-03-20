Libertadores: veja datas, horários e onde assistir aos jogos da fase de grupos dos paulistas

A Conmebol anunciou nesta sexta-feira as datas, horários e locais dos jogos da fase de grupos da Copa Libertadores. O primeiro brasileiro a entrar em campo será o Fluminense, que visita o La Guaira, na Venezuela, no dia 7 de abril, às 19h (de Brasília).

A entidade que comanda o futebol sul-americano ainda destrinchou quais emissoras transmitirão cada partida. Palmeiras (rodadas 1, 3 e 5) e Corinthians (rodadas 2, 4 e 6) vão revezar da primeira à sexta rodada na Globo para São Paulo e outros Estados. Demais praças, incluindo o Rio, vão seguir Flamengo (rodadas 1, 3 e 5) e Fluminense (rodadas 2, 4 e 6).

VEJA A SEGUIR O CALENDÁRIO DOS TIMES PAULISTAS:

Corinthians - Grupo E

09/04 - quinta-feira - 21h - Platense x Corinthians - ESPN e Disney+ 15/04 - quarta-feira - 21h30 - Corinthians x Santa Fe - Globo e Paramount 30/04 - quinta-feira - 21h - Corinthians x Peñarol - ESPN e Disney+ 06/05 - quarta-feira - 21h30 - Santa Fe x Corinthians - Globo e Paramount 21/05 - quinta-feira - 21h30 - Peñarol x Corinthians - ESPN e Disney+ 27/05 - quarta-feira - 21h30 - Corinthians x Platense - Globo e Paramount

Palmeiras - Grupo F

08/04 - quarta-feira - 21h30 - Junior x Palmeiras - Globo, ESPN e Disney+ 16/04 - quinta-feira - 19h - Palmeiras x Sporting Cristal - Paramount 29/04 - quarta-feira - 21h30 - Cerro Porteño x Palmeiras - Globo, ESPN e Disney+ 05/05 - terça-feira - 19h - Sporting Cristal x Palmeiras - Paramount 20/05 - quarta-feira - 21h30 - Palmeiras x Cerro Porteño - Globo, ESPN e Disney+ 28/05 - quinta-feira - 19h - Palmeiras x Junior - Paramount

Mirassol - Grupo G

08/04 - quarta-feira - 19h - Mirassol x Lanús - Paramount 14/04 - terça-feira - 23h - LDU x Mirassol - Paramount 29/04 - quarta-feira - 19h - Mirassol x Always Ready - Paramount 07/05 - quinta-feira - 19h - Mirassol x LDU - Paramount 19/05 - terça-feira - 21h - Always Ready x Mirassol - Paramount 26/05 - terça-feira - 19h - Lanús x Mirassol - Paramount