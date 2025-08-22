Libertadores: Argentina tem mais clubes nas quartas do que o Brasil pela 1ª vez desde 2018 Estadão Conteúdo 22.08.25 11h43 Pela primeira vez desde 2018, a Argentina conta com mais representantes nas quartas de final da Copa Libertadores do que o Brasil. Nesta temporada, o País terá três equipes nesta fase (Flamengo, Palmeiras e São Paulo) contra quatro argentinos (Vélez Sarsfield, Estudiantes, River Plate e Racing). Além deles, a LDU, do Equador, também integra a próxima fase de mata-mata da competição. Em 2018, River Plate, Boca Juniors, Independiente e Atlético Tucumán disputaram as quartas de final. Do lado brasileiro, Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras representaram o Brasil. Naquela temporada, o Colo-Colo, do Chile, foi a equipe "intrusa" na rivalidade sul-americana. Desta vez, é a LDU, algoz do Botafogo nas oitavas de final. A final de 2018 contou com dois argentinos - Boca Juniors e River Plate. Desde então, o Brasil dominou a competição. Na última temporada, por exemplo, chegou a ter cinco equipes nas quartas de final, enquanto o River Plate foi o único argentino classificado. Em compensação, Colo-Colo e Peñarol (Uruguai) também estiveram presentes nas quartas de final. Os uruguaios, inclusive, eliminaram o Flamengo, vencendo no Maracanã. Com o chaveamento deste ano, é possível que o cenário de 2018 se repita. Naquela ocasião, as semifinais contaram com dois duelos entre Brasil e Argentina (Palmeiras x Boca Juniors e Grêmio x River Plate). Vélez e Racing se enfrentam nas quartas. Então, virtualmente, já há um argentino na semifinal. Para repetir a rivalidade Brasil e Argentina na semifinal, o River Plate precisaria eliminar o Palmeiras, e Flamengo e São Paulo avançarem em seus confrontos. O mesmo cenário também se deu na Libertadores de 2020, mas naquela vez foram os brasileiros que levaram a melhor: Santos e Palmeiras decidiram a competição depois de passar por Boca Juniors e River Plate, respectivamente. A maioria argentina pode ser um fator para encerrar a seca de títulos do país na principal competição de clubes da América do Sul. Desde 2018, com o River Plate, a Argentina não volta com o troféu para casa. Na ocasião, a final com o Boca Juniors precisou ser decidida no Santiago Bernabéu, em Madri, após confusão entre torcedores nas ruas de Buenos Aires. Confira os duelos de quartas de final da Libertadores desde 2018: 2018 Argentina: 4 (Atlético Tucumán, Boca Juniors, Independiente e River Plate) Brasil: 3 (Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras) Chile: 1 (Colo-Colo) 2019 Brasil: 4 (Grêmio, Flamengo, Internacional e Palmeiras) Argentina: 2 (Boca Juniors e River Plate) Equador: 1 (LDU) Paraguai: 1 (Cerro Porteño) 2020 Brasil: 3 (Grêmio, Palmeiras e Santos) Argentina: 3 (Boca Juniors, Racing e River Plate) Paraguai: 1 (Libertad) Uruguai: 1 (Nacional) 2021 Brasil: 5 (Atlético-MG , Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo) Argentina: 1 (River Plate) Equador: 1 (Barcelona de Guayaquil) Paraguai: 1 (Olimpia) 2022 Brasil: 5 (Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo e Palmeiras) Argentina: 3 (Estudiantes, Talleres e Vélez Sarsfield) 2023 Brasil: 3 (Fluminense, Internacional e Palmeiras) Argentina: 2 (Boca Juniors e Racing) Bolívia: 1 (Bolívar) Colômbia: 1 (Deportivo Pereira) Paraguai: 1 (Olimpia) 2024 Brasil: 5 (Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense e São Paulo) Argentina: 1 (River Plate) Chile: 1 (Colo-Colo) Uruguai: 1 (Peñarol) 2025 Argentina: 4 (Estudiantes, Racing, River Plate e Vélez Sarsfield) Brasil: 3 (Flamengo, Palmeiras e São Paulo) Equador: 1 (LDU) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores Argentina quartas de final Brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado' Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus 22.08.25 12h07 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 SÉRIE B Leandro Vilela vira dúvida no Paysandu para enfrentar o Operário Volante trata lesão muscular e pode ser substituído por Martinez diante do Operário 21.08.25 15h59 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.08.25 7h00 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 APRESENTADO Eduardo Melo recusou retorno ao Criciúma para jogar no Remo: 'Vou dar a minha vida aqui' Segundo o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que exaltou seu poder de convencimento, apesar de ter vínculo até o fim de 2025 com o Tigre, Eduardo, apresentado nesta tarde, preferiu o desafio em Belém 21.08.25 18h51