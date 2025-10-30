Libertadores: áudio do VAR aponta 'golpe na genital' para expulsar Plata em Racing x Flamengo

Apesar da classificação para a final da Libertadores, o Flamengo retorna do duelo com o Racing com uma baixa no elenco: Gonzalo Plata foi expulso no segundo tempo em Avellaneda e não poderá disputar a decisão contra LDU ou Palmeiras, em Lima, no Peru. Em áudio do VAR divulgado pela Conmebol nesta quinta-feira, 30, a arbitragem indica que o atacante acerta um soco na genital de Marcos Rojo, que resultou no cartão v31ermelho.

Piero Maza não conseguiu ver o lance, que se deu no meio-campo, sem bola, aos dez minutos do segundo tempo. Depois de dividida entre Rojo e Plata, o atacante rubro-negro permaneceu estirado em campo. Ao tentar levantá-lo pela camisa, o zagueiro argentino recebeu um golpe próximo às partes íntimas. O árbitro, então, foi alertado pelo assistente para aplicar o cartão vermelho.

Na cabine do VAR, a arbitragem teve dificuldades para identificar uma câmera em que não fosse possível observar a agressão de Plata. Durante o diálogo, Claudio Urrutia, auxiliar, chega a explicar a Juan Lara, responsável pelo VAR, e aos demais assistentes o que ocorreu no lance.

"Para mim, conduta violenta. O jogador do Racing (Rojo) tenta levantar o do Flamengo (Plata) pela camisa. E o jogador do Flamengo lhe dá um soco, com o punho, nas genitais", afirma o auxiliar. "Piero, temos só uma câmera de longe que mostra o Marcos Rojo levantando o jogador pela camiseta, ele (Plata) reage com um golpe", confirmou Lara, no VAR.

Plata levou mais de cinco minutos para deixar o gramado. Na sequência, Filipe Luís promoveu a entrada de Bruno Henrique no lugar de Arrascaeta e passou a se defender em um 5-3-1, mesma estratégia adotada contra o Corinthians, na Copa do Brasil de 2024, quando também ficou com um jogador a menos.

Com a formação, o Flamengo manteve o empate sem gols e garantiu a vaga à final com a vitória por 1 a 0 no duelo de ida, no Maracanã. Rojo, envolvido no lance com Plata, também chegou a receber outro cartão vermelho, mas Piero Maza voltou atrás na decisão ao analisar uma possível agressão à beira do campo.

Classificado, o Flamengo aguarda LDU ou Palmeiras, que se enfrentam nesta quinta-feira, 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. No duelo de ida, a equipe equatoriana, de Tiago Nunes, conseguiu vencer por 3 a 0 na altitude de Quito e chega ao segundo jogo com a possibilidade de perder por até dois gols de diferença para avançar à decisão em Lima.