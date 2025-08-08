Capa Jornal Amazônia
Leila defende Abel no Palmeiras e avisa: 'Alguns têm o direito de criticar, eu, de decidir'

Estadão Conteúdo

A presidente Leila Pereira reforçou nesta sexta-feira sua intenção em renovar o contrato com o técnico Abel Ferreira até o fim de 2027 mesmo após a desastrosa eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. A mandatária repetiu algumas vezes, em declaração que precedeu a apresentação do novo lateral-direito Khellven, que quem manda no Palmeiras é ela.

"O torcedor tem direito de criticar, o que não admito é que duvidem da capacidade do nosso treinador, comissão técnica e do nosso trabalho. O nosso treinador já se mostrou extremamente vencedor, profissional e competente. Pela minha personalidade, decido o que é melhor para o Palmeiras aqui na Academia de Futebol. Eu não decido ouvindo parte mínima de torcedores e comentaristas. Decido profissional e racionalmente. Enquanto eu for presidente, até dezembro de 2027, quem decide sou eu, não é comentarista nem uma parte de torcedores", afirmou Leila.

De acordo com a presidente, o Palmeiras busca agilizar a renovação do contrato de Abel Ferreira, que ela enxerga como o mais capaz de fazer o clube retomar o caminho de títulos e vitórias.

"Tenho todo o interesse e luto para que o nosso treinador fique conosco até dezembro de 2027. É isso que desejo para o Palmeiras. Como presidente, tenho esse direito. Algumas pessoas têm o direito de criticar, e eu tenho o direito de decidir. Enquanto eu for presidente, quem decide sou eu. Já conversei com o Abel, o quanto antes iremos assinar esse contrato. Para deixar muito claro para todos, esse é o desejo da presidente do Palmeiras. Continuo acreditando no trabalho do treinador e do diretor de futebol. O comentário é livre, mas aqui dentro quem determina as diretrizes se chama Leila Pereira", afirmou a mandatária.

Leila Pereira disse ignorar críticas que não tenham fundamento ou acrescentem ao seu trabalho. "Eu aceito críticas, mas as que não são construtivas não me atingem. Sei onde quero chegar e sei do meu trabalho. Quando não é assim, eu simplesmente deleto", continuou. "Não vivo de passado, vivo de presente. Vivo diariamente o trabalho sendo desenvolvido aqui dentro. Não vejo ninguém melhor que o Abel para dar continuidade a esse trabalho."

A presidente do Palmeiras entende que o time passa por um processo de reformulação, uma vez que se desfez de diversos atletas ao longo da temporada e contratou outros nove até aqui. Por isso, Leila pede paciência aos torcedores.

"Estamos todos chateados e frustrados pela desclassificação. Trabalhamos e lutamos muito para que tivéssemos conseguido avançar. Um ganha e um perde... Temos de estar preparados caso o êxito não venha. Peço aos verdadeiramente torcedores, aqueles que sabem que trabalhamos incansavelmente, para essas pessoas que nos momentos difíceis estão ao nosso lado, tenham paciência. Estamos em um processo de reformulação e precisamos de tempo para que as coisas andem como desejamos. Claro que precisamos melhorar em alguns pontos, mas na Academia de Futebol corre tudo como sempre, com profissionalismo e dedicação", concluiu.

O Palmeiras ainda disputa em 2025 o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América. No próximo domingo, às 16h, o time alviverde volta ao Allianz Parque para encarar o Ceará pelo torneio nacional. Na competição continental, as oitavas de final começam na próxima quinta-feira, às 21h30, em visita ao Universitario, no Peru.

