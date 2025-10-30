Libertadores: áudio do VAR aponta 'golpe na genital' para expulsar Plata em Racing x Flamengo Estadão Conteúdo 30.10.25 12h42 Apesar da classificação para a final da Libertadores, o Flamengo retorna do duelo com o Racing com uma baixa no elenco: Gonzalo Plata foi expulso no segundo tempo em Avellaneda e não poderá disputar a decisão contra LDU ou Palmeiras, em Lima, no Peru. Em áudio do VAR divulgado pela Conmebol nesta quinta-feira, 30, a arbitragem indica que o atacante acerta um soco na genital de Marcos Rojo, que resultou no cartão v31ermelho. Piero Maza não conseguiu ver o lance, que se deu no meio-campo, sem bola, aos dez minutos do segundo tempo. Depois de dividida entre Rojo e Plata, o atacante rubro-negro permaneceu estirado em campo. Ao tentar levantá-lo pela camisa, o zagueiro argentino recebeu um golpe próximo às partes íntimas. O árbitro, então, foi alertado pelo assistente para aplicar o cartão vermelho. Na cabine do VAR, a arbitragem teve dificuldades para identificar uma câmera em que não fosse possível observar a agressão de Plata. Durante o diálogo, Claudio Urrutia, auxiliar, chega a explicar a Juan Lara, responsável pelo VAR, e aos demais assistentes o que ocorreu no lance. "Para mim, conduta violenta. O jogador do Racing (Rojo) tenta levantar o do Flamengo (Plata) pela camisa. E o jogador do Flamengo lhe dá um soco, com o punho, nas genitais", afirma o auxiliar. "Piero, temos só uma câmera de longe que mostra o Marcos Rojo levantando o jogador pela camiseta, ele (Plata) reage com um golpe", confirmou Lara, no VAR. Plata levou mais de cinco minutos para deixar o gramado. Na sequência, Filipe Luís promoveu a entrada de Bruno Henrique no lugar de Arrascaeta e passou a se defender em um 5-3-1, mesma estratégia adotada contra o Corinthians, na Copa do Brasil de 2024, quando também ficou com um jogador a menos. Com a formação, o Flamengo manteve o empate sem gols e garantiu a vaga à final com a vitória por 1 a 0 no duelo de ida, no Maracanã. Rojo, envolvido no lance com Plata, também chegou a receber outro cartão vermelho, mas Piero Maza voltou atrás na decisão ao analisar uma possível agressão à beira do campo. Classificado, o Flamengo aguarda LDU ou Palmeiras, que se enfrentam nesta quinta-feira, 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. No duelo de ida, a equipe equatoriana, de Tiago Nunes, conseguiu vencer por 3 a 0 na altitude de Quito e chega ao segundo jogo com a possibilidade de perder por até dois gols de diferença para avançar à decisão em Lima. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores VAR áudio Plata expulsão Flamengo Racing COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu enfrenta Atlético-GO e reencontra ex-atacante em duelo decisivo pela Série B Papão encara o algoz de 2018 fora de casa e precisa vencer para evitar o rebaixamento à Série C 30.10.25 12h22 Futebol Chapecoense critica arbitragem de jogo contra o Remo, mas clubes do Pará já foram vítimas de erros Equipe catarinense teria sugerido influência de Marcos Braz na escolha do time de árbitros da partida do próximo domingo (2), pela Série B 30.10.25 12h09 Futebol Paysandu Sub-20 vence Tocantinópolis fora de casa e garante vantagem na Copa do Brasil Jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (5), às 15h, no Estádio Curuzu, em Belém 30.10.25 11h38 Carlos Ferreira Vitória vale um pé na Série A 30.10.25 10h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (30/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Campeonato Saudita, Copa Sulamericana e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira 30.10.25 7h00 PLANEJAMENTO Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026 Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve 28.10.25 21h28 Flamengo azeda festa do ineficaz Racing com empate e vai a 4ª final de Libertadores em 7 anos 30.10.25 0h13 Futebol Chapecoense critica arbitragem de jogo contra o Remo, mas clubes do Pará já foram vítimas de erros Equipe catarinense teria sugerido influência de Marcos Braz na escolha do time de árbitros da partida do próximo domingo (2), pela Série B 30.10.25 12h09