Kaio Jorge marca e Cruzeiro impede hepta inédito do Atlético-MG no Mineiro Estadão Conteúdo 08.03.26 20h42 Depois de seis anos, o Cruzeiro volta a conquistar o título do Campeonato Mineiro. Em jogo único neste domingo, no Mineirão dividido, o time do contestado técnico Tite superou o Atlético-MG por 1 a 0, com gol do artilheiro Kaio Jorge. De quebra, impediu o que seria o hepta inédito atleticano, conquistando seu 39º título estadual. O apito final foi nada amistoso, com uma briga generalizada no gramado entre os jogadores. A final foi bastante disputada no meio de campo e a primeira e única oportunidade que teve, Kaio Jorge mostrou o motivo de ser o artilheiro da competição, chegando ao seu sétimo gol. O título também ameniza a situação de Tite. Questionado e por muitas vezes vaiado, o treinador engatou seis jogos de invencibilidade na temporada e coroou o momento com a taça. Do outro lado, mesmo com a mudança na comissão técnica, com a saída de Sampaoli e a chegada de Eduardo Domínguez, o Atlético-MG segue oscilando e dependendo do jogo individual de Hulk, que no jogo de hoje, ficou encaixotado na marcação e não conseguiu se desvencilhar. Outros nomes de peso do elenco, como Dudu, Bernard e Scarpa pouco produziram. O clássico também foi marcado pela volta das duas torcidas dividindo as arquibancadas do Mineirão, algo que não acontecia desde 2022. Cada clube ficou com 50% da carga de ingressos, com a divisa reforçada com bastante policiamento e seguranças. Com a bola rolando, o duelo começou quente, como dita um clássico dessa magnitude, com muitas divididas e disputa por espaço, principalmente no meio de campo. Tanto Cruzeiro, quanto o Atlético-MG eram cautelosos na hora de subir as linhas, se estudando bastante e procurando não se expor para contra-ataques. O confronto ficou mais aberto depois dos 30 minutos, quando a dupla saiu mais para o jogo, acelerando jogadas e explorando os espaços para costurarem jogadas ofensivas. Entretanto, as defesas se sobressaíram, uma prova disso é que os decisivos Kaio Jorge e Hulk sequer finalizaram à gol, terminando a primeira etapa sem gols. O Cruzeiro voltou mais ligado do intervalo. Trocando passes para entrar na defesa atleticana, foi costurando espaço, até que conseguiu pelo alto. Gerson cruzou e Kaio Jorge, na sua primeira chance, cabeceou livre e abriu o placar aos 14 minutos. Everson chegou a rebater, mas a bola já havia cruzado totalmente a linha. O gol obrigou o Atlético-MG a se expor, colocando mais atacantes e subindo as linhas. O desespero foi aumentando com o passar do tempo, com o time abusando de lançamentos longos, facilmente neutralizados pela defesa cruzeirense. Na reta final, o Cruzeiro povoou a entrada da área, encaixou a marcação e administrou o tempo. Entretanto, o fim da partida não foi nada amistoso. Faltando poucos segundos para o fim, Everson se estranhou com Christian e iniciou uma briga generalizada em campo entre os jogadores. Após os ânimos se acalmarem, o apito final aconteceu com o árbitro escoltado pela Polícia Militar. FICHA TÉCNICA CRUZEIRO 1 X 0 ATLÉTICO-MG CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva (Matheus Henrique), Christian, Matheus Pereira e Gerson (Bruno Rodrigues); Kaio Jorge (Wanderson). Técnico: Tite. ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael (Preciado), Ruan, Vitor Hugo e Renal Lodi; Alan Franco, Cissé (Igor Gomes)(Gustavo Scarpa), Victor Hugo (Minda) e Bernard (Cassierra); Dudu e Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez. GOL - Kaio Jorge, aos 14 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP). CARTÕES AMARELOS - Kaiki Bruno, Villalba, Kaio Jorge, Matheus Pereira, William, Ruan, Natanael e Victor Hugo. RENDA - R$ 7.316.605,00. PÚBLICO - 49.675 torcedores. LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG). 