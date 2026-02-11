Lando Norris faz o melhor tempo no primeiro dia de pré-temporada de F-1 no Bahrein.

Após o Shakedown realizado em Barcelona, as equipes e os pilotos da Fórmula 1 iniciaram, nesta quarta-feira, o primeiro de três dias de testes da pré-temporada que terá o Circuito Internacional do Bahrein como palco para o ajuste dos carros visando o calendário de 2026 de Fórmula 1. No trabalho de pista, o atual campeão Lando Norris, da McLaren, fez o melhor tempo com 1min34s669.

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, ficou com a segunda melhor marca enquanto o ferrarista Charles Leclerc apareceu na terceira posição. O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, com sua Audi, terminou na 15ª posição na sessão andando na casa de 1min38s.

Esteban Ocon terminou em quarto lugar com a sua Haas. Oscar Piastri, da Mclaren, foi o quinto seguido por George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari), Pierre Gasly (Alpine), Nico Hülkenberg (Audi) e Alex Albon (Williams), em décimo lugar.

Após ser o mais rápido nos trabalhos da manhã, o holandês manteve o ritmo na atividade da tarde, mas acabou sendo superado pelo adversário da McLaren na parte final.

O tetracampeão foi o piloto com mais quilometragem no circuito, num total de 134 voltas já que ele testou o RB21 em período integral. Já Norris, que só trabalhou à tarde, completou 56 giros.

Um dos primeiros pilotos a entrar na pista foi Sergio Perez, que fez seu retorno para a F-1 após uma ausência de um ano. Hulkenberg voltou a ter problemas com a sua Audi e acabou parando na pista. Após ajustes, ele conseguiu retornar.