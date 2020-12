Klopp sobre especulações com Salah: 'Não podemos forçar ninguém a ficar'

Após ver especulações na imprensa britânica sobre o futuro do atacante Mohamed Salah, o técnico Jürgen Klopp, do Liverpool, disse que não pode forçar o egípcio a continuar nos Reds caso seu desejo seja sair do clube da Inglaterra.

+ Veja a tabela da Premier League

- A única razão para deixar Liverpool nesse momento é o clima. Qual seria a outra? Nós somos um dos maiores clubes do mundo, pagamos bem, temos um estádio sensacional e maravilhosos torcedores. Não podemos forçar ninguém a ficar... Só queria entender porque alguém gostaria de sair daqui - disse Klopp.

+ Com Neymar apenas na 9ª posição, veja como ficou o ranking final do The Best!

Com 13 gols, Salah é atualmente o artilheiro do Campeonato Inglês e o camisa 11 tem contrato com os Reds até junho de 2023. Neste domingo, o Liverpool entra em campo pela Premier League contra o West Bromwich, em casa.