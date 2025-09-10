Lateral artilheiro, Mailton celebra chance de jogar Libertadores pelo São Paulo O reforço será inscrito para as quartas de final contra a LDU Estadão Conteúdo 10.09.25 14h48 Maílton é um dos destaques da Chapecoense na temporada (João Vítor Heemann/ACF) Há tempos que o São Paulo vasculhava o mercado atrás de um lateral-direito. Graças a uma dívida do Metalist, o clube se acertou com Mailton, que chegou de graça e vestiu a camisa celebrando a oportunidade de disputar uma Libertadores da América. O reforço será inscrito para as quartas de final contra a LDU e pode ser uma boa opção ao técnico Hérnan Crespo por seu estilo ofensivo. Mailton adora apoiar o ataque e chega sob fama de artilheiro, após sete gols pela Chapecoense em 30 jogos. Ainda distribuiu nove assistências, o que anima o torcedor. "Sou muito grato pela oportunidade de estar aqui, é uma realização minha e da minha família", comemorou Mailton. "Esta alegria que me motiva no dia a dia. Fui muito bem recebido desde o primeiro dia e poder compartilhar o dia a dia com os grandes jogadores que estão aqui tem sido uma verdadeira aula de vida para mim. É um grupo muito bom e acolhedor", admitiu. "Se o cara não tiver gratidão pelo momento que vem passando, ele é um pouco ingrato com a vida. E eu sou muito grato por estar aqui, é um sonho. Estou muito feliz e realizado, terei a oportunidade de jogar a Libertadores, um campeonato de ponta", comemorou Mailton após receber a camisa das mãos do presidente Julio Casares. O atleta de 27 anos estava disputando a Série B e agora terá condições de jogar na principal competição do continente e também na elite do Brasileirão. A depender de sus características citadas na apresentação, o São Paulo estará bem servido na posição. "Sou um jogador que não para, que corre os 90 minutos e que não hesita em dar um carrinho quando é preciso", disse. "E vai ser assim do início ao fim. Sou um atleta aguerrido e que luta sempre pela vitória durante todo o jogo. É essa intensidade que levo para o campo e que faz parte do meu perfil." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores São Paulo FC Mailton COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Ex-Remo, lateral Thalys pode estrear pelo Vila Nova contra o Leão Jogador atuou pelo clube azulino no acesso de 2024 e pode reencontrar o ex-time neste sábado (13), em Goiânia 10.09.25 16h15 Futebol Ignácio Neto assume cargo de auxiliar técnico permanente do Paysandu Treinador terá a missão de ajudar Márcio Fernandes a tentar salvar o clube do rebaixamento na Série B 10.09.25 12h13 Futebol Remo e Vila Nova se reencontram na Série B com retrospecto equilibrado; confira Equipes já se enfrentaram 17 vezes em competições oficiais e se enfrentam no próximo sábado (13) 10.09.25 12h06 Futebol Embaixador do Irã no Brasil visita o Paysandu e fala em parcerias no futebol Representante iraniano foi recebido pelo presidente Roger Aguilera no Estádio da Curuzu, em Belém. 10.09.25 11h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Embaixador do Irã no Brasil visita o Paysandu e fala em parcerias no futebol Representante iraniano foi recebido pelo presidente Roger Aguilera no Estádio da Curuzu, em Belém. 10.09.25 11h09 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (10/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Copa do Brasil movimenta o futebol nesta quarta-feira 10.09.25 7h00 Futebol Autor do gol da vitória da Bolívia sobre o Brasil joga no América-MG e pode enfrentar o Paysandu Meia-atacante garantiu a seleção boliviana na repescagem da Copa do Mundo de 2026 e deve jogar contra o Papão 10.09.25 11h04 Futebol Márcio Fernandes fala à imprensa sobre o desafio no Paysandu: 'Foi uma convocação' O substituto de Claudinei Oliveira chega ás vésperas da partida contra o América-MG, neste sábado (13), no Mangueirão 09.09.25 20h22