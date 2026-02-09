Kawhi Leonard faz 41 pontos e lidera os Clippers em vitória sobre Minnesota Timberwolves na NBA

O Los Angeles Clippers conquistou uma importante vitória fora de casa neste domingo, superando o Minnesota Timberwolves por 115 a 96 em partida da temporada regular da NBA. O destaque do confronto foi o ala Kawhi Leonard, que brilhou ao anotar 41 pontos, sendo o maior pontuador da rodada.

Mesmo jogando no Target Center, os Clippers assumiram o controle do placar, construindo uma vantagem de 12 pontos (54 a 42) ao fim do primeiro tempo. Além de seus 41 pontos, Leonard contribuiu com oito assistências e pegou quatro rebotes, coroando sua performance.

A equipe de Los Angeles atuou sem duas de suas principais aquisições recentes: Darius Garland, afastado por uma entorse no dedão do pé direito, e Bennedict Mathurin, que fará sua estreia com o time apenas na terça-feira em Houston.

Atuações dos Timberwolves e outros jogos da rodada

Pelo lado dos anfitriões, Anthony Edwards liderou o Minnesota com 23 pontos, enquanto Julius Randle marcou 17. Ayo Dosunmu, em sua estreia pelos Timberwolves, vindo de uma troca com o Chicago, contribuiu com 11 pontos e roubou duas bolas.

A rodada deste domingo contou com mais três partidas emocionantes. O New York Knicks, impulsionado por 31 pontos de Jaylen Bronson, venceu o Boston Celtics por 111 a 89. O Miami Heat visitou o Washington Wizards e garantiu uma vitória por 132 a 101, e o Toronto Raptors superou o Indiana Pacers por 122 a 104 em casa.

Resultados completos de domingo e jogos de segunda-feira

Confira os resultados das partidas da NBA realizadas neste domingo:

Boston Celtics 89 x 111 New York Knicks

Washington Wizards 101 x 132 Miami Heat

Toronto Raptors 122 x 104 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 96 x 115 LA Clippers

Acompanhe a agenda de confrontos para esta segunda-feira na NBA:

Charlotte Hornets x Detroit Pistons

Brooklyn Nets x Chicago Bulls

Miami Heat x Utah Jazz

Orlando Magic x Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves x Atlanta Hawks

New Orleans Pelicans x Sacramento Kings

Denver Nuggets x Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors x Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers x Philadelphia 76ers