LeBron decide, Doncic faz triple-double e Lakers vencem; Thunder chega a 15 triunfos seguidos O Thunder atropelou o Utah Jazz por 131 a 101 e emendou sua 15ª vitória consecutiva, consolidando a melhor sequência da NBA no momento Redação O Liberal com informações da AE 08.12.25 8h58 O Los Angeles Lakers voltou a respirar na Conferência Oeste ao vencer o Philadelphia 76ers por 112 a 108 neste domingo. LeBron James foi decisivo nos segundos finais da partida. O camisa 23 encerrou a noite com 29 pontos, sete rebotes e seis assistências. Luka Doncic, que retornou após dois jogos, registrou um triple-double de 31 pontos, 15 rebotes e 11 assistências. A vitória encerra um jejum incômodo dos Lakers na Pensilvânia, dando novo fôlego ao vice-líder do Oeste. Embiid teve baixa eficiência, convertendo apenas quatro de 21 arremessos, facilitando a defesa angelina. Thunder segue com a melhor sequência na NBA Enquanto em Filadélfia houve equilíbrio, o Oklahoma City Thunder atropelou o Utah Jazz por 131 a 101. A equipe emendou sua 15ª vitória consecutiva, consolidando a melhor sequência da NBA no momento. Jalen Williams e Chet Holmgren dividiram o protagonismo com 25 pontos cada, mesmo sem Shai Gilgeous-Alexander. O Thunder chegou a abrir 42 pontos de vantagem, reforçando sua candidatura ao topo do Oeste. Celtics e Nuggets mantêm bom desempenho Em Charlotte, Nikola Jokic comandou a reação do Denver Nuggets sobre o Charlotte Hornets. Jamal Murray terminou como cestinha com 34 pontos. Os atuais campeões seguem firmes no bloco de cima da conferência. Já em Toronto, o Boston Celtics sustentou sua fase com uma vitória por 121 a 113 contra os Raptors. Jaylen Brown (30 pontos) e Derrick White (27) comandaram a equipe. Os Celtics retomaram o controle nos minutos finais e mantêm uma das campanhas mais sólidas da liga. Warriors voltam à zona de classificação Mesmo sem Stephen Curry e Draymond Green, o Golden State Warriors atropelou o Chicago Bulls por 123 a 91. Brandin Podziemski (21), Jimmy Butler (19) e Quentin Post (19) foram os maiores pontuadores. O resultado recoloca os Warriors na zona de classificação direta, agora em oitavo no Oeste, com 13 vitórias. A equipe sinaliza retomada após um início irregular. Confira os resultados de domingo na NBA New York Knicks 106 x 100 Orlando Magic Toronto Raptors 113 x 121 Boston Celtics Charlotte Hornets 106 x 115 Denver Nuggets Memphis Grizzlies 119 x 96 Portland Trail Blazers Chicago Bulls 91 x 123 Golden State Warriors Philadelphia 76ers 108 x 112 Los Angeles Lakers Utah Jazz 101 x 131 Oklahoma City Thunder Jogos da NBA nesta segunda-feira Indiana Pacers x Sacramento Kings Minnesota Timberwolves x Phoenix Suns New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs