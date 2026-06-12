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Khuliso, Bilal, Doku, Ali Maamar e muito mais: veja nomes inusitados de jogadores na Copa 2026

Alguns nomes de outros países possuem "duplo sentido" na língua portuguesa. Veja quais são!

Victoria Rodrigues
fonte

Os jogadores chamaram a atenção pelos seus nomes inusitados. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Ao longo da Copa do Mundo, surgem várias fotografias, vídeos, momentos e piadas que possivelmente entrarão para a história do futebol. Muitas vezes, são pequenos detalhes curiosos que chamam a atenção dos espectadores e viram memes em questão de segundos, como foi o caso de alguns nomes inusitados de jogadores convocados das seleções que surpreenderam pelo "duplo sentido" na língua portuguesa.

Entre os nomes diferentes de atletas com mais destaque na Copa do Mundo, estão: Jeremy Doku (Bélgica), Bilal El Khannouss (Marrocos), Yukinari Sugawara (Japão), Jean-Philippe Mateta (França) e Khuliso Mudau (África do Sul), que jogarão em seus times nas próximas semanas.

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Confira a lista de nomes com "duplo sentido" da Copa do Mundo:

  • Vozinha

O Vozinha é goleiro do GD Chaves (Portugal) e um dos jogadores mais experientes da seleção de Cabo Verde, que já participou de outras copas.

  • Kamogelo Sebelebele

O Kamogelo Sebelebele é meia/atacante do Orlando Pirates (África do Sul) e integra a seleção sul-africana (mas ainda não é titular absoluto).

  • Bilal El Khannouss

O Bilal El Khannouss é meia do VfB Stuttgart (emprestado pelo Leicester) e um dos jovens destaques da seleção de Marrocos.

  • Yukinari Sugawara

O Yukinari Sugawara é lateral-direito do Southampton (Inglaterra) e um dos principais nomes titulares da seleção do Japão.

  • Jean-Philippe Mateta

O Jean-Philippe Mateta é atacante do Crystal Palace (Inglaterra) e faz parte do grupo da seleção da França, uma das maiores seleções da Copa.

  • Khuliso Mudau

O Khuliso Mudau é lateral-direito do Mamelodi Sundowns (África do Sul) e um dos titulares mais importantes da seleção sul-africana.

  • Jeremy Doku

O Jeremy Doku  é atacante do Manchester City (Inglaterra) e um dos principais jogadores titulares da seleção da Bélgica.

  • Ali Maamar

Ali Maamar é lateral-direito do Anderlecht (Bélgica) e uma das promessas da seleção de Marrocos, mas ainda está em processo de consolidação.

  • Armando Obispo

Armando Obispo é zagueiro do PSV Eindhoven (Holanda) e defende a seleção de Curaçao sendo um dos nomes mais conhecidos do elenco.

  • Sherel Floranus

Sherel Floranus é lateral do Almere City (Holanda) e um dos jogadores mais experientes da seleção de Curaçao.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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