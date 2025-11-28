Juventude pressiona, mas empata com o Bahia e pode confirmar rebaixamento nesta rodada

Juventude e Bahia ficaram no 1 a 1 na noite desta sexta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), em duelo marcado por equilíbrio, chances claras dos dois lados e grande atuação do goleiro Ronaldo. O Bahia abriu o placar com um bonito chute de Ademir, enquanto o time da casa empatou pouco depois com Gabriel Taliari, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Bahia chegou a 57 pontos e permaneceu na sétima colocação, ainda firme na disputa por vaga direta na próxima Libertadores. O Juventude foi a 34 pontos, em penúltima lugar, e segue em situação delicada na tabela, correndo risco de rebaixamento ainda nesta rodada.

O Bahia começou o primeiro tempo com imposição técnica e controle territorial, mesmo atuando fora de casa. A equipe trabalhou bem a bola por dentro, especialmente com Everton Ribeiro, que comandou as transições e acelerou o jogo nos momentos certos.

Em um desses movimentos, o meia encontrou Willian José em contra-ataque, e o centroavante deixou a bola limpa para Ademir. O atacante avançou com espaço e acertou um forte chute de fora da área, que entrou no canto e abriu o placar com categoria.

A resposta do Juventude, porém, foi imediata. Hermes cruzou da esquerda com precisão, e Taliari apareceu bem na área para completar de primeira, empatando o confronto. O gol trouxe confiança ao time da casa, que passou a explorar mais as jogadas pelos lados e obrigou Ronaldo a trabalhar em finalização de Bilu.

O Bahia ainda tentou acelerar em transições, mas desperdiçou boas oportunidades, e o jogo foi ao intervalo empatado. O segundo tempo ficou marcado pela intensidade do Juventude e pelas defesas decisivas de Ronaldo. O Bahia tentou retomar o controle logo no início e chegou com perigo quando Everton Ribeiro lançou Luciano Juba, que não conseguiu dominar.

A partir daí, o Juventude cresceu e passou a pressionar com mais frequência. Jandrei quase comprometeu ao soltar uma bola em cruzamento, mas a zaga aliviou. Pouco depois, Marcos Paulo acertou uma linda bicicleta após sobra em escanteio, mas o lance foi anulado por impedimento.

A equipe gaúcha manteve o ritmo e esteve perto da virada em diversas ocasiões. Ronaldo salvou o Bahia em um desvio à queima-roupa de Negueba e voltou a aparecer bem em finalizações de Taliari e Mandaca.

Já nos acréscimos, Negueba cabeceou na pequena área, Ronaldo defendeu novamente e a bola ainda tocou a trave antes de sair. O goleiro se tornou o grande nome da etapa final e garantiu o empate para os visitantes.

Nos últimos minutos, o Bahia teve uma grande oportunidade, mas acabou não aproveitando após confusão dentro da área. No contra-ataque, o time gaúcho também quase balançou as redes, mas o jogo terminou empatado pelo placar de 1 a 1, apesar da insistência.

O Juventude volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h30, novamente no Alfredo Jaconi, para enfrentar o Santos. Pela última rodada, visita o Corinthians na Neo Química Arena. O Bahia recebe o Sport na Arena Fonte Nova, também na quarta-feira, às 20h, e encerra sua participação contra o Fluminense, no domingo, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 1 BAHIA

JUVENTUDE - Jandrei; Reinaldo (Ewerthon), Luan Freitas (Ênio), Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque (Jadson), Mandaca, Marcos Paulo e Nenê (Matheus Babi); Gabriel Taliari e Rafael Bilu (Edison Negueba). Técnico: Thiago Carpini.

BAHIA - Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas (Rodrigo Nestor) e Everton Ribeiro (Erick); Erick Pulga (Tiago), Willian José (Cauly) e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Ademir, aos 20 minutos e Gabriel Taliari, aos 27 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Sam e Caíque (JUV); Gabriel Xavier, Acevedo e Jean Lucas (BAH).

ÁRBITRO - Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).