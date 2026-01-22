Capa Jornal Amazônia
La Liga vai fazer homenagem antes dos jogos deste fim de semana às vítimas de acidentes de trem

Estadão Conteúdo

A La Liga vai fazer um minuto de silêncio antes das partidas deste fim de semana do Campeonato Espanhol, em memória das vítimas dos dois acidentes ferroviários fatais ocorridos no país.

Por meio de uma nota, a entidade informou a iniciativa em seu site oficial. "A LA LIGA e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) concordaram que será respeitado um minuto de silêncio em todas as partidas da 21ª rodada da LALIGA EA SPORTS e da 23ª rodada da LALIGA HYPERMOTION disputadas neste fim de semana em memória das vítimas dos acidentes ferroviários", diz parte do comunicado.

Ainda de acordo com o texto, a RFEF "também estabeleceu que este minuto de silêncio será estendido a todas as competições nacionais realizadas neste fim de semana sob sua organização".

Pelo menos 43 pessoas morreram no sul da Espanha no último domingo, quando um trem de alta velocidade saiu dos trilhos e provocou o descarrilamento de um segundo trem que passava na direção oposta.

Na terça-feira, um trem de passageiros nos arredores de Barcelona colidiu com um muro de contenção, que desabou, matando uma pessoa. Nesta quinta, um outro incidente foi registrado.

Um trem de passageiros colidiu contra um guindaste de construção no sudeste da Espanha, em mais um acidente ferroviário ocorrido no país em menos de uma semana. Seis pessoas sofreram ferimentos leves.

O pai do jogador do Getafe, David Cordón, estava entre as vítimas do primeiro acidente, informou o clube madrilenho. O Getafe enfrenta o Girona na segunda-feira.

