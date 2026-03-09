Justiça acata denúncia e ex-presidente Duílio se torna réu no caso dos cartões do Corinthians O ex-dirigente é acusado de usar o cartão de crédito do clube no período de sua gestão (que ocorreu entre 2021 e 2023) para finalidades pessoais Estadão Conteúdo 09.03.26 11h57 Em 2022, Duílio entrará em seu segundo ano de mandato no Corinthians (Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Os bastidores políticos do Corinthians voltaram a ficar movimentados na manhã desta segunda-feira com a notícia de que a Justiça acatou a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o ex-presidente Duílio Monteiro Alves, que se tornou réu pelo crime de apropriação indébita. A defesa do antigo mandatário corintiano, liderada pelo advogado Lucas Lopes Knupp, diz ter "confiança no Poder Judiciário e no devido processo legal, certos de que todos os fatos serão devidamente esclarecidos ao longo da tramitação do processo". O ex-dirigente é acusado de usar o cartão de crédito do clube no período de sua gestão (que ocorreu entre 2021 e 2023) para finalidades pessoais. A denúncia foi recebida pela juíza Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves, da 15ª Vara Criminal de São Paulo, que não acatou pedidos do MP como bloqueio de bens e quebra de sigilo bancário ou fiscal. De acordo com as investigações, o cartão corporativo do clube foi utilizado em estabelecimentos comerciais como freeshops, restaurantes, hotéis, salão de cabeleireiro, loja náutica e até mesmo em um site de venda de roupas. De acordo com o MP as despesas contabilizam R$ 41.822,62. Além do valor que está sendo cobrado, Cassio Conserino, promotor que conduz o caso, pede que o presidente corintiano pague o valor de R$ 31.366,96 a título de indenização ao clube do Parque São Jorge por danos materiais. De acordo com documento obtido pelo Estadão, "indícios suficientes de autoria e materialidade" estão presentes nos autos do Inquérito Policial que recebeu a denúncia. Para responder à acusação, o réu tem um prazo de dez dias, de acordo com os termos do artigo 396 do Código de Processo Penal. No decorrer do processo, serão colhidos depoimentos, interrogatórios e produção de provas. No mesmo prazo, a defesa de Duílio Monteiro Alves deverá se manifestar expressamente sobre a modalidade de audiência a ser designada: se virtual ou presencial. No mandado, o acusado deverá mandar resposta por meio de seu advogado. O QUE DIZ A DEFESA DE DUÍLIO MONTEIRO ALVES A defesa de Duílio Monteiro Alves informa que tomou conhecimento da decisão judicial que recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público, medida que representa o início formal do processo, etapa em que os fatos passam a ser analisados com a garantia do contraditório e da ampla defesa. Na mesma decisão, a Justiça indeferiu pedidos feitos pelo Ministério Público, como a quebra de sigilos bancário e fiscal, o bloqueio de bens e outras medidas restritivas, por entender que não havia elementos que justificassem tais providências. A defesa de Duilio Monteiro Alves reafirma sua confiança no Poder Judiciário e no devido processo legal, certos de que todos os fatos serão devidamente esclarecidos ao longo da tramitação do processo. 