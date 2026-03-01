Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Lewandowski sofre fratura na órbita ocular e desfalca Barcelona em 'decisão' com o Atlético

Estadão Conteúdo

Necessitando de gols no duelo de volta da Copa do Rei, diante do Atlético de Madrid, após levar surra de 4 a 0 na ida, o Barcelona terá um desfalque de peso no embate desta terça-feira, no Camp Nou: o artilheiro Robert Lewandowski se machucou diante do Villarreal e está fora do confronto.

"O jogador do time principal, Robert Lewandowski, sofreu uma lesão na última partida contra o Villarreal. Os exames diagnosticaram uma fratura na órbita ocular esquerda", informou o Barcelona.

O atacante polonês vinha ganhando espaço com Hansi Flick e era uma esperança de gols diante do time de Madri. Mas a lesão, ocorrida na goleada por 4 a 1 sobre o Villarreal, pode tirá-lo de mais jogos também em LaLiga.

Mesmo em uma situação difícil por causa da grandeza do rival, exímio marcador, o Barcelona adotou um discurso de que uma remontada é possível. A aposta é na pressão da torcida que irá lotar o Camp Nou e em uma apresentação de gala do time.

Sem Lewandowski, mas com o brasileiro Raphinha e o espanhol Lamine Yamal confirmados no ataque, Flick deve optar pelo espanhol Ferran Torres, justamente com o qual o polonês já vinha disputando a vaga de titular.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Rei

Barcelona

Lewandowski
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Parazão

Torcedores de Remo e Paysandu, casal pede setor misto no Mangueirão para o Re-Pa

Natália Miranda e David Miranda precisam se separar dentro do estádio para acompanhar os times do coração

01.03.26 15h27

futebol

Fantasiada, ambulante aproveita o Re-Pa da final do Parazão para garantir renda extra

Duelo entre Remo e Paysandu deste domingo (1º) é válido pelo partida de ida da final do Campeonato Paraense

01.03.26 15h12

Parazão

Torcedores do Remo reclamam do horário de abertura do estacionamento do Mangueirão para o Re-Pa

Partida entre o Leão Azul e o Paysandu começa às 17h

01.03.26 14h58

Parazão

Vendedor aposta no clássico entre Remo e Paysandu para aumentar renda

Segundo Re-Pa do ano é válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense

01.03.26 14h46

MAIS LIDAS EM ESPORTES

CLÁSSICO

Remo e Paysandu fazem hoje o jogo de ida da final do Parazão; confira as prováveis escalações

Clubes prometem entrega máxima nos dois últimos clássicos do ano

01.03.26 7h00

MAIS UM CREDOR

Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho

Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho

27.02.26 20h42

Parazão

Torcedores de Remo e Paysandu, casal pede setor misto no Mangueirão para o Re-Pa

Natália Miranda e David Miranda precisam se separar dentro do estádio para acompanhar os times do coração

01.03.26 15h27

Futebol

Júnior Rocha aposta em organização e força coletiva para decisão contra o Remo

Com cinco vitórias em oito jogos no comando do Paysandu, treinador destaca foco no clássico e confiança na base bicolor

01.03.26 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda