O Liberal chevron right Esportes chevron right

Lesão tira Rodri do início do Inglês e desfalques voltam a atormentar o City de Guardiola

Estadão Conteúdo

O meio-campista Rodri estará ausente na estreia do Manchester City no Campeonato Inglês devido a uma lesão muscular sofrida há 40 dias, durante o Mundial de Clubes. O vencedor da Bola de Ouro de 2024 - em polêmica decisão que deixou Vinícius Júnior sem o prêmio - já havia ficado fora de praticamente toda a temporada passada após romper o ligamento cruzado anterior do joelho.

O técnico Pep Guardiola tratou o mais recente contratempo do espanhol como uma "grave lesão". Rodri acusou dores na região da virilha na derrota do Manchester City por 4 a 3 para o saudita Al-Hilal, em 30 de junho, nos Estados Unidos. Ele entrou no segundo tempo, mas precisou ser substituído na prorrogação.

"Rodri está melhorando, mas sofreu uma lesão grave no último jogo contra o Al-Hilal e (continuou sentindo) nas últimas cinco ou seis semanas", disse Guardiola. "Ele voltou a treinar agora e se sentiu melhor nos últimos dois ou três dias. Tomara que ele realmente esteja em forma após a pausa para os jogos das seleções", acrescentou o técnico.

Assim, o espanhol de 29 anos, que vinha retornando aos gramados gradualmente, jogando alguns minutos no Mundial, desfalcará o Manchester City diante do Wolverhampton, no próximo sábado, e, segundo o treinador, dificilmente estará em campo diante do Tottenham e do Brighton, antes da pausa de setembro para as rodadas das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026.

"O importante é que ele não se machuque. Não queremos entrar nessa dinâmica de voltar e se machucar, voltar e se machucar", acrescentou o comandante, que sofreu com os desfalques por lesão na temporada passada. A ausência dos astros durante boa parte da temporada foi um dos fatores que impediu a conquista do pentacampeonato inglês - terminou em terceiro, 13 pontos atrás do Liverpool - e deixou o time celeste longe das taças - só conquistou a Supercopa da Inglaterra -, algo raro na era Guardiola.

Além de Rodri, o City também não poderá contar com o meia Phil Foden em amistoso que será realizado neste sábado, às 16h (horário de Brasília), diante do Palermo, na Itália. Neste caso, o técnico "espera" que ele se recupere de uma lesão no tornozelo antes da estreia no Inglês.

Palavras-chave

futebol

Campeonato Inglês

Manchester City

Rodri

Pep Guardiola
Esportes
.
