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LeBron James é 1º pai a jogar com filho em playoffs da NBA, anota double-double e Lakers ganham

Foram poucos minutos da dupla lado a lado, o suficiente para nova estatística histórica de uma dos maiores jogadores do basquete norte-americano

Estadão Conteúdo
fonte

LeBron James (Instagram @lakers)

O sábado foi especial para LeBron James, que cravou mais uma marca. O astro do Los Angeles Lakers se tornou o primeiro pai a atuar ao lado do filho em playoffs da NBA. Bronny jogou alguns minutos do segundo período ao lado do progenitor, que foi destaque no triunfo sobre o Houston Rockets, por 107 a 98, com um double-double.

"Eu estive em quadra com meu filho em um jogo dos playoffs. Essa é provavelmente a coisa mais louca que já me aconteceu na carreira", destacou LeBron. Foi muito legal estar lá com ele, com o irmão, a irmã e a mãe no ginásio", seguiu o astro. "E a avó, minha mãe, conseguiu assistir ao filho e ao neto durante os playoffs, que loucura."

Foram poucos minutos da dupla lado a lado, o suficiente para nova estatística histórica de uma dos maiores jogadores do basquete norte-americano. Além de LeBron James, quem também se destacou foi o reserva Luke Kennard, autor de 27 pontos em uma partida com desfalques gigantes.

Apesar de contar com LeBron, responsável por 19 pontos, 13 rebotes e ainda oito assistências, flertando com o triple-double, os Lakers não tiveram sua forte trinca de destaques, já que Luka Doncic e Austin Reeves estão machucados. Já O Houston Rockets teve uma baixa de última hora gigante, com o veto a Kevin Durant.

Melhor para os donos da casa, que dominaram o primeiro jogo dos playoffs desde o início, logo abrindo 33 a 29 no primeiro quarto e indo ao descanso com 50 a 48. Mesmo caminhando junto, os Rockets acabaram não conseguindo ameaçar os oponentes e os 25 a 18 do terceiro período 'definiram' a partida. Novamente na Crypto.com Arena, as equipes se encaram novamente nesta terça-feira.

O primeiro dia dos playoffs ficou marcado pela comprovação de força das equipes que se garantiram em melhor posição na fase de classificação e, consequentemente, atuaram em seus ginásios. Todas venceram bem. O Denver Nuggets fez 116 a 105 no Minnesota Timberwolves, o New York Knicks superou o Atlanta Hawks por 113 a 102, enquanto o Cleveland Cavaliers bateu o Toronto Raptors com 126 a 113.

CONFIRA OS RESULTADOS DE SÁBADO DA NBA:

  • Cleveland Cavaliers 126 X 113 Toronto Raptors
  • New York Knicks 113 x 102 Atlanta Hawks
  • Denver Nuggets 116 x 105 Minnesota Timberwolves
  • Los Angels Lakers 107 x 98 Houston Rockets

CONFIRA OS JOGOS DESTE DOMINGO:

  • Boston Celts x Philadelphia 76ers
  • Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns
  • Detroit Pistons x Orlando Magic
  • San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers
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