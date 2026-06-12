Khuliso, Bilal, Doku, Ali Maamar e muito mais: veja nomes inusitados de jogadores na Copa 2026 Alguns nomes de outros países possuem "duplo sentido" na língua portuguesa. Veja quais são! Victoria Rodrigues 12.06.26 16h37 Os jogadores chamaram a atenção pelos seus nomes inusitados. (Foto: Reprodução/ Instagram) Ao longo da Copa do Mundo, surgem várias fotografias, vídeos, momentos e piadas que possivelmente entrarão para a história do futebol. Muitas vezes, são pequenos detalhes curiosos que chamam a atenção dos espectadores e viram memes em questão de segundos, como foi o caso de alguns nomes inusitados de jogadores convocados das seleções que surpreenderam pelo "duplo sentido" na língua portuguesa. Entre os nomes diferentes de atletas com mais destaque na Copa do Mundo, estão: Jeremy Doku (Bélgica), Bilal El Khannouss (Marrocos), Yukinari Sugawara (Japão), Jean-Philippe Mateta (França) e Khuliso Mudau (África do Sul), que jogarão em seus times nas próximas semanas. VEJA MAIS Quem são os jogadores que mais vezes disputaram a Copa do Mundo? Veja recordistas do torneio Nomes históricos se destacam em participações na maior competição de futebol do mundo Saiba quais são as seleções que o Brasil pode enfrentar na segunda fase da Copa do Mundo de 2026 Pelo chaveamento da competição, caso o Brasil se classifique à segunda fase, poderá enfrentar seleções com jogadores de destaque nas ligas europeias O que são as WAG's? Entenda o termo que ficou popular durante os preparativos para a Copa do Mundo O termo fez sucesso após as WAG's começarem a compartilhar suas rotinas de cuidado, beleza e bastidores de jogos mundiais Confira a lista de nomes com "duplo sentido" da Copa do Mundo: Vozinha Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O Vozinha é goleiro do GD Chaves (Portugal) e um dos jogadores mais experientes da seleção de Cabo Verde, que já participou de outras copas. Kamogelo Sebelebele Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) O Kamogelo Sebelebele é meia/atacante do Orlando Pirates (África do Sul) e integra a seleção sul-africana (mas ainda não é titular absoluto). Bilal El Khannouss Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) O Bilal El Khannouss é meia do VfB Stuttgart (emprestado pelo Leicester) e um dos jovens destaques da seleção de Marrocos. Yukinari Sugawara Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) O Yukinari Sugawara é lateral-direito do Southampton (Inglaterra) e um dos principais nomes titulares da seleção do Japão. Jean-Philippe Mateta Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) O Jean-Philippe Mateta é atacante do Crystal Palace (Inglaterra) e faz parte do grupo da seleção da França, uma das maiores seleções da Copa. Khuliso Mudau Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) O Khuliso Mudau é lateral-direito do Mamelodi Sundowns (África do Sul) e um dos titulares mais importantes da seleção sul-africana. Jeremy Doku Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) O Jeremy Doku é atacante do Manchester City (Inglaterra) e um dos principais jogadores titulares da seleção da Bélgica. Ali Maamar Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Ali Maamar é lateral-direito do Anderlecht (Bélgica) e uma das promessas da seleção de Marrocos, mas ainda está em processo de consolidação. Armando Obispo Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Armando Obispo é zagueiro do PSV Eindhoven (Holanda) e defende a seleção de Curaçao sendo um dos nomes mais conhecidos do elenco. Sherel Floranus Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Sherel Floranus é lateral do Almere City (Holanda) e um dos jogadores mais experientes da seleção de Curaçao. (Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave nomes inusitados jogadores seleções copa do mundo 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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