Kaká diz que aceitaria atuar com Ancelotti na seleção: 'Se surgir oportunidade, estou pronto'

O ex-meia-atacante Kaká foi direto sobre a possibilidade de trabalhar com Carlo Ancelotti na seleção brasileira. O nome do ex-melhor do mundo é especulado para fazer parte da comissão técnica do treinador italiano no time nacional. Kaká tem ótima relação com Carlo Ancelotti e disse que aceitaria uma eventual proposta.

"Se a seleção achar que eu posso ajudar de alguma forma, eu acho que, neste momento, eu estou pronto. Estou preparado", disse Kaká em entrevista à Cazé TV no domingo. O ex-jogador brasileiro foi comandado pelo europeu quando atuava por Milan e Real Madrid.

"Eu parei de jogar em 2017. Desde esse período, eu quis me preparar. Fiz cursos de negócios no esporte em Harvard, nos Estados Unidos, fiz o curso de treinador na CBF, tenho experiência de seleção, Copa do Mundo. Se surgir a oportunidade, eu estou pronto para voltar a servir à seleção brasileira", garantiu.

A definição sobre a presença de Kaká na seleção deve ocorrer nas próximas semanas. Carlo Ancelotti estreia no comando do Brasil no dia 5 de junho, em partida contra o Equador, fora de casa, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

"Fico feliz com a chegada dele. O Ancelotti contribui muito mais do que em ser apenas o treinador. O impacto no futebol brasileiro é muito grande. É isso que eu acho que vai se criar, deixar um legado. Fiquei feliz, não é só apenas um dos melhores da atualidade, mas de todos os tempos", elogiou Kaká.

"Decidiu ajudar a seleção brasileira. Falei com ele, dei os parabéns, as boas-vindas ao Brasil. Mas ele está muito com a cabeça no Real Madrid, ganharam do Sevilla. Pensou na convocação com Juan e Rodrigo, mas está em fim do ciclo no Real e quer sair com uma história legal que fez. Está muito focado e depois vai pensar na seleção", complementou.