Juventude pressiona, mas empata com o Bahia e é rebaixado para a Série B Estadão Conteúdo 28.11.25 23h47 Juventude e Bahia ficaram no 1 a 1 na noite desta sexta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), em duelo marcado por equilíbrio, chances claras dos dois lados e grande atuação do goleiro Ronaldo. O Bahia abriu o placar com um bonito chute de Ademir, enquanto o time da casa empatou pouco depois com Gabriel Taliari, ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Bahia chegou a 57 pontos e permaneceu na sétima colocação, ainda firme na disputa por vaga direta na próxima Libertadores. O Juventude foi a 34 pontos, em penúltimo lugar, e foi rebaixado matematicamente, após a vitória do Santos sobre o Sport. O Bahia começou o primeiro tempo com imposição técnica e controle territorial, mesmo atuando fora de casa. A equipe trabalhou bem a bola por dentro, especialmente com Everton Ribeiro, que comandou as transições e acelerou o jogo nos momentos certos. Em um desses movimentos, o meia encontrou Willian José em contra-ataque, e o centroavante deixou a bola limpa para Ademir. O atacante avançou com espaço e acertou um forte chute de fora da área, que entrou no canto e abriu o placar com categoria. A resposta do Juventude, porém, foi imediata. Hermes cruzou da esquerda com precisão, e Taliari apareceu bem na área para completar de primeira, empatando o confronto. O gol trouxe confiança ao time da casa, que passou a explorar mais as jogadas pelos lados e obrigou Ronaldo a trabalhar em finalização de Bilu. O Bahia ainda tentou acelerar em transições, mas desperdiçou boas oportunidades, e o jogo foi ao intervalo empatado. O segundo tempo ficou marcado pela intensidade do Juventude e pelas defesas decisivas de Ronaldo. O Bahia tentou retomar o controle logo no início e chegou com perigo quando Everton Ribeiro lançou Luciano Juba, que não conseguiu dominar. A partir daí, o Juventude cresceu e passou a pressionar com mais frequência. Jandrei quase comprometeu ao soltar uma bola em cruzamento, mas a zaga aliviou. Pouco depois, Marcos Paulo acertou uma linda bicicleta após sobra em escanteio, mas o lance foi anulado por impedimento. A equipe gaúcha manteve o ritmo e esteve perto da virada em diversas ocasiões. Ronaldo salvou o Bahia em um desvio à queima-roupa de Negueba e voltou a aparecer bem em finalizações de Taliari e Mandaca. Já nos acréscimos, Negueba cabeceou na pequena área, Ronaldo defendeu novamente e a bola ainda tocou a trave antes de sair. O goleiro se tornou o grande nome da etapa final e garantiu o empate para os visitantes. Nos últimos minutos, o Bahia teve uma grande oportunidade, mas acabou não aproveitando após confusão dentro da área. No contra-ataque, o time gaúcho também quase balançou as redes, mas o jogo terminou empatado pelo placar de 1 a 1, apesar da insistência. O Juventude volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h30, novamente no Alfredo Jaconi, para enfrentar o Santos. Pela última rodada, visita o Corinthians na Neo Química Arena. O Bahia recebe o Sport na Arena Fonte Nova, também na quarta-feira, às 20h, e encerra sua participação contra o Fluminense, no domingo, no Maracanã. FICHA TÉCNICA JUVENTUDE 1 X 1 BAHIA JUVENTUDE - Jandrei; Reinaldo (Ewerthon), Luan Freitas (Ênio), Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque (Jadson), Mandaca, Marcos Paulo e Nenê (Matheus Babi); Gabriel Taliari e Rafael Bilu (Edison Negueba). Técnico: Thiago Carpini. BAHIA - Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas (Rodrigo Nestor) e Everton Ribeiro (Erick); Erick Pulga (Tiago), Willian José (Cauly) e Ademir. Técnico: Rogério Ceni. GOLS - Ademir, aos 20 minutos e Gabriel Taliari, aos 27 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Sam e Caíque (JUV); Gabriel Xavier, Acevedo e Jean Lucas (BAH). ÁRBITRO - Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA). PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis. LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Juventude Bahia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00