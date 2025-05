Lakers perdem para os Timberwolves e dão adeus aos playoffs em possível despedida de LeBron

O Los Angeles Lakers deu adeus ao sonho do título da NBA na noite desta quarta-feira ao amargar a derrota para o Minnesota Timberwolves por 103 a 96 mesmo jogando sob o apoio de sua torcida na Crypto.com Arena. A eliminação acontece no quinto jogo da série de playoffs e a franquia, que conta com os astros Luka Doncic e LeBron James, venceu apenas um dos cinco confrontos. Além disso, o jogo pode ter determinado o fim da trajetória de um dos maiores nomes do basquete.

LeBron James não conseguiu esconder a tristeza pelo revés e a eliminação da equipe na competição. Em sua 22ª temporada na NBA, o atleta de 40 anos disse não ter ideia sobre o seu futuro e deu a entender que pode encerrar a carreira.

"Não tenho respostas para isso agora. Vou conversar com minha esposa e meu grupo de apoio antes de tomar qualquer decisão. Preciso conversar comigo mesmo para ver por mais quanto tempo quero continuar em quadra", disse o atleta.

Os fãs da NBA conheceram nesta quarta-feira mais uma equipe classificada para a sequência da competição. No triunfo do Minnesota Timberwolves, o protagonista foi o pivô Rudy Gobert. Com uma atuação impecável, ele dominou o garrafão e conseguiu 24 rebotes.

Mas ele não parou por aí. No duelo contra LeBron James, ele ainda foi preciso nos arremessos e terminou o confronto como o segundo maior pontuador da partida: 27. Luka Doncic (28 pontos) foi o cestinha do confronto. Classificado, os Wolves agora esperam o vencedor do confronto entre o Golden State Warriors e Houston Rockets para conhecer seu adversário na próxima etapa eliminatória da competição.

Após superar um rival que tem em suas fileiras nomes do quilate de Luka Doncic, LeBron James e Austin Reaves, Gobert comentou sobre o resultado. Ele evitou falar sobre um duelo particular contra o veterano astro dos Lakers e procurou valorizar a classificação.

"Não se trata de vencer uma pessoa específica (James). Trata-se de tentar ganhar um campeonato e ainda temos um pouco de trabalho a fazer antes disso. A equipe se comportou muito bem e merecemos essa vitória", declarou.

Chris Finch, técnico do Minnesota, exaltou a parte psicológica de seus comandados por obter um resultado expressivo dentro da arena rival. "Fomos muito fortes mental e fisicamente. Os caras fizeram um ótimo trabalho sobrevivendo às emoções do jogo", declarou o treinador.

ROCKETS ADIAM ELIMINAÇÃO Jogando sob a pressão de ser eliminado nesta série de playoffs, o Houston Rockets mostrou ter os nervos no lugar ao derrotar o Golden State Warriors por 131 a 116. Com o triunfo, a franquia diminuiu a desvantagem para o oponente (3 a 2) e forçou a necessidade de um sexto confronto. As duas equipes voltam a se encontrar nesta sexta, em São Francisco.

Enquanto Fred Van Vleet se destacou nos arremessos (fez 26 pontos) e terminou o jogo como cestinha, Alperen Sengun trabalhou de forma mais coletiva para dar consistência ao time. Autor de nove rebotes e nove assistências, ele ainda marcou 15 pontos.

"A equipe entrou atuando de forma solta, sem pressão e conseguimos jogar um bom basquete. Esse resultado foi muito importante para nos dar confiança para o próximo confronto", disse Vleet.

Steve Kerr, técnico do Golden State Warriors, reconheceu que o adversário esteve melhor em quadra e afirmou que a derrota trouxe ensinamentos. "O Houston esteve ótimo em quadra e vamos acertar as coisas no nosso time", comentou.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Houston Rockets 131 x 116 Golden State Warriors - Warriors lideram por 3 a 2 Los Angeles Lakers 96 x 103 Minnesota Timberwolves - Timberwolves venceram por 4 a 1

Acompanhe os jogos desta quinta:

Detroit Pistons x New York Knicks Los Angeles Clippers x Denver Nuggets