Kawhi Leonard faz 41 pontos e lidera os Clippers em vitória sobre Minnesota Timberwolves na NBA O Los Angeles jogou sem suas duas principais aquisições da data limite de trocas Estadão Conteúdo 09.02.26 9h38 O Los Angeles Clippers conquistou uma importante vitória fora de casa neste domingo, superando o Minnesota Timberwolves por 115 a 96 em partida da temporada regular da NBA. O destaque do confronto foi o ala Kawhi Leonard, que brilhou ao anotar 41 pontos, sendo o maior pontuador da rodada. Mesmo jogando no Target Center, os Clippers assumiram o controle do placar, construindo uma vantagem de 12 pontos (54 a 42) ao fim do primeiro tempo. Além de seus 41 pontos, Leonard contribuiu com oito assistências e pegou quatro rebotes, coroando sua performance. A equipe de Los Angeles atuou sem duas de suas principais aquisições recentes: Darius Garland, afastado por uma entorse no dedão do pé direito, e Bennedict Mathurin, que fará sua estreia com o time apenas na terça-feira em Houston. Atuações dos Timberwolves e outros jogos da rodada Pelo lado dos anfitriões, Anthony Edwards liderou o Minnesota com 23 pontos, enquanto Julius Randle marcou 17. Ayo Dosunmu, em sua estreia pelos Timberwolves, vindo de uma troca com o Chicago, contribuiu com 11 pontos e roubou duas bolas. A rodada deste domingo contou com mais três partidas emocionantes. O New York Knicks, impulsionado por 31 pontos de Jaylen Bronson, venceu o Boston Celtics por 111 a 89. O Miami Heat visitou o Washington Wizards e garantiu uma vitória por 132 a 101, e o Toronto Raptors superou o Indiana Pacers por 122 a 104 em casa. Resultados completos de domingo e jogos de segunda-feira Confira os resultados das partidas da NBA realizadas neste domingo: Boston Celtics 89 x 111 New York Knicks Washington Wizards 101 x 132 Miami Heat Toronto Raptors 122 x 104 Indiana Pacers Minnesota Timberwolves 96 x 115 LA Clippers Acompanhe a agenda de confrontos para esta segunda-feira na NBA: Charlotte Hornets x Detroit Pistons Brooklyn Nets x Chicago Bulls Miami Heat x Utah Jazz Orlando Magic x Milwaukee Bucks Minnesota Timberwolves x Atlanta Hawks New Orleans Pelicans x Sacramento Kings Denver Nuggets x Cleveland Cavaliers Golden State Warriors x Memphis Grizzlies Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder Portland Trail Blazers x Philadelphia 76ers