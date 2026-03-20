Libertadores e Sul-Americana têm mudança importante em critério de desempate a partir deste ano Antes da alteração, a primeira regra de desempate era o saldo de gols Estadão Conteúdo 20.03.26 16h23 Copa Libertadores da América (Instagram @conmebolrecopa) A Conmebol promoveu uma alteração no regulamento da Libertadores e da Sul-Americana. Já a partir da edição 2026, a entidade faz vigorar novas regras de desempate relacionados à fase de grupos. Desse modo, o primeiro critério que vai valer quando as equipes terminarem empatadas na pontuação passa a ser o confronto direto. Antes da alteração, a primeira regra de desempate era o saldo de gols. O número de pontos obtidos no confronto direto entre os dois oponentes passa a ser o primeiro item a partir de agora. Caso persista a igualdade, o saldo de gols no agregado dos dois confrontos passam a ser o segundo critério. A mudança de regra inclui ainda mais quatro itens. Os gols marcados em todos os seis duelos da etapa de classificação vem a seguir. A questão disciplinar também vai ser levada em conta. Caso empate persista ainda assim, a equipe que tiver o menor número de cartões vermelhos (4º critério) e menor número de amarelos (5º) será beneficiada nessa situação. Por fim, a Conmebol estabelece o sorteio como a última alternativa de se definir o time classificado para as etapas eliminatórias tanto da Libertadores como da sul-americana. A Confederação Sul-Americana de Futebol definiu, em sorteio realizado na noite desta quinta-feira, na cidade paraguaia de Luque, a composição dos grupos da atual edição da Copa Libertadores da América, que tem o Flamengo como o atual campeão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores Sul-Americana critério de desempate COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol 20.03.26 16h05 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 finalizado Paraense já fez Chuck Norris desmaiar em treino de jiu-jítsu; Hélio Gracie foi referência mundial Hélio Gracie, nascido em Belém, venceu ator em demonstração no Rio de Janeiro. Artista morreu aos 86 anos 20.03.26 15h41 FUTEBOL Vídeo: Torcida do Flamengo provoca remistas no Maracanã: 'Ão, ão, ão Segunda Divisão' Torcedores do clube carioca não perdoaram a situação ruim do Remo na tabela da Série A 20.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os Campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol e Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 20.03.26 7h00 futebol Próximo adversário do Remo, Bahia é o único time que ainda não perdeu na Série A Equipes se enfrentam no próximo domingo (22), no Mangueirão 20.03.26 11h37 FUTEBOL Marlon, do Grêmio, fratura a perna em jogo contra o Vitória na Série A Atleta quebrou a perna e provocou reações dentro e fora das quatro linhas 20.03.26 11h55 futebol Meia do Remo vê pontos positivos contra o Flamengo, mas diz que o time tem que 'começar a ganhar' Vitor Bueno destacou a atuação da equipe e foco em reação diante do Bahia 20.03.26 9h29