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Libertadores e Sul-Americana têm mudança importante em critério de desempate a partir deste ano

Antes da alteração, a primeira regra de desempate era o saldo de gols

Estadão Conteúdo
fonte

Copa Libertadores da América (Instagram @conmebolrecopa)

A Conmebol promoveu uma alteração no regulamento da Libertadores e da Sul-Americana. Já a partir da edição 2026, a entidade faz vigorar novas regras de desempate relacionados à fase de grupos. Desse modo, o primeiro critério que vai valer quando as equipes terminarem empatadas na pontuação passa a ser o confronto direto. Antes da alteração, a primeira regra de desempate era o saldo de gols.

O número de pontos obtidos no confronto direto entre os dois oponentes passa a ser o primeiro item a partir de agora. Caso persista a igualdade, o saldo de gols no agregado dos dois confrontos passam a ser o segundo critério.

A mudança de regra inclui ainda mais quatro itens. Os gols marcados em todos os seis duelos da etapa de classificação vem a seguir. A questão disciplinar também vai ser levada em conta. Caso empate persista ainda assim, a equipe que tiver o menor número de cartões vermelhos (4º critério) e menor número de amarelos (5º) será beneficiada nessa situação.

Por fim, a Conmebol estabelece o sorteio como a última alternativa de se definir o time classificado para as etapas eliminatórias tanto da Libertadores como da sul-americana.

A Confederação Sul-Americana de Futebol definiu, em sorteio realizado na noite desta quinta-feira, na cidade paraguaia de Luque, a composição dos grupos da atual edição da Copa Libertadores da América, que tem o Flamengo como o atual campeão.

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