Leila Pereira reforça convicções com 1º título pós-reeleição: 'Não decido por clamor popular'

Alvo de críticas no ano passado, dirigente saiu radiante e fortalecida de Novo Horizonte

Estadão Conteúdo
fonte

Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras. (Foto: Reprodução/ Portal do Palmeirense)

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, celebrou neste domingo o primeiro título de seu segundo mandato. Após a vitória de 2 a 1 sobre o Novorizontino e a conquista do Paulistão 2026, a dirigente saiu fortalecida, superando críticas anteriores.

Leila Pereira destacou que suas decisões são tomadas com base em trabalho profissional interno, e não por clamor popular ou sugestões de comentaristas. Ela reiterou sua confiança na equipe técnica do clube.

A celebração do título palmeirense no gramado foi bastante animada, apesar da chuva persistente. Leila Pereira participou ativamente, posando com a taça ao lado do vice-presidente Paulo Buosi e de outros funcionários do clube.

Liderança e Responsabilidade

A presidente sublinhou a responsabilidade inerente ao cargo, tanto nos momentos difíceis quanto nos sucessos. Ela afirmou que a palavra final é sempre sua e que nada é realizado no Palmeiras sem sua aprovação.

Leila Pereira também enfatizou a sorte de contar com profissionais de primeira linha, que confiam em sua gestão e nos quais ela, por sua vez, deposita grande confiança.

O ano de 2025 foi considerado o mais desafiador para o Palmeiras sob a gestão de Abel Ferreira. A equipe não conquistou títulos, ficando com vice-campeonatos importantes.

Nesse período, o clube foi vice-campeão paulista contra o Corinthians e perdeu a Libertadores e o Brasileirão para o Flamengo. Em 2024, a única conquista havia sido o Paulistão.

"É um momento muito significativo", declarou Leila Pereira, refletindo sobre o esforço para a conquista de títulos. Ela mencionou que o trabalho do ano anterior resultou em vice-campeonatos, mas o objetivo de chegar a finais foi alcançado.

A presidente celebrou o início do ano com "o pé direito" e ressaltou o fato de ser a única mulher à frente da presidência de um clube na América do Sul, em uma data simbólica.

Conquistas da Gestão Leila Pereira

Desde que assumiu a presidência do Palmeiras, Leila Pereira acumula oito títulos. Suas conquistas incluem campeonatos importantes:

  • Recopa Sul-Americana (2022)
  • Campeonato Brasileiro (2022 e 2023)
  • Supercopa do Brasil (2023)
  • Campeonato Paulista (2022, 2023, 2024 e 2026)
Palavras-chave

futebol

Campeonato Paulista

Palmeiras

Leila Pereira
Esportes
.
