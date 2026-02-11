Lando Norris faz o melhor tempo no primeiro dia de pré-temporada de F-1 no Bahrein. Estadão Conteúdo 11.02.26 13h48 Após o Shakedown realizado em Barcelona, as equipes e os pilotos da Fórmula 1 iniciaram, nesta quarta-feira, o primeiro de três dias de testes da pré-temporada que terá o Circuito Internacional do Bahrein como palco para o ajuste dos carros visando o calendário de 2026 de Fórmula 1. No trabalho de pista, o atual campeão Lando Norris, da McLaren, fez o melhor tempo com 1min34s669. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, ficou com a segunda melhor marca enquanto o ferrarista Charles Leclerc apareceu na terceira posição. O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, com sua Audi, terminou na 15ª posição na sessão andando na casa de 1min38s. Esteban Ocon terminou em quarto lugar com a sua Haas. Oscar Piastri, da Mclaren, foi o quinto seguido por George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari), Pierre Gasly (Alpine), Nico Hülkenberg (Audi) e Alex Albon (Williams), em décimo lugar. Após ser o mais rápido nos trabalhos da manhã, o holandês manteve o ritmo na atividade da tarde, mas acabou sendo superado pelo adversário da McLaren na parte final. O tetracampeão foi o piloto com mais quilometragem no circuito, num total de 134 voltas já que ele testou o RB21 em período integral. Já Norris, que só trabalhou à tarde, completou 56 giros. Um dos primeiros pilotos a entrar na pista foi Sergio Perez, que fez seu retorno para a F-1 após uma ausência de um ano. Hulkenberg voltou a ter problemas com a sua Audi e acabou parando na pista. Após ajustes, ele conseguiu retornar. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 treino pré-temporada Bahrein COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo é o time com menor eficiência em pênaltis entre os clubes da Série A, aponta levantamento Leão Azul e Corinthians são os clubes com a menor porcentagem de aproveitamento 11.02.26 12h38 Que tal? Torcida organizada do Bragantino cria ‘disk balada’ para 'fiscalizar' jogadores no Parazão Lanterna do Campeonato Paraense, clube vive crise e organizada ameaça atletas flagrados em festas 11.02.26 11h49 Automobilismo Paraense Noah Diamantino vence 1ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart, em Interlagos Piloto de apenas nove anos venceu a disputa da categoria em sua estreia na Cadete 11.02.26 9h26 futebol Remo e Atlético-MG se enfrentam em busca da primeira vitória na Série A Partida ocorre nesta quarta-feira (11), em Belo Horizonte, às 20h 11.02.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo e Atlético-MG se enfrentam em busca da primeira vitória na Série A Partida ocorre nesta quarta-feira (11), em Belo Horizonte, às 20h 11.02.26 8h00 futebol Paysandu visita o Cametá de olho na liderança do Campeonato Paraense Duelo é entre o segundo e terceiro colocado da tabela do Parazão 11.02.26 8h43 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.02.26 7h00 FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55