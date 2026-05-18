Leia o discurso completo de Carlo Ancelotti antes da convocação para a Copa do Mundo Técnico da Seleção Brasileira falou sobre a pressão pela escolha dos 26 jogadores e afirmou que o objetivo é montar um time resiliente para buscar o hexacampeonato Hannah Franco 18.05.26 21h21 Convocação da Seleção: confira o pronunciamento de Ancelotti na íntegra (MAURO PIMENTEL / AFP) O técnico Carlo Ancelotti abriu a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 com um discurso marcado por agradecimentos, reflexões e confiança no elenco escolhido. A cerimônia foi realizada nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã. Antes de revelar os 26 nomes que representarão o Brasil no Mundial, Ancelotti destacou a grande concorrência entre os jogadores brasileiros e reconheceu que a definição da lista final foi uma das decisões mais difíceis do ciclo. VEJA MAIS Veja quanto tempo o Brasileirão ficará paralisado durante a Copa do Mundo Times paraenses que disputam a competição podem ser afetados pela pausa. Copa do Mundo 2026: confira as datas de abertura e final da competição O evento mundial de futebol ocorrerá nos Estados Unidos, Canadá e México O treinador também afirmou que, mais do que montar um grupo considerado perfeito, a comissão técnica buscou reunir atletas capazes de superar adversidades ao longo da competição. Leia o discurso completo de Carlo Ancelotti "Morar aqui e viver aqui é muito bonito. Foi muito difícil escolher esses 26 jogadores porque a concorrência neste país é muito alta. Falei na primeira coletiva de imprensa que havia muita concorrência e é a verdade. Sei perfeitamente que alguns jogadores que estiveram com a gente neste ano não estão contentes desta lista, sinto muito, quero agradecer todos que estiveram com a gente e também os que não estiveram, que fizeram um esforço fantástico Cremos que é uma lista que pode desenvolver um futebol de qualidade para a seleção feito com o que sempre acreditamos, com um espírito coletivo extraordinário, atitude, concentração e disciplina A lista perfeita não é, estou certo disso, mas tenho que dizer que não vai ganhar a Copa a equipe perfeita, porque ela não existe. Acho que pode ganhar a copa a equipe mais resiliente, queremos ser a equipe mais resiliente do mundo para tentar ganhar a copa do mundo. Eu não tenho medo de dizer que podemos ganhar porque sei perfeitamente que é uma expectativa muito alta. A motivação é um aspecto muito importante para preparar essa copa do mundo. Recebi muitos conselhos, muitos. Jornalistas, opinadores, influencers, cantores, jogadores, ex-jogadores, em toda a parte do mundo, por que fui à Europa de avião e o piloto me disse: quem vai convocar? Então agradeço a todos, mas tenho sinceramente que dizer que o trabalho feito para a comissão técnica durante um ano foi um trabalho muito bom, feito com competência primeiro, com seriedade, com profissionalismo. Eu acho que eu tenho todas as informações possíveis para fazer uma lista com menos erros. E não quero ser arrogante e dizer que sou a pessoa mais indicada para tomar essa decisão, mas como disse, agradeço a todos pelos conselhos." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Carlo Ancelotti Convocação Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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