Keno tem ruptura do ligamento no cotovelo confirmada e não tem prazo para voltar a jogar pelo Galo

O Atlético-MG não poderá contar com o atacante Keno por um bom tempo. O jogador, que caiu em uma disputa de bola durante o duelo com o Santos, em jogo atrasado da 28ª rodada, sofrendo uma luxação, teve uma ruptura no cotovelo esquerdo confirmada, que deixará o atleta fora dos gramados por tempo indeterminado.

A comissão médica do Galo optou por um tratamento conservador, sem cirurgia, para a recuperação do atacante, o principal homem ofensivo do time mineiro neste Brasileiro com 10 gols e nove assistências.

O departamento médico do Atlético-MG nunca informa o tempo de recuperação de seus atletas, mas, pela gravidade da contusão, dificilmente Keno jogará novamente pelo time neste Brasileirão nos compromissos contra Fortaleza, Goiás, Fluminense, Bahia, Sport e Palmeiras.

Com Keno de fora, Sampaoli terá de pensar o lado de campo do ataque, com Eduardo Sasha, Marrony, Savinho, Tardelli ou Marquinhos, para ocupar a vaga na equipe.