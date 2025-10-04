Lateral do Coritiba pede justiça após levar tapa no rosto: 'Agredido por esse covarde' Estadão Conteúdo 04.10.25 14h02 O lateral Zeca, do Coritiba, usou as redes sociais para desabafar sobre a agressão sofrida durante o jogo contra o Botafogo-SP, nesta sexta-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador foi atingido com um tapa no rosto pelo zagueiro Edson, logo após o defensor ser expulso. "Em toda a minha carreira, jamais imaginei passar por algo assim. Ontem fui agredido por esse covarde. Não revidei e agi como um profissional deve agir, mas deixo registrada a minha indignação. Que nenhum colega de profissão tenha que passar pelo que passei", escreveu Zeca. O atleta também pediu que "a justiça seja feita" e completou: "Para refletir, aprender e melhorar, não apenas como profissional, mas também como ser humano". O lance aconteceu no fim do primeiro tempo, quando Edson foi expulso por cotovelada em Gustavo Coutinho, do Coxa. Após receber o cartão vermelho, ele deu um tapa no rosto de Zeca durante o tumulto entre as equipes. O árbitro Jonathan Pinheiro detalhou a ocorrência na súmula, afirmando que Edson foi expulso "por golpear seu adversário com o braço no pescoço fora da disputa de bola com uso de força excessiva" em Coutinho e também pela agressão a Zeca. A partida seguiu normalmente após a intervenção da arbitragem. O caso deve ser levado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e Edson pode receber uma suspensão mais longa devido à agressão. O Coritiba venceu por 2 a 0, no estádio Couto Pereira, e lidera a Série B com 53 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série B Coritiba Botafogo-SP Zeca Edson COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 SÉRIE B Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento. 03.10.25 16h06 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 04.10.25 7h00 INUSITADO Gambá invade quadra em semifinal de campeonato de vôlei; veja O animal entrou em quadra durante o set decisivo, quando o placar estava 15 a 12, interrompendo o jogo 04.10.25 10h34 'LINDÃO!' VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu 03.10.25 21h13 LUTO Arthur Jones, campeão da NFL e irmão de Jon Jones, morre aos 39 anos O Baltimore Ravens, equipe na qual Arthur viveu o auge da carreira, divulgou uma nota em homenagem ao ex-atleta 04.10.25 10h52