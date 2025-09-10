Capa Jornal Amazônia
Lateral artilheiro, Mailton celebra chance de jogar Libertadores pelo São Paulo

O reforço será inscrito para as quartas de final contra a LDU

Estadão Conteúdo
fonte

Maílton é um dos destaques da Chapecoense na temporada (João Vítor Heemann/ACF)

Há tempos que o São Paulo vasculhava o mercado atrás de um lateral-direito. Graças a uma dívida do Metalist, o clube se acertou com Mailton, que chegou de graça e vestiu a camisa celebrando a oportunidade de disputar uma Libertadores da América.

O reforço será inscrito para as quartas de final contra a LDU e pode ser uma boa opção ao técnico Hérnan Crespo por seu estilo ofensivo. Mailton adora apoiar o ataque e chega sob fama de artilheiro, após sete gols pela Chapecoense em 30 jogos. Ainda distribuiu nove assistências, o que anima o torcedor.

"Sou muito grato pela oportunidade de estar aqui, é uma realização minha e da minha família", comemorou Mailton. "Esta alegria que me motiva no dia a dia. Fui muito bem recebido desde o primeiro dia e poder compartilhar o dia a dia com os grandes jogadores que estão aqui tem sido uma verdadeira aula de vida para mim. É um grupo muito bom e acolhedor", admitiu.

"Se o cara não tiver gratidão pelo momento que vem passando, ele é um pouco ingrato com a vida. E eu sou muito grato por estar aqui, é um sonho. Estou muito feliz e realizado, terei a oportunidade de jogar a Libertadores, um campeonato de ponta", comemorou Mailton após receber a camisa das mãos do presidente Julio Casares.

O atleta de 27 anos estava disputando a Série B e agora terá condições de jogar na principal competição do continente e também na elite do Brasileirão. A depender de sus características citadas na apresentação, o São Paulo estará bem servido na posição.

"Sou um jogador que não para, que corre os 90 minutos e que não hesita em dar um carrinho quando é preciso", disse. "E vai ser assim do início ao fim. Sou um atleta aguerrido e que luta sempre pela vitória durante todo o jogo. É essa intensidade que levo para o campo e que faz parte do meu perfil."

