Kane lamenta falhas para 'matar o jogo', mas ressalta reação do Bayern: 'Voltamos à disputa' Estadão Conteúdo 28.04.26 19h46 Autor do primeiro gol do Bayern de Munique, o artilheiro Harry Kane era um misto de emoções após a derrota por 5 a 4 na ida das semifinais da Champions League diante do Paris Saint-Germain. Ao mesmo tempo que lamentava as oportunidades de os bávaros "matarem o jogo" no Parque dos Príncipes, o inglês ressaltou o poder de reação da equipe. Após ficar em um buraco gigante com desvantagem de três gols - o PSG abriu 5 a 2 em início arrasador de segunda etapa -, o Bayern colocou a cabeça no lugar para reduzir o placar com importantes gols de Upamecano e Luis Díaz e levar a decisão aberta para Munique, na quarta-feira da próxima semana. "Vimos duas equipes de alto nível em campo hoje (terça-feira), especialmente no jogo ofensivo e nas transições, a velocidade, a intensidade nos duelos um contra um...", elogiou Kane. "Duas das melhores equipes a medir forças." O artilheiro - anotou 54 gols na atual temporada - usou sua experiência para avaliar os altos e baixos do Bayern em duelo no qual teve chances de abrir vantagem diante do PSG, sobretudo na etapa inicial após fazer 1 a 0. Olise desperdiçou oportunidade cara a cara, por exemplo, para anotar 2 a 0. "No geral, tivemos momentos em que poderíamos ter matado o jogo mais cedo também. Sentimos muito orgulho do fato de termos voltado a 5 a 4 porque fora de casa, estar a perder por 5 a 2 pode ser uma situação realmente difícil de estar. Mas lutamos e estamos de volta à disputa", destacou. O Bayern venceu seus seis jogos da Champions como mandante, o que deixa o elenco entusiasmado para o segundo duelo. "Tivemos momentos em que poderíamos ter sido mais clínicos no passe final ou no remate final. Sentimos que ficamos melhores, especialmente à medida que o jogo avançava e eles começaram a ficar cansados. Só temos de trazer a mesma intensidade para casa, vamos precisar de mais disso na próxima semana." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Bayern de Munique Harry Kane COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo emite nota e condena agressão a torcedora durante jogo contra o Cruzeiro Episódio ocorreu no fim do primeiro tempo, em um setor próximo à avenida Romulo Maiorana. 28.04.26 19h01 Futebol Paysandu envia à Justiça plano de pagamento de dívidas da recuperação judicial Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Márcio Tuma. 28.04.26 17h02 Mais Esportes Após alta demanda, Corrida do Sal 2026 abre 2º lote de inscrições nesta quarta-feira (29) Nova etapa custa R$ 119 e vem após esgotamento rápido do primeiro lote. 28.04.26 16h33 Futebol Já eliminado da Copa Norte, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Galvez-AC Partida será realizada em Castanhal, no estádio Modelão. 28.04.26 16h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente do Remo fala sobre Manoelzinho Ribeiro no clube: 'Não é diretor de porr# nenhuma' Mandatário azulino afirmou que Manoelzinho Ribeiro não manda em nada dentro do Remo e que é um colaborador que ajudou em todos os acessos do clube 28.04.26 11h18 FUTEBOL Remo pode ter mais um desfalque contra o Botafogo pelo Brasileirão Leão Azul pode não ter o lateral-direito Marcelinho, que sentiu dores e segue em tratamento 28.04.26 14h03 Futebol Paysandu envia à Justiça plano de pagamento de dívidas da recuperação judicial Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Márcio Tuma. 28.04.26 17h02 FUTEBOL Tonhão admite falhas na montagem do elenco do Remo: ‘erros foram cometidos’ Presidente do Remo afirmou que falhou na montagem do time para a temporada mais importante da história do clube 28.04.26 13h18