Lanús bate Universidad de Chile e irá encarar Atlético-MG na decisão da Copa Sul-Americana Estadão Conteúdo 30.10.25 21h17 O último finalista da Copa Sul-Americana 2025 foi conhecido. Na noite desta quinta-feira, o Lanús (ARG) contou com um La Fortaleza lotado em Buenos Aires para superar o Universidad de Chile por 1 a 0 e retornar à decisão do torneio após cinco anos. Após o empate por 2 a 2 no estádio Nacional de Santiago (CHI), quem vencesse na capital argentina garantiria a vaga na decisão. E embalado por sua torcida, o time da casa foi superior desde o apito inicial, celebrando o que seria o aniversário de 65 anos de Diego Maradona, natural do Bairro de Lanús, com um show de seu camisa 10 Marcelino Moreno. Com o resultado, o Lanús carimbou seu passaporte para sua terceira final de Copa Sul-Americana, desta vez para encarar o Atlético-MG, no dia 22 de novembro, no estádio Defensores del Chaco, em Santiago, no Paraguai. Nas outras duas vezes em que chegou à decisão da competição continental, em 2013 superou a Ponte Preta e saiu com o título, e em 2020, acabou com o vice, sendo derrotado pelo Defensa y Justicia. A decisão por vaga na grande final começou com emoção. Ao nove, a Universidad teve a primeira grande chance com Aránguiz, que bateu da entrada da área e parou em Losada. Logo em seguida, o Lanus conseguiu balançar as redes com Marcelino Moreno, após receber lançamento de Salvio. Porém, após análise do VAR, o gol foi anulado. As equipes seguiram com chances para os dois lados, mas parando nos sistemas defensivos bem postados, foram para o intervalo empatados sem gols. Na volta para a segunda etapa, porém, o cenário mudou. Aos dois, Salvio arriscou de longe e quase abriu o placar para o time argentino, mas parou em boa defesa de Castellón. A resposta da Universidad de Chile foi aos seis, quando Altamirano cruzou e Salomoni mandou para o gol, mas Di Yorio foi pego em impedimento no início da jogada após análise do VAR, e o gol também foi anulado. A insistência do Lanus, entretanto, surtiu efeito. Aos 16, Marcelino Moreno recebeu na intermediária e tocou na medida para Rodrigo Castilho, que driblou o goleiro adversário e abriu o marcador para o time da casa. Entretanto, a Universidad não conseguiu voltar a levar perigo e viu a torcida argentina celebrar em seu estádio. FICHA TÉCNICA LANÚS 1 X 0 UNIVERSIDAD DE CHILE LANÚS - Losada; Gonzalo Pérez, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina (Muñoz), Agustín Cardozo, Salvio (Armando Méndez), Marcelino Moreno (Canelo) e Carrera (Watson); Rodrigo Castillo (Walter Bou). Técnico: Mauricio Pellegrino. UNIVERSIDAD DE CHILE - Castellón; Hormazábal, Calderón (Contreras) e Zaldivia; Altamirano, Aránguiz, Poblete, Guerrero (Leandro Fernández) e Salomoni (Sepúlveda); Nicolás Guerra e Lucas Di Yorio. Técnico: Gustavo Álvarez. GOL - Rodrigo Castillo, aos 16 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Agustín Cardozo e Lautaro Acosta (Lanús) e Leandro Fernández (Universidad de Chile). ÁRBITRO - Alexis Herrera (VEN). RENDA E PÚBLICO - Não Divulgados. LOCAL - Estádio La Fortaleza, em Buenos Aires (ARG). 