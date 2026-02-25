LeBron James falha na última bola, Banchero brilha e Magic vira sobre os Lakers na NBA Estadão Conteúdo 25.02.26 9h27 O Los Angeles Lakers amargou mais uma derrota na Crypto Arena. E, desta vez, com doses de crueldade. LeBron James falhou na última bola da partida e, pela primeira vez na temporada, a equipe saiu derrotada após chegar em vantagem no último período. O italiano Paolo Banchero deu show no quarto decisivo e o Orlando Magic virou para 110 a 109. Depois de mandar nos três primeiros períodos e andar sempre na frente do marcador - chegou a ter vantagem de 12 pontos -, os Lakers viram o rival reagir e o quarto final foi de alternâncias no placar. Apenas quando fez 83 a 81 que o Magic liderou pela primeira vez. Banchero resolveu desencantar no momento decisivo, anotando 17 dos seus 36 pontos nos últimos 12 minutos - ainda pegou 10 rebotes. Restando 26 segundos, os Lakers tinham um ponto de vantagem após enterrada de LeBron. Mas Carter Jr. anotou, de bandeja, restando sete no cronômetro. Uma cesta simples era suficiente para o time da casa e o técnico JJ Redick pediu tempo para armar a jogada vitoriosa. Luka Doncic seria o responsável por decidir. O esloveno recebeu a saída lateral de LeBron James, mas não mostrou confiança em arremessar e devolveu ao companheiro, que não estava bem posicionado para definir e acabou desperdiçando o lance final. Agora são quatro derrotas dos Lakers nos últimos seis jogos e a queda para a sexta posição da Conferência Oeste, com 34 triunfos e 23 tropeços. O Magic é sétimo do Leste, colocado no Philadelphia 76ers, que bateram o Indiana Pacers por imponentes 135 a 114. Confira os resultados de terça-feira: Indiana Pacers 114 x 135 Philadelphia 76ers Atlanta Hawks 119 x 98 Washington Wizards Brooklyn Nets 114 x 123 Dallas Mavericks Cleveland Cavaliers 109 x 94 New York Knicks Toronto Raptors 107 x 116 Oklahoma City Thunder Chicago Bulls 99 x 131 Charlotte Hornets Milwaukee Bucks 128 x 117 Miami Heat New Orleans Pelicans 113 x 109 Golden State Warriors Phoenix Suns 81 x 97 Boston Celtics Portland Trail Blazers 121 x 124 Minnesota Timberwolves Los Angeles Lakers 109 x 110 Orlando Magic Acompanhe os jogos desta quarta-feira: Memphis Grizzlies x Golden State Warriors Toronto Raptors x San Antonio Spurs Detroit Pistons x Oklahoma City Thunder Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers Houston Rockets x Boston Celtics Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Los Angeles Lakers Orlando Magic COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES O PARÁ NA COPA DO BRASIL Voa, Japiim! Castanhal vence o Guarani nos pênaltis e se classifica na Copa do Brasil Castanhal derrotou o Bugre, em casa, e garantiu uma premiação de quase R$1 milhão 25.02.26 18h09 FUTEBOL Meio-campista do Paysandu sobre o Re-Pa: 'favoritismo deixamos para ao lado de lá' Caio Mello deve fazer a sua estreia no clássico Re-Pa 25.02.26 17h59 FUTEBOL Casa cheia! Remo solta nova parcial de vendas de ingressos para o jogo contra o Internacional Único representante do Norte na Série A, Remo recebe o Inter de olho na primeira vitória na elite do futebol brasileiro 25.02.26 15h40 futebol Tuna Luso perde de virada e é eliminada da Copa do Brasil sub-17 Águia Guerreira não conseguiu administrar o resultado e foi eliminada do torneio 25.02.26 12h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34 Botafogo vence o Nacional Potosí e avança na pré-Libertadores 25.02.26 23h57 Palmeiras vence em reencontro de Arias com o Flu e mantém a liderança do Brasileirão 26.02.26 0h07