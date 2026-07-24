Klopp confirma fim de pausa e é anunciado como novo técnico da seleção da Alemanha

Jürgen Klopp foi anunciado nesta sexta-feira, 24, como novo técnico da Alemanha para o próximo ciclo de Eurocopa de 2028 e Copa do Mundo de 2030. A chegada ocorre após mais de dois anos de sua última partida pelo Liverpool.

Apesar de rumores que o ligaram à seleção nacional durante o Mundial na América do Norte, a contratação surpreende. Isso se deve ao tempo que ele demorou para admitir a possibilidade de sair de sua pausa.

O multicampeão com o clube inglês não estava totalmente alheio às quatro linhas, pois atuava como Chefe Global de Futebol da Red Bull desde janeiro de 2025.

A função na Red Bull e a decisão de voltar

Na Red Bull, Klopp tinha a função de supervisionar clubes da marca, como RB Leipzig, RB Salzburg e o RB Bragantino no Brasil. Segundo suas próprias palavras, ele gostava muito do cargo e não via o momento de retornar.

Contudo, a situação mudou em julho, quando ele se sentiu recarregado e pronto para um novo desafio. Ele havia anunciado sua saída do Liverpool em janeiro de 2024, mas permaneceu até o fim daquela temporada europeia.

Sua última partida foi na vitória de 2 a 0 sobre o Wolverhampton pela última rodada da Premier League. A partir dali, Klopp iniciaria seu descanso merecido.

Em entrevista à Sky Sports na época, Jürgen Klopp revelou que já não possuía a mesma energia para se dedicar 24 horas por dia ao futebol, algo que considerava necessário. "Você precisa realmente estar com muita disposição, e 80% não é suficiente", contou.

Ele complementou: "Sim, há coisas mais importantes na vida, mas se você realmente se dedica, é 24/7. Eu fiz isso, do meu ponto de vista, por muito tempo".

O método de excelência, segundo Klopp, não era mais o mesmo. "Eu percebi que não podia mais chegar aos padrões necessários para comandar um clube como o Liverpool e é por isso que decidi pela pausa", afirmou.

Rumores e a reviravolta para a Alemanha

Desde sua saída, o treinador alemão recebeu contatos de clubes que desejavam convencê-lo a retornar, já que não havia dado prazo para sua volta. Entre os interessados, estavam gigantes europeus como Chelsea, Manchester United, Real Madrid e Roma, além da própria seleção alemã.

No clube espanhol, Klopp chegou a ser promessa de campanha de oposição. Antes da reeleição de Florentino Pérez, o candidato Enrique Riquelme apontou-o como primeira opção para o cargo vago por Álvaro Arbeloa.

Seu agente, Marc Kosicke, não aprovou a posição do político e desmentiu as especulações. "É irritante! Klopp está feliz em sua função na Red Bull e não tem ambição de trabalhar como técnico de um clube", publicou nas redes sociais.

Da Espanha à Itália, o nome de Klopp ganhou força na Roma após a saída de Claudio Ranieri, de acordo com o jornal italiano La Stampa. Ele, porém, negou a possibilidade.

Em entrevista ao Frankfurter Allgemeine Zeitung, ele declarou: "Me atribuíram a frase: Roma ainda é uma cidade maravilhosa, mas não há mais nada a dizer sobre isso. Não me vejo mais no meu papel de treinador".

Klopp ainda disse: "Está tudo bem como está. Passei por três clubes maravilhosos e não haverá muitas outras fases na minha carreira. Trabalho muito, mas sem ter um jogo a cada três dias, tenho mais tempo livre".

A Alemanha foi eliminada logo na segunda fase da Copa do Mundo, perdendo nos pênaltis para o Paraguai em 30 de junho, sob o comando de Julian Nagelsmann. Quatro dias depois, o treinador deixou o cargo.

Antes da saída de Nagelsmann, rumores já circulavam de que Klopp seria o favorito para substituí-lo. A primeira reação do ídolo do Liverpool foi rechaçar a ideia, ao menos naquele momento.

"Eu já passei por essa situação como treinador, em que um grande sonho foi frustrado, e entendo que meu nome seja mencionado quando se fala no técnico da seleção, mas não é a hora certa para falar sobre isso", afirmou à televisão alemã Magenta TV.

Klopp preservava a imagem de Nagelsmann, que na época da declaração, ainda estava à frente da seleção alemã. Após a saída de Nagelsmann, levou algumas semanas para ele mudar de ideia.

Pela primeira vez, o técnico admitiu que estava pronto para retornar. A reviravolta foi anunciada na própria Magenta TV, mesma emissora onde havia negado que seria o próximo comandante da seleção.

"Já estou mais do que recarregado, estou pronto", anunciou. "Quanto ao momento, mesmo agora ele não é perfeito, já que tinha contrato com a Red Bull, mas, ainda assim, é o melhor momento que já houve", declarou Klopp.

Os feitos de Jürgen Klopp antes da Seleção Alemã

A passagem na Alemanha será a primeira de Klopp frente a uma seleção. Conhecido mundialmente no futebol, sua carreira começou no país, dirigindo o Mainz por sete temporadas.

Em 2004, ele levou o tradicional clube da cidade de mesmo nome à primeira divisão da Bundesliga, após 41 anos na segundona local. Na elite do futebol local, teve como melhor campanha o 11º lugar em 2004-05.

Contratado pelo Borussia Dortmund em 2008, Klopp conseguiu ser campeão alemão desbancando o domínio do Bayern de Munique em duas temporadas consecutivas: 2010-11 e 2011-12.

No ano seguinte, foi vice-campeão da Champions League, em derrota apertada de 2 a 1 para o próprio rival. O sucesso o credenciou para ser o novo treinador do Liverpool em 2015.

No clube inglês, ele mostrou, novamente, seu talento de quebrar jejuns. Em 2017-18, levou o time à sua primeira final de Champions desde 2006-07. Naquela temporada, perdeu.

Na temporada seguinte, em 2018-19, faturou o título que não vinha desde 2004-05. Jürgen Klopp ainda alcançou mais uma decisão em 2021-22, quando foi derrotado pelo Real Madrid.

Além da competição continental, ele colecionou títulos no clube: uma Premier League, duas Copas da Liga Inglesas, uma Copa da Inglaterra, uma Supercopa da Inglaterra, uma Supercopa da Uefa e um Mundial de Clubes.

Vários jogadores foram revelados ou brilharam sob seu comando, como Virgil Van Dijk, Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino, Alexander-Arnold, Robert Lewandowski, Marco Reus e Mats Hummels.

Com a seleção alemã, que passa por renovação constante, o "recarregado" Klopp chega com a missão de consagrar novos talentos e reacender o sonho da torcida de alcançar o Brasil, tornando-se o segundo pentacampeão da Copa do Mundo.