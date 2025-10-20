Juventude volta a vencer após sete jogos, respira no Z-4 e aumenta crise no Red Bull Bragantino

O Juventude venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um confronto de equipes que buscavam recuperação na competição, o time gaúcho levou a melhor com um gol de Peixoto ainda no primeiro tempo e encerrou um jejum de sete partidas sem vitória.

Após a quebra de jejum, o Juventude chegou a 26 pontos e permanece na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, mas ganha fôlego na luta contra o descenso. Já o Red Bull Bragantino, que vinha de goleada por 5 a 1 sofrida para o Palmeiras, estacionou nos 36 pontos e ocupa o 10º lugar.

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e pela baixa produção ofensiva dos dois lados. O Juventude, no entanto, teve maior controle das ações e buscou mais o ataque, especialmente pelos lados do campo.

Aos 39 minutos, a insistência se transformou em vantagem. Igor Formiga recebeu pela direita e fez cruzamento preciso para Peixoto, que se antecipou à marcação e cabeceou firme, no canto, sem chances para o goleiro Cleiton.

Na etapa final, o ritmo do jogo caiu e o Juventude passou a administrar o resultado. A equipe de Thiago Carpini mostrou consistência defensiva, neutralizando as investidas do Red Bull Bragantino, que teve dificuldades para criar e encontrar espaços.

O time paulista tentou reagir nos minutos finais, mas esbarrou na falta de inspiração no ataque e na boa atuação do sistema defensivo adversário. O Juventude ainda criou uma chance para ampliar, em chute de Ênio que saiu por cima, mas o placar se manteve até o apito final.

Na próxima rodada, o Juventude enfrenta o Grêmio, no domingo, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Red Bull Bragantino volta a campo no mesmo dia, às 18h30, para encarar o Vasco, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 0 RED BULL BRAGANTINO

JUVENTUDE - Ruan Carneiro; Igor Formiga, Marcos Paulo (Abner), Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Peixoto (Ênio) ; Rafael Bilu (Gabriel Veron), Taliari (Matheus Babi) e Gilberto (Nenê) Técnico: Thiago Carpini.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique (Gustavo), Alix Vinícius e Vanderlan (Praxedes); Gabriel (Matheus Fernandes), Eric Ramires (Fernando), Juninho Capixaba e Jhon Jhon; Nacho Laquintana e Thiago Borbas (Eduardo Sasha). Técnico: Fernando Seabra.

GOL - Peixoto, aos 40 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gilberto, Nenê e Gabriel Taliari (JUV); Juninho Capixaba (RBB).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

PÚBLICO - 5.037 torcedores.

RENDA - R$ 18.125,00.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).