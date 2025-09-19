Laver Cup 2025: o que é, como funciona e por que é importante para João Fonseca Estadão Conteúdo 19.09.25 8h58 João Fonseca inicia nesta sexta-feira, 19, por volta das 23h (de Brasília), sua participação na Laver Cup em São Francisco, EUA, competição entre times, criada em 2017 e que contabiliza pontos no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). O torneio, que conta com disputa em simples e duplas, é mais um passo do brasileiro no crescimento dentro do circuito. A Laver Cup tem Roger Federer, por meio de sua empresa Team8, como uma das promotoras da competição. Nesta semana, Fonseca, inclusive, se encontrou com o tenista suíço. "É um prazer finalmente conhecê-lo", escreveu Fonseca ao publicar uma foto ao lado de Federer nas redes sociais. A competição conta com duas equipes, divididas em Europa e Mundo. Cada time conta com seis tenistas e dois capitães como representantes. Neste ano, Andre Agassi (Mundo) e (Yannick Noah) foram escolhidos como os líderes de cada equipe. Fonseca enfrenta Flavio Cobolli, da Itália, nesta sexta-feira. No mesmo dia, antes da estreia do brasileiro, Casper Ruud enfrenta Reilly Opelka, enquanto Jakub Mensik e Alex Michelsen completam os compromissos deste primeiro no simples. Nas duplas. Mensik e Carlos Alcaraz encaram a dupla americana, formada por Michelsen e Taylor Fritz. A sede da competição tem alternância entre Europa e outras partes do mundo a cada ano. Em 2026, já está confirmado que Londres, na Inglaterra, sucederá São Francisco na missão de receber o torneio. O piso das disputas sempre será o sintético coberto. Desde 2017, sete torneios foram disputados. Apenas em 2020, em função da pandemia da covid-19, a Laver Cup foi suspensa por uma temporada. No retrospecto, os europeus levam a vantagem, com cinco títulos, contra apenas dois do resto do mundo. No entanto, depois de vencer as quatro primeiras edições, os tenistas não europeus se sagraram vitoriosos em 2022 e 2023, e encurtaram a vantagem. COMO FUNCIONA A PONTUAÇÃO E OS JOGOS DA LAVER CUP? A Laver Cup, que se inicia nesta sexta-feira, será disputada ao longo de três dias. A cada nova rodada de jogos, a pontuação dada aos tenistas vencedores aumenta. No primeiro dia, cada triunfo vale um ponto; no sábado, dois; e no domingo, três. Vinte e quatro pontos estão em disputa. A primeira equipe que conquistar 13 pontos, é sagrada campeão no torneio. Caso haja um empate ao final de domingo (12 a 12), uma partida extra, de duplas, será disputada para definir a equipe vencedora. Desde 2017, essa partida de desempate nunca foi necessária. QUAL É A FORMAÇÃO DE CADA EQUIPE? EUROPA - Carlos Alcaraz (Espanha) - Alexander Zverev (Alemanha) - Holger Rune (Dinamarca) - Casper Ruud (Noruega) - Jakub Mensik (República Checa) - Flavio Cobolli (Itália) - Capitão: Yannick Noah MUNDO - Taylor Fritz (EUA) - Alex de Minaur (Austrália) - Francisco Cerundolo (Argentina) - Alex Michelsen (EUA) - João Fonseca (Brasil) - Reilly Opelka (EUA) - Capitão: Andre Agassi 