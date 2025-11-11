Lamine Yamal é cortado da seleção e Federação Espanhola expõe insatisfação com o Barcelona Federação afirmou que o tratamento deixará Yamal afastado dos gramados por sete a dez dias Estadão Conteúdo 11.11.25 10h43 O atacante Lamine Yamal foi cortado da seleção da Espanha para os jogos contra Geórgia e Turquia, válidos pelas Eliminatórias da Europa. A decisão pela exclusão do atleta expõe uma crise entre a Real Federação Espanhola (RFEF) e o Barcelona. A alegação para a saída do jovem atacante de 18 anos foi um procedimento invasivo realizado pelo clube catalão. A federação afirmou que o tratamento deixará Yamal afastado dos gramados por sete a dez dias, impedindo-o de participar da partida contra a Geórgia, no sábado, e contra a Turquia, três dias depois. O episódio desagradou a entidade, que se declarou "surpresa e chateada" ao ser informada sobre a condição de Yamal na segunda-feira. No mesmo dia, o jogador e seus companheiros deveriam se reunir no centro de treinamento em Madri. Federação Espanhola detalha surpresa "Os serviços médicos da RFEF desejam expressar sua surpresa e desconforto após tomarem conhecimento, às 13h47 da segunda-feira, 10 de novembro, dia do início do estágio oficial com a seleção nacional", diz um trecho do comunicado. A nota comenta ainda o tipo de tratamento que o atleta recebeu. "O jogador Lamine Yamal havia sido submetido a um procedimento invasivo de radiofrequência para o tratamento de um desconforto na região púbica na mesma manhã". Histórico da lesão e atritos O jogador lesionou a virilha enquanto atuava pela Espanha em setembro. Desde então, seu caso de pubalgia, ou lesão crônica na virilha, tem sido um ponto de discórdia entre seu clube e a seleção nacional. O técnico do Barcelona, Hansi Flick, criticou a Espanha por ter, segundo ele, dado minutos desnecessários a Yamal em duas vitórias nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Flick afirmou que seu jogador sentia desconforto. A federação rebateu a narrativa do treinador, dizendo que nunca recebeu nenhuma notificação do Barcelona sobre a lesão de Lamine Yamal. A RFEF destacou que a equipe médica da seleção mantém comunicação frequente com os clubes. O problema na virilha afastou Yamal dos gramados por cinco jogos do Barcelona e por mais duas partidas das eliminatórias pela Espanha. Ele já retornou e jogou seis partidas pelo Barcelona antes desta pausa para jogos internacionais. 