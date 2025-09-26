Kane chega a 100 gols em seu 104º jogo no Bayern e bate recorde de Cristiano Ronaldo e Haaland Estadão Conteúdo 26.09.25 18h08 Harry Kane continua fazendo história no Bayern de Munique após passar longo período sem conquistas no Tottenham. Depois de desencantar na carreira e finalmente celebrar títulos, o atacante inglês se tornou nesta sexta-feira o jogador a precisar de menos jogos para atingir 100 gols em um clube das cinco principais ligas da Europa (Alemanha, Espanha, Inglaterra, França e Itália), batendo recorde dividido por Cristiano Ronaldo e Haaland. O português chegou a 100 gols pelo Real Madrid em seu 105º jogo, assim como Haaland, mas defendendo a camisa do Manchester City. O Top 5 ainda conta com o uruguaio Luis Suárez, que se tornou artilheiro centenário em sua 120ª partida no Barcelona. Por fim, o sueco Ibrahimovic alcançou o feito, pelo Paris Saint-Germain após 124 disputas. O feito do experiente centroavante inglês veio na goleada por 4 a 0 do Bayern de Munique sobre o Werder Bremen, pela Bundesliga, nesta sexta-feira. O camisa 9 entrou em campo com 98 gols anotados pelo clube bávaro e deixou sua marca em dose dupla no 104º confronto na equipe alemã. O jogo era festivo por ser a 300ª partida de Goretzka na Bundesliga, mas acabou marcante também para Kane quatro minutos após o companheiro ser substituído por Kimmich. Aos 20 minutos da etapa final, com o Bayern já vencendo por 2 a 0, gols de Tah e do inglês (em cobrança de pênalti), veio a marca centenária. O colombiano Luiz Diaz arrancou pela esquerda, pedalou sobre os marcadores e tocou para dentro da área. Kane bateu de primeira, de pé direito, e foi celebrado pelos companheiros e pela torcida. Ainda deu tempo de Laimer anotar mais um e fechar a surra. Além do recorde de gols, Kane ainda deixou o gramado no Allianz Arena, em Munique, eleito o melhor em campo, completando uma sexta-feira perfeita e marcante. Atual campeão, o Bayern lidera o Campeonato Alemão com 100% de aproveitamento e 15 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Bundesliga Bayern de Munique Kane Cristiano Ronaldo Haaland COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES VAI CAIR? Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário 26.09.25 16h00 Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 Futebol Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna. 26.09.25 12h13 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira 26.09.25 7h00 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 Futebol Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta 26.09.25 9h18