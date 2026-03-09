Leila Pereira reforça convicções com 1º título pós-reeleição: 'Não decido por clamor popular' Alvo de críticas no ano passado, dirigente saiu radiante e fortalecida de Novo Horizonte Estadão Conteúdo 09.03.26 9h22 Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras. (Foto: Reprodução/ Portal do Palmeirense) A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, celebrou neste domingo o primeiro título de seu segundo mandato. Após a vitória de 2 a 1 sobre o Novorizontino e a conquista do Paulistão 2026, a dirigente saiu fortalecida, superando críticas anteriores. Leila Pereira destacou que suas decisões são tomadas com base em trabalho profissional interno, e não por clamor popular ou sugestões de comentaristas. Ela reiterou sua confiança na equipe técnica do clube. A celebração do título palmeirense no gramado foi bastante animada, apesar da chuva persistente. Leila Pereira participou ativamente, posando com a taça ao lado do vice-presidente Paulo Buosi e de outros funcionários do clube. Liderança e Responsabilidade A presidente sublinhou a responsabilidade inerente ao cargo, tanto nos momentos difíceis quanto nos sucessos. Ela afirmou que a palavra final é sempre sua e que nada é realizado no Palmeiras sem sua aprovação. Leila Pereira também enfatizou a sorte de contar com profissionais de primeira linha, que confiam em sua gestão e nos quais ela, por sua vez, deposita grande confiança. O ano de 2025 foi considerado o mais desafiador para o Palmeiras sob a gestão de Abel Ferreira. A equipe não conquistou títulos, ficando com vice-campeonatos importantes. Nesse período, o clube foi vice-campeão paulista contra o Corinthians e perdeu a Libertadores e o Brasileirão para o Flamengo. Em 2024, a única conquista havia sido o Paulistão. "É um momento muito significativo", declarou Leila Pereira, refletindo sobre o esforço para a conquista de títulos. Ela mencionou que o trabalho do ano anterior resultou em vice-campeonatos, mas o objetivo de chegar a finais foi alcançado. A presidente celebrou o início do ano com "o pé direito" e ressaltou o fato de ser a única mulher à frente da presidência de um clube na América do Sul, em uma data simbólica. Conquistas da Gestão Leila Pereira Desde que assumiu a presidência do Palmeiras, Leila Pereira acumula oito títulos. Suas conquistas incluem campeonatos importantes: Recopa Sul-Americana (2022) Campeonato Brasileiro (2022 e 2023) Supercopa do Brasil (2023) Campeonato Paulista (2022, 2023, 2024 e 2026) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista Palmeiras Leila Pereira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 Futebol Ganso é poupado e não enfrenta o Remo; Fluminense possui mais dois desfalques Equipe das Laranjeiras pega o Leão Azul nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro 12.03.26 16h13 FUTEBOL Lembra dele? Ex-Paysandu critica gramado da Curuzu: 'esse campo é horrível' O jogador não aliviou nas críticas ao gramado da Curuzu, que passou por reparos no final do ano passado e início desta temporada 12.03.26 15h22 futebol No Ver-o-Peso, torcedores do Remo demonstram confiança e projetam vitória sobre o Fluminense Feirantes azulinos estão otimistas para o duelo no Mangueirão pelo Brasileirão 12.03.26 12h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 12.03.26 20h30 CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 11.03.26 23h27 NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer. 12.03.26 20h58