Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Laver Cup 2025: o que é, como funciona e por que é importante para João Fonseca

Estadão Conteúdo

João Fonseca inicia nesta sexta-feira, 19, por volta das 23h (de Brasília), sua participação na Laver Cup em São Francisco, EUA, competição entre times, criada em 2017 e que contabiliza pontos no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). O torneio, que conta com disputa em simples e duplas, é mais um passo do brasileiro no crescimento dentro do circuito.

A Laver Cup tem Roger Federer, por meio de sua empresa Team8, como uma das promotoras da competição. Nesta semana, Fonseca, inclusive, se encontrou com o tenista suíço. "É um prazer finalmente conhecê-lo", escreveu Fonseca ao publicar uma foto ao lado de Federer nas redes sociais.

A competição conta com duas equipes, divididas em Europa e Mundo. Cada time conta com seis tenistas e dois capitães como representantes. Neste ano, Andre Agassi (Mundo) e (Yannick Noah) foram escolhidos como os líderes de cada equipe.

Fonseca enfrenta Flavio Cobolli, da Itália, nesta sexta-feira. No mesmo dia, antes da estreia do brasileiro, Casper Ruud enfrenta Reilly Opelka, enquanto Jakub Mensik e Alex Michelsen completam os compromissos deste primeiro no simples. Nas duplas. Mensik e Carlos Alcaraz encaram a dupla americana, formada por Michelsen e Taylor Fritz.

A sede da competição tem alternância entre Europa e outras partes do mundo a cada ano. Em 2026, já está confirmado que Londres, na Inglaterra, sucederá São Francisco na missão de receber o torneio. O piso das disputas sempre será o sintético coberto.

Desde 2017, sete torneios foram disputados. Apenas em 2020, em função da pandemia da covid-19, a Laver Cup foi suspensa por uma temporada. No retrospecto, os europeus levam a vantagem, com cinco títulos, contra apenas dois do resto do mundo. No entanto, depois de vencer as quatro primeiras edições, os tenistas não europeus se sagraram vitoriosos em 2022 e 2023, e encurtaram a vantagem.

COMO FUNCIONA A PONTUAÇÃO E OS JOGOS DA LAVER CUP? A Laver Cup, que se inicia nesta sexta-feira, será disputada ao longo de três dias. A cada nova rodada de jogos, a pontuação dada aos tenistas vencedores aumenta. No primeiro dia, cada triunfo vale um ponto; no sábado, dois; e no domingo, três.

Vinte e quatro pontos estão em disputa. A primeira equipe que conquistar 13 pontos, é sagrada campeão no torneio. Caso haja um empate ao final de domingo (12 a 12), uma partida extra, de duplas, será disputada para definir a equipe vencedora. Desde 2017, essa partida de desempate nunca foi necessária.

QUAL É A FORMAÇÃO DE CADA EQUIPE?

EUROPA - Carlos Alcaraz (Espanha) - Alexander Zverev (Alemanha) - Holger Rune (Dinamarca) - Casper Ruud (Noruega) - Jakub Mensik (República Checa) - Flavio Cobolli (Itália) - Capitão: Yannick Noah

MUNDO - Taylor Fritz (EUA) - Alex de Minaur (Austrália) - Francisco Cerundolo (Argentina) - Alex Michelsen (EUA) - João Fonseca (Brasil) - Reilly Opelka (EUA) - Capitão: Andre Agassi

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

Laver Cup

João Fonseca
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

CBF troca data e horário do clássico Re-Pa na Série B; saiba detalhes

Clássico entre Paysandu x Remo será jogado após o Círio de Nazaré

18.09.25 18h40

Futebol

CBF recebe órgãos de segurança para combater violência entre torcidas organizadas no Pará

Ricardo Gluck Paul recebeu representantes de vários órgãos de segurança do Estado na Sede da CBF, no Rio de Janeiro

18.09.25 18h11

SÉRIE B

Raio-X: Adversário do Paysandu, Goiás mostra força no ataque e solidez na defesa

Equipe esmeraldina também cria muitas chances, mas apresenta dificuldades nos passes e bolas longas

18.09.25 16h54

SÉRIE B

Raio-X: Adversário do Remo, Atlético-GO é um dos times mais faltosos e indisciplinados da Série B

Equipe goiana soma altos números de cartões e pênaltis cometidos, mas também se destaca em dribles e finalizações.

18.09.25 15h27

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

19.09.25 7h00

Flamengo sofre gol no fim e deixa escapar boa vantagem diante do Estudiantes na Libertadores

18.09.25 23h42

ESPORTES

Vasco anuncia venda on-line de camisas em homenagem ao Círio de Nazaré

Lançamento celebra a devoção e a tradição do Círio, com distribuição nacional e frete gratuito para Belém

19.09.25 8h12

Futebol

Remo perde posto de maior média de público da Série B para o Coritiba-PR

Apesar da queda no ranking, clube azulino tem a maior arrecadação do campeonato

18.09.25 12h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda