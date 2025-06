Laura Pigossi perde de campeã do US Open e cai na estreia no quali de Wimbledon

O Brasil será representado na chave feminina de Wimbledon apenas por Beatriz Haddad Maia. Nesta terça-feira, Laura Pigossi, a única brasileira em disputa no qualifying, foi eliminada logo na estreia. A medalhista olímpica não resistiu à canadense Bianca Andreescu, campeã do US Open de 2019, e foi derrotado por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 1h05min.

Laura não conseguiu conter o estilo agressivo da adversária, ex-número quatro do mundo e atual 147ª do ranking. Andreescu disparou 27 bolas vencedoras ao longo dos dois sets e só cedeu três games à brasileira, medalhista de bronze na chave de duplas na Olimpíada de Tóquio, em 2021.

Número 2 do Brasil e 201ª do mundo, Laura era a única brasileira na disputa do qualifying, a fase preliminar do Grand Slam britânico. Ela precisaria vencer três partidas para entrar na chave principal do tradicional torneio londrino. Bia Haddad será a única representante nacional na chave feminina, classificada via ranking.

No masculino, João Fonseca é o único assegurado pelo ranking. Felipe Meligeni busca reforçar o time nacional na chave principal, após vencer o primeiro jogo na fase preliminar, na segunda-feira. Ele precisa vencer mais dois jogos para "furar" o quali. Thiago Monteiro e Thiago Wild foram eliminados na estreia.

SENSAÇÃO EM ROLAND GARROS DECEPCIONA NO QUALI Grande surpresa no Grand Slam disputado em Paris, a tenista local Lois Boisson encantou a torcida francesa ao alcançar a semifinal após eliminar cabeças de chave e ter um ranking distante das favoritas. Por isso, chegou a ser cotada para receber um convite da organização de Wimbledon para entrar diretamente na chave principal.

O convite não veio e ela precisou entrar no qualifying. E, nesta terça, se despediu de forma precoce da disputa ao ser derrotada logo na estreia. A francesa foi batida pela canadense Carson Branstine por 2 a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (1/7) e 6/4.