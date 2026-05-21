Leila Pereira diz que prioridade do Palmeiras é a Libertadores e comenta interesse em Danilo

Leila Pereira afirmou nesta quinta-feira, 21, que a prioridade do Palmeiras para a temporada é a Copa Libertadores, competição que o clube não conquista desde 2021. A presidente palmeirense deseja que o time alviverde volte a conquistar o torneio continental até o fim de sua gestão, que acaba em dezembro de 2027.

"Minha prioridade é o próximo jogo (contra o Flamengo pelo Brasileirão) e principalmente classificar para próxima fase da Libertadores. Seria um grande título e que não tenho na minha gestão. Até dezembro de 2027 eu ficaria muito feliz se conseguirmos conquistar", disse Leila em evento que marcou homenagem ao zagueiro Gustavo Gómez no Museu de Troféus do Palmeiras.

Para continuar sonhando com o título neste ano, o time alviverde vai brigar na última rodada do Grupo F para garantir a vaga no mata-mata. Com a derrota para o Cerro Porteño na última quarta-feira, 20, a equipe treinada por Abel Ferreira estacionou nos oito pontos. Para avançar de fase em primeiro, o clube precisará derrotar o Junior Barranquilla na próxima quinta-feira, 28, e torcer para uma derrota do Cerro Porteño para o Sporting Cristal. Em caso de empate contra o Junior, o Palmeiras ainda garante sua vaga nas oitavas de final.

Além disso, Leila também comentou sobre o interesse do Palmeiras na volta de Danilo, volante do Botafogo convocado para disputar a Copa do Mundo deste ano com a seleção. Destaque da temporada do time carioca, o jogador é cobiçado por vários clubes. Por isso, ele pediu para não ser relacionado no duelo contra o Corinthians no Brasileirão no último fim de semana e não chegar aos 13 jogos com a camisa botafoguense na competição, o que lhe impossibilitaria de atuar em outro time no torneio. Em seguida, a equipe alvinegra decidiu afastar o jogador até o fim do Mundial.

Apesar de o atleta despertar o interesse do Palmeiras, clube que o revelou para o futebol, Leila disse que o time paulista não negocia com o Botafogo, que espera propostas de cerca de R$ 234 milhões (40 milhões de euros) para vender o jogador, de acordo com o portal ge. Segundo ela, a equipe alviverde tem outras prioridades no momento.

"Vários clubes têm interesse, é um grande atleta, foi criado por nós. Eu gostaria (de contratá-lo), claro que sim, ele viria fortalecer ainda mais nosso elenco, mas ainda não tem nenhuma conversa. Fico feliz com a convocação dele. Atualmente, não existe nenhuma conversa com o Botafogo. Que o Palmeiras tem interesse, claro que sim. Mas acho que não é o momento de tratar disso, temos outras prioridades."

Vale destacar que o Flamengo também quer contratar o volante. Segundo apurou o Estadão, o time rubro-negro já teria feito uma proposta não oficial de R$ 187 milhões (32 milhões de euros) ao Botafogo.

O Palmeiras de Leila Pereira volta a campo no próximo sábado, 23, às 21h (horário de Brasília), no confronto direto pela parte de cima da tabela do Brasileirão contra o Flamengo, no Maracanã, no Rio. Neste momento, o time alviverde lidera com 35 pontos, quatro a mais que a equipe rubro-negra, vice-líder com 31, mas com um jogo a menos.