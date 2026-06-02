Leila Pereira: 'Pode ser que no futuro eu seja dona de um clube' Questionada se trabalharia em outro clube depois do Palmeiras, Leila descartou a hipótese no momento Estadão Conteúdo 02.06.26 10h22 Leila Pereira foi eleita presidente do Palmeiras no dia 20 de novembro (Reprodução) A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, revelou a possibilidade de se tornar proprietária de um clube de futebol após encerrar sua trajetória no comando do time paulista. A dirigente fez a declaração durante entrevista ao podcast Pod I, com a jornalista Andréia Sadi. Questionada sobre um possível trabalho em outro clube depois do Palmeiras, Leila descartou a hipótese no momento. Contudo, ela expressou uma visão positiva sobre o modelo de gestão empresarial no esporte. "Não iria para outro clube, por enquanto não. Mas vou te falar uma coisa, Andréia: como eu te falei, eu acredito em clubes e empresas. Pode ser que no futuro eu seja dona de um clube", afirmou a presidente do Palmeiras. Modelo empresarial atrai Leila Pereira Leila Pereira indicou que o modelo de aquisição de um clube lhe parece mais vantajoso do que os processos eleitorais e políticos comuns em associações esportivas. "Você não precisar pedir voto. Eu não tenho mais essa paciência", disse ela na conversa. A presidente do Palmeiras, porém, evitou estabelecer um prazo para essa transição. Ela ressaltou que sua jornada no futebol foi construída a partir de oportunidades que surgiram ao longo dos anos. Trajetória e oportunidades no futebol "Não sei. Porque às vezes... deixa eu te falar uma coisa, Andréia. As coisas surgem na vida da gente. Como Palmeiras, ser patrocinadora do Palmeiras, ser conselheira. Você acha que há 15 anos atrás eu imaginei? Não", comentou Leila. Ao relembrar sua relação com o clube, a dirigente destacou que não planejou os cargos que exerceu no Palmeiras. Sua chegada ao futebol ocorreu de forma gradual, desde o patrocínio da equipe até a presidência. "Na minha vida, a vida apresenta as oportunidades para você", disse. Ela utilizou uma metáfora do futebol para explicar sua forma de encarar novos desafios e as chances que aparecem. "Eu costumo dizer que a vida é um grande meia. A vida passa bola para você. Você tem que chutar forte. Eu chuto forte, eu não perco gol. Eu sou uma boa centroavante", completou a presidente. Mandato e futuro após o Palmeiras Atualmente em seu segundo mandato, Leila Pereira pretende concluir sua gestão no Palmeiras até o fim de 2027. Embora não haja negociações ou projetos concretos para a compra de um clube, a dirigente sinalizou que permanece aberta a novos desafios após deixar o comando alviverde. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Leila Pereira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Executivo do Remo diz que parada para a Copa vai ser importante para reformas no Baenão Estádio do Leão Azul passa por melhorias internas e no gramado 02.06.26 12h56 futebol Remo pode fazer amistoso contra equipe internacional, diz executivo Luís Vagner Vivian afirmou que os jogos estão sendo negociados, mas devem ser realizados contra uma equipe local e outra de expressão nacional ou até internacional 02.06.26 11h33 Futebol Show de nocautes e finalizações agita o Marajó Fight Combat em Anajás 02.06.26 10h35 Futebol Sopro de esperança para o Leão 02.06.26 10h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MERCADO DA BOLA Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão? Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube 31.05.26 19h27 on top Autor do gol da vitória do Remo, Marcelinho entra no 'time da rodada' do Brasileirão Lateral recebeu nota 8.1 e foi o destaque do Leão Azul no duelo contra São Paulo, no último domingo (31) 02.06.26 9h32 FUTEBOL Remo monitora mercado e planeja reforços para a sequência do Brasileirão Executivo azulino falou sobre chegadas e saída de jogadores para o campeonato e disse que clube vai fazer contratações 'pontuais' 02.06.26 12h28