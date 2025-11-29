Leila lamenta derrota na Libertadores, mas exalta Palmeiras: 'Só conquista quem chega' Estadão Conteúdo 29.11.25 23h03 Leila Pereira, presidente do Palmeiras, se pronunciou após a derrota do time na final da Copa Libertadores 2025. A mandatária alviverde lamentou a perda do título para o Flamengo, mas exaltou a campanha da equipe na competição. "Estou calma, mas triste. Não tenham dúvida que continuarei lutando pela conquista de títulos. Aliás, lembrem-se sempre que só conquista quem chega as finais", disse Leila, em publicação nas redes sociais. "Parabéns aos nossos jogadores, comissão técnica, diretor de futebol e a todos nossos profissionais por ter disputado mais uma final de uma grande competição", continuou. "Muito obrigada aos nossos torcedores que estiveram em Lima e aos que torceram de onde estiveram. Vamos em frente! O que me machuca me deixa mais forte. Avanti Palestra", finalizou a presidente. Leila acompanhou a final da Libertadores com a delegação palmeirense, em Lima, no Peru, e recebeu das mãos de Samir Xaud, presidente da CBF, o cheque de US$ 7 milhões (R$ 37,3 mi) oferecido ao vice-campeão. Recentemente, Leila cumpriu sua promessa de campanha e renovou com o técnico Abel Ferreira até o fim de 2027, quando encerra o seu segundo mandato à frente do Palmeiras. A mandatária deixou em aberto a possibilidade de concorrer para um terceiro mandato. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores Palmeiras Leila Pereira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01