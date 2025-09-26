Kane chega a 100 gols em seu 104º jogo no Bayern e bate recorde de Cristiano Ronaldo e Haaland

Harry Kane continua fazendo história no Bayern de Munique após passar longo período sem conquistas no Tottenham. Depois de desencantar na carreira e finalmente celebrar títulos, o atacante inglês se tornou nesta sexta-feira o jogador a precisar de menos jogos para atingir 100 gols em um clube das cinco principais ligas da Europa (Alemanha, Espanha, Inglaterra, França e Itália), batendo recorde dividido por Cristiano Ronaldo e Haaland.

O português chegou a 100 gols pelo Real Madrid em seu 105º jogo, assim como Haaland, mas defendendo a camisa do Manchester City. O Top 5 ainda conta com o uruguaio Luis Suárez, que se tornou artilheiro centenário em sua 120ª partida no Barcelona. Por fim, o sueco Ibrahimovic alcançou o feito, pelo Paris Saint-Germain após 124 disputas.

O feito do experiente centroavante inglês veio na goleada por 4 a 0 do Bayern de Munique sobre o Werder Bremen, pela Bundesliga, nesta sexta-feira. O camisa 9 entrou em campo com 98 gols anotados pelo clube bávaro e deixou sua marca em dose dupla no 104º confronto na equipe alemã.

O jogo era festivo por ser a 300ª partida de Goretzka na Bundesliga, mas acabou marcante também para Kane quatro minutos após o companheiro ser substituído por Kimmich. Aos 20 minutos da etapa final, com o Bayern já vencendo por 2 a 0, gols de Tah e do inglês (em cobrança de pênalti), veio a marca centenária.

O colombiano Luiz Diaz arrancou pela esquerda, pedalou sobre os marcadores e tocou para dentro da área. Kane bateu de primeira, de pé direito, e foi celebrado pelos companheiros e pela torcida. Ainda deu tempo de Laimer anotar mais um e fechar a surra.

Além do recorde de gols, Kane ainda deixou o gramado no Allianz Arena, em Munique, eleito o melhor em campo, completando uma sexta-feira perfeita e marcante. Atual campeão, o Bayern lidera o Campeonato Alemão com 100% de aproveitamento e 15 pontos.