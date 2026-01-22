La Liga vai fazer homenagem antes dos jogos deste fim de semana às vítimas de acidentes de trem Estadão Conteúdo 22.01.26 13h23 A La Liga vai fazer um minuto de silêncio antes das partidas deste fim de semana do Campeonato Espanhol, em memória das vítimas dos dois acidentes ferroviários fatais ocorridos no país. Por meio de uma nota, a entidade informou a iniciativa em seu site oficial. "A LA LIGA e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) concordaram que será respeitado um minuto de silêncio em todas as partidas da 21ª rodada da LALIGA EA SPORTS e da 23ª rodada da LALIGA HYPERMOTION disputadas neste fim de semana em memória das vítimas dos acidentes ferroviários", diz parte do comunicado. Ainda de acordo com o texto, a RFEF "também estabeleceu que este minuto de silêncio será estendido a todas as competições nacionais realizadas neste fim de semana sob sua organização". Pelo menos 43 pessoas morreram no sul da Espanha no último domingo, quando um trem de alta velocidade saiu dos trilhos e provocou o descarrilamento de um segundo trem que passava na direção oposta. Na terça-feira, um trem de passageiros nos arredores de Barcelona colidiu com um muro de contenção, que desabou, matando uma pessoa. Nesta quinta, um outro incidente foi registrado. Um trem de passageiros colidiu contra um guindaste de construção no sudeste da Espanha, em mais um acidente ferroviário ocorrido no país em menos de uma semana. Seis pessoas sofreram ferimentos leves. O pai do jogador do Getafe, David Cordón, estava entre as vítimas do primeiro acidente, informou o clube madrilenho. O Getafe enfrenta o Girona na segunda-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol La Liga homenagem vítimas, acidentes de trem COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22). 22.01.26 12h31 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 Futebol Com o Remo na Série A, Baenão passa por modernização; veja fotos Estádio Evandro Almeida ganhou reformas no vestiário e também no refeitório 21.01.26 17h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 futebol Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão 22.01.26 9h27 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.01.26 7h00