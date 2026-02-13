LeBron crava 'triple-double' em vitória dos Lakers sobre Dallas Mavericks e faz história na NBA Estadão Conteúdo 13.02.26 9h23 LeBron James não para de colecionar marcas impressionantes para sua carreira. Na noite desta quinta-feira, na Crypto.com Arena, o astro teve uma noite histórica na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Dallas Mavericks pelo placar de 124 a 104. Ao finalizar a partida com 28 pontos, dez rebotes e 12 assistências, ele se tornou o jogador mais velho de todos os tempos da NBA a fazer um 'triple-double'. Aos 41 anos de idade, e em sua 23ª temporada, a mais longa carreira da história da liga americana de basquete, James quebrou o recorde que pertencia a Karl Malone há 22 anos, que registrou sua última marca nesse quesito pelos Lakers aos 40 anos e 127 dias. "Acho que aprecio mais momentos como este na minha carreira, entendendo onde estou, nesta fase mais avançada da minha jornada", disse James. "Definitivamente, você absorve tudo com mais intensidade", completou o veterano. Na partida, ele tinha 28 pontos e 12 assistências quando pegou seu 10º rebote a dois minutos e seis segundos do fim. O astro recebeu uma ovação de pé da torcida dos Lakers ao sair de quadra momentos depois, com seu 123º 'triple-double' na carreira, o quinto maior número na história da NBA. Apesar de ter perdido 18 jogos nesta temporada devido a lesão, James não foi um caso de caridade quando foi escolhido para seu 22º All-Star Game neste fim de semana, e provou isso dominando os Mavs enquanto Luka Doncic está contundido. "Acho que o que isso representa é muito legal. O fato de você poder entrar em quadra e ter um impacto em três aspectos do jogo. Os rebotes, as assistências, obviamente, são o que eu mais amo. E poder colocar a bola na cesta também faz parte do jogo." Além da vitória dos Lakers sobre os Mavericks, a rodada desta quinta-feira da NBA teve mais dois jogos. O Milwaukee Bucks visitou o Oklahoma City Thunder e derrotou os anfitriões por 110 a 93. No outro compromisso, o Portland Trail Blazers superou o Utah Jazz por 135 a 119 fora de casa. Esta foi a última rodada antes da pausa da NBA para o All Star Game. A temporada regular retorna na próxima quinta-feira. Confira os jogos da noite desta quinta-feira pela NBA Oklahoma City Thunder 93 x 110 Milwaukee Bucks Utah Jazz 119 x 135 Portland Trail Blazers Los Angeles Lakers 124 x 104 Dallas Mavericks Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA LeBron Lakers Mavericks COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Após empate fora de casa, Remo fecha rodada da Série A fora da zona de rebaixamento Esta é a primeira vez que o time azulino figura fora do Z-4 na temporada 13.02.26 9h46 FUTEBOL Paysandu de 2026 iguala marca negativa de 2018 na primeira fase do Parazão; saiba mais Equipe bicolor já perdeu em 2026 o mesmo número de vezes da primeira fase de 2018, porém, a fase inicial ainda não teve fim 12.02.26 17h11 romance Ex-piloto, Schumacher anuncia noivado com francês após 2 anos de relacionamento O casal também destacou que não comentará detalhes sobre a vida pessoal. Ralf Schumacher é irmão mais novo de Michael Schumacher, também ex-piloto de Fórmula 1 12.02.26 15h31 Futebol Após empate com o Remo, Sampaoli é demitido do Atlético-MG Saída ocorre em meio a um início de ano abaixo das expectativas. 12.02.26 15h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 13.02.26 7h00 futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 JOGOS OLÍMPICOS Brasileira abre disputa no skeleton nas Olimpíadas de Inverno nesta sexta-feira (13) Nicole Silveira estreia nas Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 e disputa vaga na final da modalidade 13.02.26 8h48