Lédio pede convocação de Pedro para a Seleção Brasileira

Artilheiro do Flamengo na temporada e em grande fase, o centroavante Pedro tem chamado a atenção. No programa 'Tá na Área', do SporTV, nesta quinta-feira, os comentaristas Lédio Carmona e Carlos Cereto pediram a convocação do jogador para a Seleção Brasileira.

Para Lédio, o centroavante do Flamengo oferece algo que o técnico Tite não tem nas mãos atualmente. O jornalista acredita que, caso tenha oportunidade, Pedro pode ficar em definitivo na Seleção Brasileira.

- O Tite não tem nada parecido com o que o Pedro oferece. Ele tem que ir, jogar e ser testado, vale a pena. Se tiver a oportunidade, ele vira um jogador definitivo na Seleção. Ele está no melhor ano dele da carreira, mesmo considerando os momentos antes lesão, onde estava jogando muito no Fluminense - disse Lédio.

Revelado no Fluminense, Pedro despontou profissionalmente em 2018, quando foi o artilheiro do Tricolor na temporada. Ele chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira, que realizaria amistosos em setembro, mas sofreu uma grave lesão no joelho que o afastou dos gramados por quase um ano.

Após se recuperar da grave lesão, Pedro foi negociado pelo Fluminense com a Fiorentina, da Itália, no ano passado. Ele desembarcou no Flamengo neste ano, mas desde o ano passado o Rubro-Negro (a pedido de Jorge Jesus) buscou a contratação do jogador.