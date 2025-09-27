Lautaro Martinez volta a ser titular na Inter de Milão e marca na vitória sobre Cagliari Estadão Conteúdo 27.09.25 19h53 Após não entrar em campo na vitória contra o Ajax pela Liga dos Campeões e jogar apenas 26 minutos contra o Sassuolo na semana passada, o atacante argentino Lautaro Martinez voltou ao time titular da Inter de Milão neste sábado e marcou o primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre o Cagliari pela quinta rodada do Campeonato Italiano. Com sua segunda vitória seguida, o time de Milão chegou aos 9 pontos, na quinta colocação, diminuindo a distância para o topo da tabela. O Cagliari, que estava na frente da Inter, permanece com 7 pontos, e caiu para o décimo posto. Lautaro Martinez abriu o placar ao completar de cabeça um cruzamento de Alessandro Bastoni aos 9 minutos do primeiro tempo. O Cagliari, que vinha de dois triunfos seguidos, quase empatou aos 28 minutos do segundo tempo, quando a cabeçada de Folorunsho bateu no travessão, mas a Inter ampliou aos 38. Pio Esposito acertou uma finalização após assistência de Federico Dimarco, marcando seu primeiro gol no Italiano. Sebastiano, irmão mais velho de Pio, estava em campo, mas com a camisa do Cagliari. Os times voltam a jogar pelo Italiano no próximo final de semana. A Inter de Milão recebe a Cremonese no San Siro no sábado, e o Cagliari joga com a Udinese, como visitante, no domingo. Antes, porém, a Inter recebe o Slava Praga na terça-feira pela Champions League. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Italiano Inter de Milão Cagliari Lautaro Martinez COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES VAI CAIR? Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário 26.09.25 16h00 Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 Futebol Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna. 26.09.25 12h13 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (27/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 27.09.25 7h00 fake news? Flamengo desmente portal Léo Dias e anuncia medidas judiciais Em nota oficial, o Rubro-Negro repudiou a informação, classificando-a como “totalmente falsa e sem qualquer conexão com a realidade” 27.09.25 0h15 Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 MUDANÇA Trump cogita mudar sedes da Copa do Mundo de 2026 por falta de segurança A declaração foi dada durante entrevista coletiva na Casa Branca 27.09.25 11h48