Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Justiça acata denúncia e ex-presidente Duílio se torna réu no caso dos cartões do Corinthians

O ex-dirigente é acusado de usar o cartão de crédito do clube no período de sua gestão (que ocorreu entre 2021 e 2023) para finalidades pessoais

Estadão Conteúdo
fonte

Em 2022, Duílio entrará em seu segundo ano de mandato no Corinthians (Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Os bastidores políticos do Corinthians voltaram a ficar movimentados na manhã desta segunda-feira com a notícia de que a Justiça acatou a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o ex-presidente Duílio Monteiro Alves, que se tornou réu pelo crime de apropriação indébita. A defesa do antigo mandatário corintiano, liderada pelo advogado Lucas Lopes Knupp, diz ter "confiança no Poder Judiciário e no devido processo legal, certos de que todos os fatos serão devidamente esclarecidos ao longo da tramitação do processo".

O ex-dirigente é acusado de usar o cartão de crédito do clube no período de sua gestão (que ocorreu entre 2021 e 2023) para finalidades pessoais.

A denúncia foi recebida pela juíza Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves, da 15ª Vara Criminal de São Paulo, que não acatou pedidos do MP como bloqueio de bens e quebra de sigilo bancário ou fiscal.

De acordo com as investigações, o cartão corporativo do clube foi utilizado em estabelecimentos comerciais como freeshops, restaurantes, hotéis, salão de cabeleireiro, loja náutica e até mesmo em um site de venda de roupas. De acordo com o MP as despesas contabilizam R$ 41.822,62.

Além do valor que está sendo cobrado, Cassio Conserino, promotor que conduz o caso, pede que o presidente corintiano pague o valor de R$ 31.366,96 a título de indenização ao clube do Parque São Jorge por danos materiais.

De acordo com documento obtido pelo Estadão, "indícios suficientes de autoria e materialidade" estão presentes nos autos do Inquérito Policial que recebeu a denúncia. Para responder à acusação, o réu tem um prazo de dez dias, de acordo com os termos do artigo 396 do Código de Processo Penal. No decorrer do processo, serão colhidos depoimentos, interrogatórios e produção de provas.

No mesmo prazo, a defesa de Duílio Monteiro Alves deverá se manifestar expressamente sobre a modalidade de audiência a ser designada: se virtual ou presencial. No mandado, o acusado deverá mandar resposta por meio de seu advogado.

O QUE DIZ A DEFESA DE DUÍLIO MONTEIRO ALVES A defesa de Duílio Monteiro Alves informa que tomou conhecimento da decisão judicial que recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público, medida que representa o início formal do processo, etapa em que os fatos passam a ser analisados com a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Na mesma decisão, a Justiça indeferiu pedidos feitos pelo Ministério Público, como a quebra de sigilos bancário e fiscal, o bloqueio de bens e outras medidas restritivas, por entender que não havia elementos que justificassem tais providências.

A defesa de Duilio Monteiro Alves reafirma sua confiança no Poder Judiciário e no devido processo legal, certos de que todos os fatos serão devidamente esclarecidos ao longo da tramitação do processo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Corinthians

Duílio

Justiça

réu

cartões
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são

Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril

12.03.26 17h58

Futebol

Ganso é poupado e não enfrenta o Remo; Fluminense possui mais dois desfalques

Equipe das Laranjeiras pega o Leão Azul nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro

12.03.26 16h13

FUTEBOL

Lembra dele? Ex-Paysandu critica gramado da Curuzu: 'esse campo é horrível'

O jogador não aliviou nas críticas ao gramado da Curuzu, que passou por reparos no final do ano passado e início desta temporada

12.03.26 15h22

futebol

No Ver-o-Peso, torcedores do Remo demonstram confiança e projetam vitória sobre o Fluminense

Feirantes azulinos estão otimistas para o duelo no Mangueirão pelo Brasileirão

12.03.26 12h32

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária

Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação

12.03.26 20h30

CLASSIFICADO!

Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil

Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho

11.03.26 23h27

NÃO DEU ÁGUIA

Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil

Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase

12.03.26 23h56

BRASILEIRÃO

Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão

Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer.

12.03.26 20h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda