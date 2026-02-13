LeBron crava 'triple-double' em vitória dos Lakers sobre Dallas Mavericks e faz história na NBA

LeBron James não para de colecionar marcas impressionantes para sua carreira. Na noite desta quinta-feira, na Crypto.com Arena, o astro teve uma noite histórica na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Dallas Mavericks pelo placar de 124 a 104. Ao finalizar a partida com 28 pontos, dez rebotes e 12 assistências, ele se tornou o jogador mais velho de todos os tempos da NBA a fazer um 'triple-double'.

Aos 41 anos de idade, e em sua 23ª temporada, a mais longa carreira da história da liga americana de basquete, James quebrou o recorde que pertencia a Karl Malone há 22 anos, que registrou sua última marca nesse quesito pelos Lakers aos 40 anos e 127 dias.

"Acho que aprecio mais momentos como este na minha carreira, entendendo onde estou, nesta fase mais avançada da minha jornada", disse James. "Definitivamente, você absorve tudo com mais intensidade", completou o veterano.

Na partida, ele tinha 28 pontos e 12 assistências quando pegou seu 10º rebote a dois minutos e seis segundos do fim. O astro recebeu uma ovação de pé da torcida dos Lakers ao sair de quadra momentos depois, com seu 123º 'triple-double' na carreira, o quinto maior número na história da NBA.

Apesar de ter perdido 18 jogos nesta temporada devido a lesão, James não foi um caso de caridade quando foi escolhido para seu 22º All-Star Game neste fim de semana, e provou isso dominando os Mavs enquanto Luka Doncic está contundido.

"Acho que o que isso representa é muito legal. O fato de você poder entrar em quadra e ter um impacto em três aspectos do jogo. Os rebotes, as assistências, obviamente, são o que eu mais amo. E poder colocar a bola na cesta também faz parte do jogo."

Além da vitória dos Lakers sobre os Mavericks, a rodada desta quinta-feira da NBA teve mais dois jogos. O Milwaukee Bucks visitou o Oklahoma City Thunder e derrotou os anfitriões por 110 a 93. No outro compromisso, o Portland Trail Blazers superou o Utah Jazz por 135 a 119 fora de casa. Esta foi a última rodada antes da pausa da NBA para o All Star Game. A temporada regular retorna na próxima quinta-feira.

Confira os jogos da noite desta quinta-feira pela NBA

Oklahoma City Thunder 93 x 110 Milwaukee Bucks Utah Jazz 119 x 135 Portland Trail Blazers Los Angeles Lakers 124 x 104 Dallas Mavericks