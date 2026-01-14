Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

LeBron James flerta com 'triple-double' e Los Angeles Lakers 'atropela' o Atlanta Hawks na NBA

Estadão Conteúdo

Um massacre. Assim pode ser resumida a atuação do Los Angeles Lakers no confronto contra o Atlanta Hawks na noite desta terça-feira, na Crypto.com Arena, pela temporada regular da NBA. Com 81 pontos assinalados apenas no primeiro tempo, a franquia da Califórnia fechou o jogo com o placar de 141 a 116, em noite de LeBron James, que fez a festa de sua torcida.

O astro de 41 anos flertou com um 'triple-double', ao marcar 31 pontos, oferecer dez assistências e pegar nove rebotes. Ele ficou muito próximo de se tornar o jogador mais velho da NBA a atingir tal marca em sua 23ª temporada na competição.

A idade avançada tem sido um obstáculo e, ao mesmo tempo, um incentivo para o jogador se manter em alto nível. LeBron admitiu o peso do esforço com horas diárias de recuperação fora das quadras, mas disse estar valendo a pena.

"Ah, eu sinto (o esforço). Estou sentindo agora mesmo. Mas estou pronto para ir para casa, comer alguma coisa e encerrar o jogo. Estou sentindo (cansaço) agora, com certeza", afirmou no fim do duelo.

James surpreendeu o técnico JJ Redick ao entrar em quadra contra os Hawks. O atleta não jogava duas partidas seguidas desde seu retorno da dor ciática que atrasou sua estreia na temporada, em meados de novembro.

"Sua resistência competitiva é fora de série. Não esperávamos que conseguisse atuar. É a natureza de um corpo de 41 anos que joga muitos minutos", afirmou o treinador dos Lakers, satisfeito com a dedicação LeBron.

No duelo, Luka Doncic contribuiu com 27 pontos e 12 assistências para os Lakers, que abriram uma vantagem de 32 pontos no início do segundo tempo e resistiram com competência à reação tardia dos Hawks.

Em uma rodada que contou com um total de sete partidas, Shai Gilgeous-Alexander liderou o Oklahoma City Thunder na vitória de 119 a 98 sobre o San Antonio Spurs em encontro disputado no Paycom Center. Foi o primeiro triunfo de sua equipe diante do rival em quatro embates na temporada.

Em outro confronto, o Golden State Warriors derrotou o Portland Trail Blazers por 119 a 97, no Chase Center, e o resultado positivo contou com participação do brasileiro Gui Santos. O jovem brasiliense saiu do banco de reservas para marcar seis pontos, dar seis assistências e pegar quatro rebotes.

Confira os resultados dos jogos da noite desta terça-feira: Miami Heat 127 x 121 Phoenix Suns Houston Rockets 119 x 113 Chicago Bulls Milwaukee Bucks 106 x 139 Minnesota Timberwolves New Orleans Pelicans 116 x 122 Denver Nuggets Oklahoma City Thunder 119 x 98 San Antonio Spurs Los Angeles Lakers 141 x 116 Atlanta Hawks Golden State Warriors 119 x 97 Portland Trail Blazers

Acompanhe as partidas desta quarta-feira pela rodada da NBA:

Indiana Pacers x Toronto Raptors Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers Chicago Bulls x Utah Jazz New Orleans Pelicans x Brooklyn Nets Dallas Mavericks x Denver Nuggets Sacramento Kings x New York Knicks Los Angeles Clippers x Washington Wizards

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

basquete

NBA

Los Angeles Lakers

Atlanta Hawks

LeBron James
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo cobra do Atlético-MG dívida de R$ 500 mil por transferência de Rony

Jogador paraense foi formado no Leão Azul e contratado pelo Galo em 2025

14.01.26 11h00

FUTEBOL

Remo estuda a possibilidade para que sócios-torcedores votem na eleição do clube; saiba detalhes

Proposta será apresentada em uma assembleia geral e, se aprovada, pode gerar um avanço na fidelização do programa sócio-torcedor

13.01.26 16h58

FUTEBOL

Sem o Estádio do Souza, Tuna mandará jogos no Parazão e Copa do Brasil em Augusto Corrêa

A Lusa vai jogar longe de Belém neste início de 2026. Tuna também poderá mandar partidas pelo Brasileirão da Série D no Estrelão

13.01.26 15h01

Futebol

Paysandu convoca conselheiros do clube para eleição e posse do novo vice-presidente

Reunião ocorre no dia 22 de janeiro, na sede do clube, em Belém

13.01.26 12h33

MAIS LIDAS EM ESPORTES

AGORA SIM!

CBF divulga tabela detalhada e Remo conhece início da Série A 2026; confira jogos e horários

Das oito primeiras rodadas, o time azulino fará quatro partidas no Mangueirão, em Belém, diante de Mirassol, Internacional, Fluminense e Bahia

13.01.26 19h30

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira

14.01.26 7h00

APRESENTADO

Leo Andrade se diz pronto para estrear e aposta em trajetória fora do país para surpreender no Remo

Zagueiro canhoto afirma estar adaptado após semana de treinos e coloca experiência em ligas alternativas como diferencial para a final de domingo

13.01.26 18h48

APRESENTADO

Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo

Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará

12.01.26 23h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda