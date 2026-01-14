LeBron James flerta com 'triple-double' e Los Angeles Lakers 'atropela' o Atlanta Hawks na NBA Estadão Conteúdo 14.01.26 9h17 Um massacre. Assim pode ser resumida a atuação do Los Angeles Lakers no confronto contra o Atlanta Hawks na noite desta terça-feira, na Crypto.com Arena, pela temporada regular da NBA. Com 81 pontos assinalados apenas no primeiro tempo, a franquia da Califórnia fechou o jogo com o placar de 141 a 116, em noite de LeBron James, que fez a festa de sua torcida. O astro de 41 anos flertou com um 'triple-double', ao marcar 31 pontos, oferecer dez assistências e pegar nove rebotes. Ele ficou muito próximo de se tornar o jogador mais velho da NBA a atingir tal marca em sua 23ª temporada na competição. A idade avançada tem sido um obstáculo e, ao mesmo tempo, um incentivo para o jogador se manter em alto nível. LeBron admitiu o peso do esforço com horas diárias de recuperação fora das quadras, mas disse estar valendo a pena. "Ah, eu sinto (o esforço). Estou sentindo agora mesmo. Mas estou pronto para ir para casa, comer alguma coisa e encerrar o jogo. Estou sentindo (cansaço) agora, com certeza", afirmou no fim do duelo. James surpreendeu o técnico JJ Redick ao entrar em quadra contra os Hawks. O atleta não jogava duas partidas seguidas desde seu retorno da dor ciática que atrasou sua estreia na temporada, em meados de novembro. "Sua resistência competitiva é fora de série. Não esperávamos que conseguisse atuar. É a natureza de um corpo de 41 anos que joga muitos minutos", afirmou o treinador dos Lakers, satisfeito com a dedicação LeBron. No duelo, Luka Doncic contribuiu com 27 pontos e 12 assistências para os Lakers, que abriram uma vantagem de 32 pontos no início do segundo tempo e resistiram com competência à reação tardia dos Hawks. Em uma rodada que contou com um total de sete partidas, Shai Gilgeous-Alexander liderou o Oklahoma City Thunder na vitória de 119 a 98 sobre o San Antonio Spurs em encontro disputado no Paycom Center. Foi o primeiro triunfo de sua equipe diante do rival em quatro embates na temporada. Em outro confronto, o Golden State Warriors derrotou o Portland Trail Blazers por 119 a 97, no Chase Center, e o resultado positivo contou com participação do brasileiro Gui Santos. O jovem brasiliense saiu do banco de reservas para marcar seis pontos, dar seis assistências e pegar quatro rebotes. Confira os resultados dos jogos da noite desta terça-feira: Miami Heat 127 x 121 Phoenix Suns Houston Rockets 119 x 113 Chicago Bulls Milwaukee Bucks 106 x 139 Minnesota Timberwolves New Orleans Pelicans 116 x 122 Denver Nuggets Oklahoma City Thunder 119 x 98 San Antonio Spurs Los Angeles Lakers 141 x 116 Atlanta Hawks Golden State Warriors 119 x 97 Portland Trail Blazers Acompanhe as partidas desta quarta-feira pela rodada da NBA: Indiana Pacers x Toronto Raptors Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers Chicago Bulls x Utah Jazz New Orleans Pelicans x Brooklyn Nets Dallas Mavericks x Denver Nuggets Sacramento Kings x New York Knicks Los Angeles Clippers x Washington Wizards Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Los Angeles Lakers Atlanta Hawks LeBron James COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo cobra do Atlético-MG dívida de R$ 500 mil por transferência de Rony Jogador paraense foi formado no Leão Azul e contratado pelo Galo em 2025 14.01.26 11h00 FUTEBOL Remo estuda a possibilidade para que sócios-torcedores votem na eleição do clube; saiba detalhes Proposta será apresentada em uma assembleia geral e, se aprovada, pode gerar um avanço na fidelização do programa sócio-torcedor 13.01.26 16h58 FUTEBOL Sem o Estádio do Souza, Tuna mandará jogos no Parazão e Copa do Brasil em Augusto Corrêa A Lusa vai jogar longe de Belém neste início de 2026. Tuna também poderá mandar partidas pelo Brasileirão da Série D no Estrelão 13.01.26 15h01 Futebol Paysandu convoca conselheiros do clube para eleição e posse do novo vice-presidente Reunião ocorre no dia 22 de janeiro, na sede do clube, em Belém 13.01.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES AGORA SIM! CBF divulga tabela detalhada e Remo conhece início da Série A 2026; confira jogos e horários Das oito primeiras rodadas, o time azulino fará quatro partidas no Mangueirão, em Belém, diante de Mirassol, Internacional, Fluminense e Bahia 13.01.26 19h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira 14.01.26 7h00 APRESENTADO Leo Andrade se diz pronto para estrear e aposta em trajetória fora do país para surpreender no Remo Zagueiro canhoto afirma estar adaptado após semana de treinos e coloca experiência em ligas alternativas como diferencial para a final de domingo 13.01.26 18h48 APRESENTADO Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará 12.01.26 23h22