Lewandowski sofre fratura na órbita ocular e desfalca Barcelona em 'decisão' com o Atlético Estadão Conteúdo 01.03.26 16h23 Necessitando de gols no duelo de volta da Copa do Rei, diante do Atlético de Madrid, após levar surra de 4 a 0 na ida, o Barcelona terá um desfalque de peso no embate desta terça-feira, no Camp Nou: o artilheiro Robert Lewandowski se machucou diante do Villarreal e está fora do confronto. "O jogador do time principal, Robert Lewandowski, sofreu uma lesão na última partida contra o Villarreal. Os exames diagnosticaram uma fratura na órbita ocular esquerda", informou o Barcelona. O atacante polonês vinha ganhando espaço com Hansi Flick e era uma esperança de gols diante do time de Madri. Mas a lesão, ocorrida na goleada por 4 a 1 sobre o Villarreal, pode tirá-lo de mais jogos também em LaLiga. Mesmo em uma situação difícil por causa da grandeza do rival, exímio marcador, o Barcelona adotou um discurso de que uma remontada é possível. A aposta é na pressão da torcida que irá lotar o Camp Nou e em uma apresentação de gala do time. Sem Lewandowski, mas com o brasileiro Raphinha e o espanhol Lamine Yamal confirmados no ataque, Flick deve optar pelo espanhol Ferran Torres, justamente com o qual o polonês já vinha disputando a vaga de titular.