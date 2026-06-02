Leila Pereira: 'Pode ser que no futuro eu seja dona de um clube'

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, revelou a possibilidade de se tornar proprietária de um clube de futebol após encerrar sua trajetória no comando do time paulista. A dirigente fez a declaração durante entrevista ao podcast Pod I, com a jornalista Andréia Sadi.

Questionada sobre um possível trabalho em outro clube depois do Palmeiras, Leila descartou a hipótese no momento. Contudo, ela expressou uma visão positiva sobre o modelo de gestão empresarial no esporte.

"Não iria para outro clube, por enquanto não. Mas vou te falar uma coisa, Andréia: como eu te falei, eu acredito em clubes e empresas. Pode ser que no futuro eu seja dona de um clube", afirmou a presidente do Palmeiras.

Modelo empresarial atrai Leila Pereira

Leila Pereira indicou que o modelo de aquisição de um clube lhe parece mais vantajoso do que os processos eleitorais e políticos comuns em associações esportivas. "Você não precisar pedir voto. Eu não tenho mais essa paciência", disse ela na conversa.

A presidente do Palmeiras, porém, evitou estabelecer um prazo para essa transição. Ela ressaltou que sua jornada no futebol foi construída a partir de oportunidades que surgiram ao longo dos anos.

Trajetória e oportunidades no futebol

"Não sei. Porque às vezes... deixa eu te falar uma coisa, Andréia. As coisas surgem na vida da gente. Como Palmeiras, ser patrocinadora do Palmeiras, ser conselheira. Você acha que há 15 anos atrás eu imaginei? Não", comentou Leila.

Ao relembrar sua relação com o clube, a dirigente destacou que não planejou os cargos que exerceu no Palmeiras. Sua chegada ao futebol ocorreu de forma gradual, desde o patrocínio da equipe até a presidência.

"Na minha vida, a vida apresenta as oportunidades para você", disse. Ela utilizou uma metáfora do futebol para explicar sua forma de encarar novos desafios e as chances que aparecem.

"Eu costumo dizer que a vida é um grande meia. A vida passa bola para você. Você tem que chutar forte. Eu chuto forte, eu não perco gol. Eu sou uma boa centroavante", completou a presidente.

Mandato e futuro após o Palmeiras

Atualmente em seu segundo mandato, Leila Pereira pretende concluir sua gestão no Palmeiras até o fim de 2027. Embora não haja negociações ou projetos concretos para a compra de um clube, a dirigente sinalizou que permanece aberta a novos desafios após deixar o comando alviverde.