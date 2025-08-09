Lesão tira Rodri do início do Inglês e desfalques voltam a atormentar o City de Guardiola Estadão Conteúdo 09.08.25 9h58 O meio-campista Rodri estará ausente na estreia do Manchester City no Campeonato Inglês devido a uma lesão muscular sofrida há 40 dias, durante o Mundial de Clubes. O vencedor da Bola de Ouro de 2024 - em polêmica decisão que deixou Vinícius Júnior sem o prêmio - já havia ficado fora de praticamente toda a temporada passada após romper o ligamento cruzado anterior do joelho. O técnico Pep Guardiola tratou o mais recente contratempo do espanhol como uma "grave lesão". Rodri acusou dores na região da virilha na derrota do Manchester City por 4 a 3 para o saudita Al-Hilal, em 30 de junho, nos Estados Unidos. Ele entrou no segundo tempo, mas precisou ser substituído na prorrogação. "Rodri está melhorando, mas sofreu uma lesão grave no último jogo contra o Al-Hilal e (continuou sentindo) nas últimas cinco ou seis semanas", disse Guardiola. "Ele voltou a treinar agora e se sentiu melhor nos últimos dois ou três dias. Tomara que ele realmente esteja em forma após a pausa para os jogos das seleções", acrescentou o técnico. Assim, o espanhol de 29 anos, que vinha retornando aos gramados gradualmente, jogando alguns minutos no Mundial, desfalcará o Manchester City diante do Wolverhampton, no próximo sábado, e, segundo o treinador, dificilmente estará em campo diante do Tottenham e do Brighton, antes da pausa de setembro para as rodadas das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. "O importante é que ele não se machuque. Não queremos entrar nessa dinâmica de voltar e se machucar, voltar e se machucar", acrescentou o comandante, que sofreu com os desfalques por lesão na temporada passada. A ausência dos astros durante boa parte da temporada foi um dos fatores que impediu a conquista do pentacampeonato inglês - terminou em terceiro, 13 pontos atrás do Liverpool - e deixou o time celeste longe das taças - só conquistou a Supercopa da Inglaterra -, algo raro na era Guardiola. Além de Rodri, o City também não poderá contar com o meia Phil Foden em amistoso que será realizado neste sábado, às 16h (horário de Brasília), diante do Palermo, na Itália. Neste caso, o técnico "espera" que ele se recupere de uma lesão no tornozelo antes da estreia no Inglês. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Inglês Manchester City Rodri Pep Guardiola COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Série B: Remo visita o América-MG e segue na briga por vaga no G4 Leão busca recuperação após derrota na rodada anterior e tenta manter invencibilidade de 23 anos contra o time mineiro 09.08.25 8h00 SÉRIE B Após demissão de Enderson Moreira, América-MG encara o Remo com interino Adversário azulino demitiu treinador após seis jogos sem vencer; Diogo Giacomini assume interinamente 08.08.25 17h15 SÉRIE B Davó diz que Remo precisa ter “postura vencedora” contra o América-MG na Série B Atacante azulino destaca lições após derrota, reforça foco do elenco e alerta para o risco de enfrentar adversário pressionado 08.08.25 15h53 caso de polícia Ex-jogador do Botafogo é preso após atropelar quatro pessoas e tentar tomar arma de policial Luan Plácido deixou duas vítimas em estado grave e foi contido após comportamento agressivo 08.08.25 15h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (09/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos por Amistosos Internacionais e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste sábado 09.08.25 7h00 Futebol Série B: Remo visita o América-MG e segue na briga por vaga no G4 Leão busca recuperação após derrota na rodada anterior e tenta manter invencibilidade de 23 anos contra o time mineiro 09.08.25 8h00 REFORÇO Remo oficializa contratação de Cristian Tassano após registro no BID Atleta chega ao Leão após atuar em 32 partidas pelo Feirense, de Portugal 07.08.25 19h46 Sócios do Corinthians dão voto final sobre impeachment após últimos esforços de Augusto Melo 09.08.25 5h13