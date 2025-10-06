LeBron James promete anúncio misterioso e levanta suspeitas de aposentadoria Estadão Conteúdo 06.10.25 18h18 LeBron James fez um post enigmático nas redes sociais nesta segunda-feira e levantou suspeitas sobre uma possível aposentadoria ao final da temporada 2025/2026. Em vídeo publicado no X, o astro da NBA, que defende o Los Angeles Lakers, lançou um trailer chamado "A decisão das decisões", que será divulgada às 14h (horário de Brasília) desta terça-feira. Com dez segundos de duração, o vídeo mostra LeBron se sentando em uma cadeira dentro de uma quadra de basquete, de frente para um outro homem. Ao final, surge a frase "The Second Decision: coming soon" ("A segunda decisão: em breve" em português). A frase final do trailer é uma referência a um segundo capítulo de "The Decision" ("A decisão" em português), uma espécie de documentário exibido na televisão americana em que LeBron anunciava a saída do Cleveland Cavaliers e a transferência ao Miami Heat. Em junho, LeBron, de 40 anos, renovou o contrato com o Lakers por mais uma temporada. O ala, que foi draftado pelo Cavaliers em 2003, vai para a 23ª temporada na NBA. Na equipe de Los Angeles, o astro divide quadra com o filho Bronny James Jr, de 21 anos, draftado em 2024. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete LeBron James aposentadoria COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Chances de rebaixamento do Paysandu caem para 94% após empate com o Cuiabá Papão encerrou sequência negativa de 11 jogos sem vencer e tenta reagir na reta final da Série B 06.10.25 15h41 futebol Remo chega ao 'número mágico' e encaminha permanência na Série B Clube azulino atinge o primeiro objetivo da temporada e ainda mantém vivo o sonho do acesso 06.10.25 12h39 Futebol Remo suspende adesão de novos sócios e detalha check-in para jogo contra o Athletico-PR Leão define valor do ingresso para não-sócios e reforça a obrigatoriedade do check-in para a partida de quinta (9). 06.10.25 11h50 Reencontro com a rede Autor de gol da vitória do Remo, Jaderson marca pela primeira vez após lesão na cabeça Volante azulino estava sem marcar há sete meses e decidiu o duelo contra o Operário-PR no último domingo (5) 06.10.25 11h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES SITUAÇÃO Treinador do Remo fala sobre lesão de Marcelo Rangel ainda no primeiro tempo contra o Operário-PR O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário e é dúvida para a próxima partida 05.10.25 21h07 Futebol Remo perde uma posição na tabela, mas diminui distância para o G-4; confira Leão Azul venceu o Operário-PR fora de casa e garantiu mais três pontos na Série B 06.10.25 8h37 Futebol Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições 05.10.25 8h00 Futebol Com ingresso três vezes mais caro, Remo inicia venda para jogo contra o Athletico-PR no Baenão Leão Azul volta a jogador no estádio azulino e a promessa é casa cheia 06.10.25 9h55