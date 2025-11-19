LeBron James estreia na temporada com recorde e leva os Lakers à vitória sobre Utah Jazz na NBA LeBron é dono da carreira mais longeva da história da Liga (superou Vince Carter, que alcançou 22 temporadas). Estadão Conteúdo 19.11.25 9h12 Los Angeles Lakers e Houston Rockets jogarão às 23h (X/ @Lakers) Os torcedores que compareceram à Crypto.com Arena nesta terça-feira viveram uma noite memorável ao contemplar a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Utah Jazz por 140 a 126 pela rodada da NBA. LeBron James fez a sua estreia, ajudou seu time a triunfar e bateu mais um recorde na consagrada carreira ao iniciar a sua 23ª temporada na NBA. Aos 40 anos, o astro estava afastado desde o início da competição devido a uma dor ciática e se ausentou dos primeiros 14 jogos. Dono da carreira mais longeva da história da Liga (superou Vince Carter, que alcançou 22 temporadas), ele comentou sobre o seu retorno. "O ritmo dos caras me testou, mas fiquei feliz com a maneira como consegui acompanhar a intensidade do jogo. Conforme a partida avançou, meu fôlego melhorou bastante. Ainda estou voltando, obviamente. Foi o primeiro jogo em sete meses, então tudo o que aconteceu era esperado", afirmou. James retornou às atividades com bola na semana passada e seu primeiro treino com os companheiros aconteceu nesta segunda-feira. Em quadra pela 1.561ª vez na carreira, o lendário atleta foi ovacionado ao ser anunciado como titular. "Eu me encaixo em qualquer time. Só de assistir aos jogos, já estava me colocando (mentalmente) na posição em que poderia entrar e como poderia ter sucesso auxiliando esses caras. Ainda consigo atrair muita atenção quando estou driblando com a bola", comemorou. LeBron não pontuou nos primeiros 11 minutos de partida, mas logo encontrou seu ritmo. Após acertar duas cestas de três no segundo quarto, ele, enfim, "deslanchou" e encerrou o duelo com 11 pontos e 12 assistências no tempo em que esteve em quadra (cerca de 30 minutos). Na partida, Luka Doncic foi o cestinha (37) e ainda deu dez assistências, ajudando os Lakers a se posicionar na quarta colocação da Conferência Oeste com 11 triunfos em 15 compromissos. Pelo lado do Utah Jazz, Keyonte George anotou 34 pontos, mas não evitou a quinta derrota da equipe nos últimos sete confrontos. Na classificação, a franquia de Salt Lake City aparece no 10º posto do mesmo lado. Em uma rodada que contou com um total de seis jogos, Desmond Bane foi o cestinha do embate (23) que levou o Orlando Magic à vitória de 121 a 113 sobre o Golden State Warriors, no confronto disputado no Kia Center. Com foco no jogo coletivo, a franquia de Orlando obteve um importante resultado atuando em casa e agora ocupa o 10º lugar no Leste. Já pelos Warriors, o destaque na pontuação ficou por conta de Stephen Curry (34) e Jimmy Butler (33). Na classificação, o time figura na oitava posição do Oeste. Confira o resultado das partidas da noite desta terça-feira Orlando Magic 121 x 113 Golden State Warriors Brooklyn Nets 99 x 113 Boston Celtics Atlanta Hawks 112 x 120 Detroit Pistons San Antonio Spurs 111 x 101 Memphis Grizzlies Los Angeles Lakers 140 x 126 Utah Jazz Portland Trail Blazers 110 x 127 Phoenix Suns Acompanhe os jogos da noite desta quarta Cleveland Cavaliers x Houston Rockets Indiana Pacers x Charlotte Hornets Philadelphia 76ers x Toronto Raptors Miami Heat x Golden State Warriors Minnesota Timberwolves x Washington Wizards New Orleans Pelicans x Denver Nuggets Oklahoma City Thunder x Sacramento Kings Dallas Mavericks x New York Knicks Portland Trail Blazers x Chicago Bulls Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Los Angeles Lakers LeBron COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19